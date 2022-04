Abstiegskampf «Es deutet Vieles auf die Barrage hin»: FCL-Präsident Stefan Wolf ist dennoch überzeugt vom Ligaerhalt

Der FC Luzern kommt in der Tabelle nicht vorwärts. Präsident Stefan Wolf beschäftig sich trotzdem nicht mit möglichen Gegnern in der Barrage. Er sagt aber auch: «Wirtschaftlich müssen wir den Abstieg in Betracht ziehen, das ist unsere Verantwortung.»