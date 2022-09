Champions Hockey League: EV Zug gewinnt in der Verlängerung

Champions Hockey League Kleiner Tolggen im Reinheft nach erstmaligem Punktverlust – doch der Ärger hält sich beim EV Zug in Grenzen Im dritten Spiel der Königsklasse feiert der EV Zug den dritten Sieg. Wegen Chancenwucher muss er gegen Grizzlys Wolfsburg in die Verlängerung. Stürmer Dario Simion trifft doppelt. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 08.09.2022, 23.41 Uhr

Zugs Dario Simion (rechts) duelliert sich mit Wolfsburgs Thomas Reichel. Bild: Andy Müller / Freshfocus

Über vier Monate sind vergangen, seit der EV Zug nach einer an Dramatik kaum zu überbietenden Finalissima den Meisterthron erklommen hatte. In diesem spektakulären Duell gegen die ZSC Lions hatte Dario Simion bei jedem der drei Tore seinen Stock im Spiel. Beim ersten Heimspiel der Champions Hockey League gegen Grizzlys Wolfsburg benötigte der Flügel nicht einmal fünf Minuten, um den Puck im Netzhimmel zappeln zu lassen. Hätte der EVZ die Tor-Kadenz in einem ähnlichen Rhythmus beibehalten, hätte er nicht eine Zusatzschlaufe in der Verlängerung drehen müssen. Dort war erneut Simion nach 50 Sekunden für den 4:3-Sieg besorgt. «Ich freue mich über meine Tore, doch lieber hätte ich eins weniger geschossen und dafür hätten wir nach 60 Minuten Feierabend gehabt», gab der Stürmer zu Protokoll.

53:18 lautete das Torschussverhältnis. «Wir hatten genügend Chancen, die Entscheidung herbeizuführen. Wolfsburg hat das Optimum aus seinen Möglichkeiten herausgeholt. So ist Hockey», sagte Trainer Dan Tangnes, der von einer «soliden Leistung» sprach.

Tangnes: «Wir haben den Fuss vom Gas genommen»

Zug war bemüht, den Grizzlys bei ihrem Besuch wenig Gastfreundschaft entgegenzubringen und schlug ein hohes Tempo an. Yannick Zehnder hätte eigentlich derjenige sein müssen, der das Skore eröffnet. Doch er scheiterte kurz vor Simons Führungstor einerseits am eigenen Unvermögen, andererseits am glänzend reagierenden deutschen Nationaltorhüter Dustin Strahlmeier. Doch statt den Schwung nach der Führung mitzunehmen, überliess der EVZ den Gästen das Spieldiktat. Die Niedersachsen nahmen dankend an und drehten den Spielstand bis zur Drittelspause auf den Kopf. Tangnes bedauerte:

«Wir haben den Fuss vom Gaspedal genommen und wurden bestraft.»

Der EV Zug musste im Mittelabschnitt reagieren und tat dies, in dem er Puck und Gegner laufen liess. Jan Kovar versuchte mit einer gewonnenen Boxeinlage Emotionen zu entfachen. Sven Senteler schien jedenfalls Feuer gefangen zu haben und bediente Sturmpartner Fabrice Herzog punktgenau im Slot. Von da an war das Heimteam am Drücker. Die Grizzlys bekundeten grosse Mühe. In der 38. Minute wusste sich ein Verteidiger nur noch mit einem Foul an Senteler zur Wehr zu setzen. Der Schiedsrichter entschied auf Penalty, Senteler versenkte abgebrüht zur 3:2-Führung. Weil Zug weiter sündigte, erzwang Wolfsburg fünf Minuten vor Schluss die Verlängerung mit einer der wenigen Torchancen.

Machte gegen Grizzlys Wolfsburg ein auffälliges Spiel: Sven Senteler (rechts). Bild: Andy Müller / Freshfocus

EVZ bedankt sich beim Pflegepersonal

Die Zahl der 3127 anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauer – inklusive 25 mitgereisten Anhängern aus der VW-Hauptstadt – lag im Rahmen des Erwartbaren. Letzte Saison fanden beim ersten Spiel gegen Rögle lediglich 2148 Zuschauende den Weg ins Stadion. Unter das Publikum mischte sich auch das Pflegepersonal des Zuger Kantonsspitals, der Hirslanden Andreas Klinik in Cham und von der Organisation Spitex Kanton Zug. Der EVZ verschenkte 350 Tickets als Dankeschön für den Einsatz während der Corona-Zeit. Es war zu spüren: Man sehnte sich danach, den EVZ wieder spielen, kämpfen und siegen zu sehen. «Es herrschte eine tolle Atmosphäre, hoffentlich am Samstag auch», sagte Tangnes. Dann könnte sein Team mit einem Sieg das Achtelfinal-Ticket lösen.

Champions League. Gruppe B: Zug – Wolfsburg Zug 4:3 n.V. Ljubljana – Turku 2:4.



Rangliste (je 3 Spiele): 1. Zug 8. 2. Turku 6. 3. Wolfsburg 4. 4. Ljubljana 0.

Zug – Wolfsburg 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 1:0) n.V.

Bossard-Arena. – 3127 Zuschauer. – SR Jobbagy (SVK)/Piechaczek (GER)

Tore: 5. Simion (Hofmann, Kreis) 1:0. 10. Brown (Beaudin, Dumont) 1:1. 20. Morley (Rakhshani) 1:2. 25. Herzog (Senteler) 2:2. 37. Senteler (Penaltytor) 3:2. 55. Morley (Zajac/Powerplay) 3:3. 61. Simion (Hofmann) 4:3.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Zug, 6-mal 2 Minuten gegen Wolfsburg.

Zug: Genoni; Djoos, Geisser; Gross, Hansson; Kreis, Schlumpf; Wüthrich; Hofmann, Kovar, Simion; Herzog, Senteler, Zehnder; Cehlarik, O’Neill, Martschini; Allenspach, Leuenberger, Klingberg; De Nisco.

Bemerkungen: Zug ohne Suri (verletzt), Stadler (abwesend), Nussbaumer, Vogel, Neumann (alle überzählig).

