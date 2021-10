Sölden Ein Duell zweier Philosophien: Odermatt oder Pinturault, wer wird der Star der neuen Ski-Saison?

Sie sind die Topfavoriten für den Sieg im Gesamtweltcup. Während der Franzose Alexis Pinturault auf einen besonderen Rückzugsort vertraut, überzeugt Marco Odermatt durch seine Unbekümmertheit. Doch wer startet besser in die Saison? Am Sonntag in Sölden wissen wir es.