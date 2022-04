Reto Steinmann schreibt über die Busse von HCD-Trainer Wohlwend

Kolumne Eine Busse für einen verstörenden Auftritt: Anstandsverlust zum Billigtarif Der ehemalige Einzelrichter Reto Steinmann äussert sich zur Strafe gegen HCD-Trainer Christian Wohlwend und kritisiert das Strafmass. Reto Steinmann* 13.04.2022, 19.40 Uhr

Christian Wohlwends Würfe dreier Trinkflaschen in Richtung der Schiedsrichter werden nicht mit einer Sperre, sondern mit einer Geldbusse abgegolten. 4400 Franken muss der HCD-Trainer zahlen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Davos, 10. April 2022)

Kolumne Anstandsverlust zum Billigtarif Halbfinalspiel 2 in Davos: Der Ref verhängt in der vorletzten Minute gegen einen Davoser Spieler eine kleine Strafe wegen eines Stockschlags, der keiner ist. Darüber besteht Einigkeit. Das auf der Galerie installierte Volksgericht verschafft seinem Unmut Luft, sekundiert vom Coach an der Bande der Bündner. Während das heimische Publikum aber keinen wirklichen Kontrollverlust erleidet, verwahrlost der Anstand an der Davoser Bande nach dem Zuger Tor zum Sieg. Nicht durch die Spieler, sondern durch den Coach. Sämtliche Anwesenden sowie die Zuschauer zur TV-Primetime werden Zeugen seines verstörenden Auftritts in Form des Wurfs von drei Trinkflaschen Richtung Schiedsrichter.

Das Rechtspflegereglement bestimmt, dass Klubfunktionäre sich nach den Grundsätzen unter anderem der sportlichen Gesinnung zu verhalten haben. Die Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmung ist unbestritten. Als einer der leitenden Angestellten mit der grössten Wahrnehmung von aussen hat der Coach eine hohe Vorbildfunktion. Beim fehlbaren Coach kommt hinzu, dass er auf Mandatsbasis immer noch für Swiss Ice Hockey tätig ist (zum Beispiel als Assistant Coach unlängst an den Olympischen Spielen in Peking).

Eine noch schwerwiegendere Verletzung der erwähnten Regel ist eigentlich nur denkbar in Form eines tätlichen Angriffs gegen einen Offiziellen. Der Wurf von mehreren Trinkflaschen ist aber, was die Geisteshaltung betrifft, der Tätlichkeit durchaus ähnlich. Mit einer Sperre wenigstens für ein Spiel wäre ein klares Zeichen zu setzen gewesen. Die Verbandsjustiz sprach lediglich eine Busse aus. Im Entscheid wird ausgeführt, das Verhalten des Beschuldigten sei nicht als bösartig zu werten, sondern als nicht vorbildhaft und unprofessionell. Eine interessante Einschätzung: Bösartigkeit als neues Kriterium für die Strafzumessung. Was unter Bösartigkeit zu verstehen ist und weshalb diese im vorliegenden Fall nicht bestehen soll, erschliesst sich dem Leser des Entscheids nicht. Ein Zuschauer, der sich zu einem ähnlichen Verhalten hätte hinreissen lassen, wäre wohl mit einem Stadionverbot belegt worden.

*Reto Steinmann ist langjähriger Eishockeyjournalist, war von 2004 bis Ende Saison 2015/2016 Einzelrichter für Swiss Ice Hockey und praktiziert als Rechtsanwalt und Notar in Zug.