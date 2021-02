Porträt EVZ-Neuzugang Justin Abdelkader – der Buchautor mit arabischen Wurzeln Seinen Traum einer NHL-Karriere hat Stürmer Justin Abdelkader realisiert. Nun will der bald 34-Jährige Zugs Traum wahr machen – und er hat bereits ein Buch veröffentlicht. Philipp Zurfluh 20.02.2021, 05.00 Uhr

«Abdelkader». Dieser speziell klingende Name ist in Europa oder in Amerika kein geläufiger. Dass der neue EVZ-Stürmer diesen Namen trägt, gründet darin, dass sein Grossvater einst in Jordanien aufgewachsen ist und nach Amerika auswanderte. Dort liess er sich in Muskegon, einer Stadt im Bundesstaat Michigan, nieder. Dort wurde auch Zugs Neuzugang gross.

EVZ-Neuzugang Justin Abdelkader beim Training im OYM in Cham. Bild: Stefan Kaiser (19. Februar 2021)

Abdelkader, der am kommenden Donnerstag 34-jährig wird, träumte schon als Kind von einer Hockey-Karriere in der Glamourwelt NHL. Als er fünf Jahre jung war, sass er zum ersten Mal in der 20 000 Zuschauer umfassenden Joe Louis Arena, der Heimstätte der Detroit Red Wings. «In diesem Moment war für mich klar: Ich will ein Red Wing werden und Teil dieser Organisation sein», erinnert sich Abdelkader heute, knapp 30 Jahre später zurück.

«Abby» oder «Abs», so lauten die Rufnamen von Abdelkader, wurde im NHL-Entry-Draft 2005 von den Red Wings in der zweiten Runde an Position 42 ausgewählt. 13 Saisons und 803 NHL-Spiele bestritt der linke Flügel in Detroit und erzielte dabei 265 Skorerpunkte. «Ich hatte eine unglaubliche tolle Zeit, die ich nie vergessen werde», erzählt er.

Jährlich eine Million bis 2026

2015 liess sich der zweifache Familienvater seinen bis 2016 dauernden Vertrag mit einem sehr gut dotierten 30 Millionen-Dollar-Vertrag über weitere sieben Jahre ausstatten. Doch im letzten Herbst war die NHL-Franchise an einer weiteren Zusammenarbeit nicht mehr interessiert. Abdelkaders Leistungen waren rückläufig, nicht mehr gut genug. In der letzten Saison gelangen ihm nur noch drei Assists in 49 Spielen. «Es war eine schwierige Zeit. Ich hatte mit Verletzungen zu kämpfen.» Über die Beendung der Zusammenarbeit sei er «überrascht und enttäuscht gewesen». Doch Groll hegt er keinen. Die Red Wings zahlten die restlichen Vertragsjahre aus. Bis 2026 kassiert er eine jährliche Abfindung von rund 1 Million Dollar, bei Zug dazu ein monatliches Sackgeld von 5000 Franken.

Mit Bilderbuch Kinder inspirieren

Sein Agent war noch mit anderen Schweizer Klubs im Gespräch, sowie einem Team aus Deutschland. Zugs früherer Transfer-Coup, Henrik Zetterberg, habe Abdelkader von Zug geschwärmt. «Er hat mir zu einem Wechsel nach Zug geraten», so Abdelkader, der mit Zetterberg während über zehn Jahre bei den Red Wings auflief.

«Ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, in Zug und in einer der besten Ligen auf der Welt zu spielen.»

EV Zug: Neuzugang Justin Abdelkader beim Training im OYM in Cham.

Der EV Zug wird von der enormen Erfahrung des fast 100 Kilogramm schweren Muskelpakets profitieren. Die Stärke des variabel einsetzbaren Stürmers ist seine Physis, seine Arbeit vor dem gegnerischen Tor. Seit seinem letzten Einsatz ist fast ein Jahr vergangen. Dank guten Kontakten konnte er in den letzten Monaten mit der amerikanischen U-17-Nationalmannschaft trainieren. «Ich brauche noch etwas Zeit, um richtig auf Touren zu kommen. Ich bin topmotiviert, um Zug zu helfen», sagt Abdelkader, der am Dienstag gegen Genf debütieren soll.

Abdelkader, dessen Familie in ein paar Wochen nachkommen soll, hat auch eine künstlerische Ader. 2018 veröffentlichte er ein Kinderbuch mit dem Titel «Shoot for the Goal». Darin bestärkt er Kinder, immer an Ziele und Träume zu glauben, auch wenn es mal nicht so gut läuft. «Der Glaube kann so viel bewegen», betont er.

Der Name Abdelkader bedeutet übrigens «Diener des Allmächtigen». Der EVZ hofft derweil, dass der Stürmer dem Team dienen kann und seinen Teil zum Gewinn des langersehnten Schweizer-Meister-Titels beitragen kann. «Ich werde alles geben und möchte den Pokal in die Höhe stemmen», sagt Abdelkader selbstbewusst.