«Zauberzwerg» Lino Martschini geht für den EV Zug wieder auf Torejagd: «Auf diesen Moment habe ich lange hingearbeitet» Am Freitagabend trifft der EV Zug auswärts auf den HC Lugano. Mit dabei ist auch Lino Martschini, der sich nach einer Operation im Juni wieder zurückgekämpft hat. Der 27-Jährige dämpft aber zu grosse Hoffnungen. Philipp Zurfluh 09.10.2020, 05.00 Uhr

Die Lust aufs Toreschiessen ist bei Lino Martschini nicht vergangen. Er ist voller Tatendrang und freut sich, heute Abend im Auswärtsspiel gegen den HC Lugano Teil der Mannschaft zu sein. «Auf diesen Moment habe ich lange hingearbeitet.» Vor einigen Monaten sah die Gefühlslage beim 27-Jährigen noch ganz anders aus. Die Schmerzen im Adduktorenbereich waren eine Plage. Eine Last, von der er sich nach der Saison befreien wollte. Denn schmerzstillende Medikamente waren auf Dauer keine Lösung, eine Operation unumgänglich. «Ich fühle mich gut und kann wieder schmerzfrei spielen. Ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man weiss, wie es sich mit Beschwerden anfühlt.»

Im Spiel gegen die SCL Tigers bejubelte EVZ-Stürmer Lino Martschini seinen letzten Treffer. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus (Zug, 21. Januar 2020)

Das Cupspiel gegen den 2.-Ligist EHC Raron am vergangenen Sonntag konnte der Flügelstürmer als Hauptprobe für die kommenden Aufgaben nutzen. Er traf sechs Mal ins Schwarze, verzeichnete drei Assists, und wurde zum besten Spieler des EV Zug ausgezeichnet. «Es ist schön, dass ich ein paar Tore zum Sieg beitragen konnte, doch da bilde ich mir nichts ein.» Der Luzerner will das Dargebotene nicht überbewerten. «Raron war kein Gradmesser, aber ein idealer Einstieg nach meiner langen Verletzung.»

Mit der Energie haushälterisch umgehen

Laut Martschini werde es Zeit brauchen, bis er wieder sein Top-Level erreichen wird. Der Wiederaufbau nach der Operation ist ohne Rückschläge wunschgemäss verlaufen. Ideale Voraussetzungen fand Zugs «Zauberzwerg» im Spitzensportzentrum OYM in Cham. «Ich war in besten Händen, die optimale medizinische Betreuung hatte natürlich einen positiven und grossen Einfluss auf meine Rehabilitation.»

Für den 167 Zentimeter kleinen Stürmer heisst das Zauberwort Geduld. Er dämpft die Erwartungshaltung. «Ich darf mich nicht verrückt machen lassen.» Körperlich fühlt er sich bereit, aber im spielerischen Bereich fehle noch etwas – der Rhythmus. «Das Programm in den nächsten Monaten ist kräfteraubend, drei Spiele pro Woche kosten viel Substanz. Ich muss mit meinen Kräften haushälterisch umgehen und darf nicht gleich alles in die Waagschale werfen.» Druck zu liefern, verspürt er nicht. Schritt für Schritt will er nehmen und seine noch vorhandenen kleinen Defizite ausmerzen. «Wir haben mehrere Leistungsträger in unserer Mannschaft, die Verantwortung übernehmen.»

Als Lino Martschini im letzten Spiel der vergangenen Saison am 29. Februar gegen die ZSC Lions im Einsatz stand, hätte er nicht für möglich gehalten, dass er anschliessend so lange ausfallen wird. «Die Pause war zuerst ein Schock, den ich zu verdauen hatte.»

13 Spiele ohne Erfolgserlebnis

Die letzte Saison war nicht die beste des Zuger Eigengewächses. Rückblickend sagt er selbstkritisch: «Gegen Ende habe ich in Spielen oft falsche Entscheidungen getroffen.» Er könne aber mittlerweile besser mit schwierigen Phasen umgehen. «Früher haben mich weniger gute Auftritte eher mal zurückgeworfen.»

In der National League war Martschini zuletzt am 21. Januar 2020 gegen die SCL Tigers erfolgreich – eine gefühlte Ewigkeit ohne persönliches Erfolgserlebnis. «Ja, das war keine einfache Zeit.» Seither blieb er bis Saisonende in 13 Spielen torlos.

«Ich wollte meine Schmerzen und Beschwerden nie in den Vordergrund stellen, auch wenn sie mich im mentalen Bereich blockierten.»

Für den filigranen Stürmer war es eine komplett neue Situation, noch nie in seiner Karriere hatte er mit einer langwierigen Verletzung zu kämpfen. «Die Affichen heute gegen Lugano und tags darauf gegen Bern werden mir aufzeigen, wo ich stehe.» Das gilt auch für den EV Zug. Die Bianconeri starteten mit zwei Siegen und 7:0-Toren furios in die neue Saison. «Sie strotzen vor Selbstvertrauen», sagt Lino Martschini. Auch der Stürmer hat wieder Vertrauen gefunden – und Lust aufs Toreschiessen.