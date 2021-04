KOMMENTAR Der SC Bern hat nichts zu verlieren, der EV Zug dagegen viel Der amtierende Meister kann in der Playoff-Serie gegen den Qualifikationssieger befreit aufspielen kann. Und auf dem besten Team der Saison lastet ein immenser Druck. Philipp Zurfluh 14.04.2021, 05.00 Uhr

Werden Grégory Hofmann (rechts) und Livio Stadler nach der Serie gegen den SC Bern noch Grund zur Freude haben? Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Zug, 12. Januar 2021)

119 Punkte für den EV Zug, 56 für den SC Bern. Es sind Zahlen, welche den gewaltigen Unterschied in Bezug auf die sportlichen Leistungen während der letzten Monate untermauern. Auf der einen Seite der dominante Qualisieger, auf der anderen der strauchelnde Titelverteidiger.

Auf dem Papier sehen die Aussichten des 16-fachen Schweizer Meisters düster aus. Ein Weiterkommen der Zuger wäre nicht mehr als logisch. Doch was gestern war, zählt heute nicht mehr. Alle Uhren werden auf null gestellt. In der Vergangenheit hat schon so manch klarer Aussenseiter einen scheinbar übermächtigen Gegner aus den Playoffs gekegelt. Der SC Bern hat schliesslich nichts zu verlieren. Eine miserable erste Saisonhälfte, falsche Trainerwahl, interne Querelen und fünfmal Quarantäne. Die Hauptstädter durchlebten eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Gegenteilige Stimmung bei Zug: Trainer Dan Tangnes geniesst volle Rückendeckung. Er hat ein klares Ziel vor Augen. Diesem ordnen alle ihre Egos unter. Vom Physiotherapeuten bis zum Präsidenten. Eine verschworene Einheit, auf der nach sportlicher Aufrüstung in den letzten Jahren ein immenser Druck lastet und ihn aushalten muss. In dieser Saison bislang überzeugend.

Bis zum Einbiegen auf die Zielgerade ist es für den EV Zug noch ein weites Stück. Wie viele Siege bis zum Pokal – dem Objekt der Begierde – benötigt werden, ist ungewiss. Das tut nichts zur Sache, dass Zug nach den schmerzhaften Niederlagen in den Finals 2017 und 2019 gegen Bern nach einer Revanche giert. Die sportlichen Werkzeuge dazu besitzt er. Jetzt muss er sie richtig einsetzen.