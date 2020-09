So wollen die beiden Freunde Livio Langenegger und Dario Wüthrich beim EV Zug den Durchbruch schaffen Mit Stürmer Livio Langenegger (21) und Verteidiger Dario Wüthrich (21) kämpfen zwei EVZ-Nachwuchsspieler um einen Stammplatz in der 1. Mannschaft. Der gute Mannschaftsgeist beflügelt sie. Philipp Zurfluh 29.09.2020, 05.00 Uhr

Freuen sich auf die Saison: Livio Langenegger (links) und Dario Wüthrich.

Bilder: Maria Schmid (Cham, 16. September 2020)

Sie mögen und schätzen sich: Livio Langenegger und Dario Wüthrich. Sie verbindet ihre Bodenständigkeit, Starallüren sind ihnen fremd: «Wir sind beide auf dem Land aufgewachsen, das erdet», meint Livio Langenegger. «Wir können zusammen viel lachen. Livio habe ich als sehr ehrlichen und loyalen Menschen kennen gelernt, der für mich da ist, wenn es mir auch mal nicht so gut geht. Ein lockerer Typ eben», sagt Dario Wüthrich. Sein Teamkollege ergänzt: «Wir verstehen uns prima und unternehmen auch mal etwas in der Freizeit zusammen.»

Sie kennen sich seit Jahren und sind schon in der Saison 2015/2016 bei der U20-Elit zusammen auf dem Eis gestanden. Mit konstant guten Leistungen haben sie sich nach oben gekämpft und in der vergangenen Saison an die Garderobentür des EV Zug geklopft. Der in Seewen wohnhafte und aufgewachsene Stürmer Livio Langenegger war zu Beginn der vergangenen Saison noch Captain bei der EVZ Academy – und wurde wenig später befördert. «Vielleicht war auch etwas Glück dabei. Manchmal muss man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein», sagt er in seiner bescheidenen Art. Und er feierte gleich einen gelungenen Einstand auf europäischer Bühne, als dem 22-Jährigen in der Champions Hockey League gegen Pilsen ein Tor glückte. «Es war ein unglaublich tolles Gefühl. Aber ein Tor ist vergänglich und interessiert mich einen Tag später nicht mehr.»

Livio Langenegger kämpft um einen Platz in der vierten Sturmlinie.

Neun Verteidiger kämpfen um acht Plätze

Zu wenigen Einsätzen in der National League kam auch Dario Wüth­rich in der Saison 2019/2020 – auch in der Champions League. Der Sprung in die 1. Mannschaft ist für den grossen Fan von Roman Josi Motivation und Herausforderung zugleich: «Wenn ich mein Potenzial abrufen kann, werde ich zu Einsatzminuten kommen.» Diese gewährte ihm Dan Tangnes in den Testspielen. Auf der Kaderliste des EV Zug stehen neun Defensivkräfte. «Es wird ein harter Kampf um die achte Verteidigerposition. Ich werde nicht einfach so klein beigeben», sagt der in Würenlos aufgewachsene Defensivmann.

Der 21-Jährige hofft auf regelmäs­sige Einsätze und sagt unmiss­verständlich: «Mein Ziel ist, fixer Bestandteil der Mannschaft zu werden.» Die Qualität zwischen Swiss League und National League sei frappant:

«Schuss-, Passqualität, Intensität und Präzision, alles ist eine Klasse besser. Müsste ich zurück ins Farmteam, wäre ich enttäuscht.»

Freund und Mitspieler Langenegger glaubt an Wüthrichs Durchsetzungskraft: «Er ist nicht nur ein Abräumer, sondern hat auch in der Offensive Qualitäten.»

Das Feuer immer wieder neu entfachen

Auch in den Sturmreihen des EV Zug wird es in der neuen Saison ein Gerangel geben. Weil Lino Martschini und Yannick-Lennart Albrecht sich nach ihrer Operation respektive Verletzung im Wiederaufbau befinden, haben einige Kräfte in der Vorbereitung mehr Eiszeit erhalten. Sind die beiden «Gesetzten» zurück, müssen einige zittern, auch Livio Langenegger. «Rückschläge muss man in Kauf nehmen.» Doch er habe gelernt, damit umzugehen und «das Feuer immer wieder neu zu entfachen». Das Pendel könne sehr schnell auf die eine oder die andere Seite ausschlagen. «Ich habe noch viel Luft nach oben und kämpfe um einen Platz in der vierten Linie.»

«Es wird ein harter Kampf um die achte Verteidigerposition», sagt Dario Wüthrich.



Die Vorfreude auf den Saisonstart ist gross. «Beim EV Zug herrscht ein gesunder Konkurrenzkampf, jeder darf sich beweisen», sagt Livio Langenegger. Für beide ist der Teamgeist ein wichtiger Pfeiler, der sie beflügelt. «Ich fühle mich sehr wohl beim EV Zug. Der Klub ist wie eine zweite Familie», so der Stürmer. Und Dario Wüth­rich schiebt nach: «Ich spüre den Spirit jeden Tag, er spornt uns an.»