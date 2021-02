EISHOCKEY «Ich habe den Kopf nie in den Sand gesteckt»: EVZ-Stürmer Lino Martschini trifft nach 1287 torlosen Minuten Nach 20 Spiele ohne Tor erzielt Martschini seinen zweiten Saisontreffer. Der 4:2-Auswärtssieg gegen die SCL Tigers ist nie in Gefahr. Schon am Montagabend folgt gegen den HC Lugano ein Härtetest. Philipp Zurfluh aus Langnau 14.02.2021, 22.24 Uhr

Erleichterung bei Lino Martschini (rechts) nach seinem Tor zum 1:0. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus (Langnau, 14. Februar 2021)

«Jetzt triffst du endlich wieder!» In den Katakomben der Ilfis-Halle klopft ein Spieler der SCL Tigers Lino Martschini auf die Schulter und gratuliert. Der Stürmer dankt artig und lacht. Er hat allen Grund dazu. Nicht nur, dass der EV Zug im fünften Direktduell mit den SCL Tigers zum fünften Mal reüssiert. Martschini trifft nach 20 torlosen Spielen. «Der Treffer tut meiner Seele gut. Ich habe gespürt, dass ich in den letzten Wochen immer besser den Tritt gefunden habe», sagt er.

Genau heute vor zwei Monaten, am 15. Dezember, hat Martschini zuletzt ins Schwarze getroffen. Seither hat Zug 1287 Minuten abgespult. Der Stürmer lechzte nach einem persönlichen Erfolgserlebnis. Es war eine Frage der Zeit, doch der Druck auf ihn ist grösser geworden, schliesslich wird ein Stürmer seiner Qualität an Toren gemessen. Kampf, Einsatz und Wille konnte man dem Flügel nie absprechen, er hat sich stets bemüht und dem Mannschaftsgedanken untergeordnet. Aber teilweise wirkte er wie ein Fremdkörper. Obwohl er bei jedem Überzahlspiel eingesetzt wird, konnte er seine Torgefährlichkeit aus früheren Jahren (noch) nicht unter Beweis stellen.

Martschini: «Genauso viel Power wie früher»

In der 17. Minute wusste er wieder, wie sich ein Torerfolg anfühlt. Mit einem satten Handgelenkschuss konnte die 167 Zentimeter kleine «Zaubermaus» den zweiten Saisontreffer bejubeln. «Es macht viel Spass, Teil dieser Mannschaft zu sein», so Martschini. Er habe gehadert, «aber nie den Kopf in den Sand gesteckt». Statt selbst in den Abschluss zu gehen, habe er einen Pass zu viel gemacht und einen Mitspieler gesucht. Unzählige Male hat er in den vergangenen Jahren mit seiner Antrittsschnelligkeit, Wendigkeit und Technik die gegnerischen Verteidiger ins Leere laufen lassen. Diese Fähigkeiten sind bislang noch zu wenig zum Tragen gekommen.

«Hart und ehrlich» sei er mit sich ins Gericht gegangen, erklärt ein aufgeräumter Martschini. «Ich war nicht in unser Offensivspiel involviert. Aber ich spürte, dass ich in den Beinen noch genauso viel Power habe, wie früher.» Um sich zu motivieren, hat der 28-Jährige auch Spielszenen aus früheren Jahren analysiert und mit solchen aus dieser Saison verglichen.

«Es sind häufig nur kleine Details, die den Unterschied ausmachen. Als Stürmer braucht man ein gesundes Selbstvertrauen.»

Dieses hat die Nummer 46 wieder gefunden. Und auch der EV Zug hat nach einer Schwächeperiode wieder an Souveränität zugelegt. Ein Sieg der SCL Tigers wäre einer grossen Überraschung gleichgekommen, doch die Emmentaler haben schon oft in dieser Saison gezeigt, dass sie auch sogenannt grosse Teams aus dem Weg räumen können.

Aber der Qualitätsunterschied der beiden Teams widerspiegelte sich gestern auf dem Eis. Unglaubliche 52 Punkte Unterschied liegen zwischen Zug und Langnau. Die Emmentaler waren bemüht, doch der spielerischen Klasse des EVZ hatten sie nichts entgegenzusetzen. Sie verlieren zum sechsten Mal in Folge. Nur einmal in den letzten zwölf Spielen konnten sie einen Sieg bejubeln.

Columbus sichert sich Rechte an Hofmann

Die stärkste Offensive hatte gegen die schwächste Defensive alles im Griff. Nach Toren von Leuenberger (7.) und Martschini (17.) konnte Stefan Rüegsegger mit einem «Buebetrickli» für das Heimteam verkürzen, doch Santeri Alatalo (30.) und Grégory Hofmann (36.) sorgten für die Vorentscheidung. Loïc In-Albon (58.) setzte mit dem 2:4 den Schlusspunkt. Viel mehr als Hofmanns 17. Saisontreffer ist die Meldung von Interesse, dass die Columbus Blue Jackets von den Carolina Hurricanes die NHL-Rechte am besten Zuger Torschützen übernommen haben. Diese Saison wird der 28-Jährige im EVZ-Dress beenden, doch der Gang nach Nordamerika im Sommer ist sehr wahrscheinlich.

Die Zuger bauen mit dem 26. Sieg ihren Vorsprung auf zwölf Punkte aus und zementieren ihren Status als Nummer 1 der Liga. Schon heute Abend gastiert mit dem HC Lugano das Team der Stunde in der Bossard-Arena. Die Luganesi haben acht der letzten neun Partien gewonnen. Doch der Leader braucht sich auch vor den Tessinern nicht zu fürchten. Mit einem neu gewonnenen Selbstvertrauen wie demjenigen von Martschini sowieso nicht.

Langnau – Zug 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

Ilfishalle. – 0 Zuschauer. – SR Tscherrig/Urban.

Tore: 7. Leuenberger (Geisser) 0:1. 17. Martschini (Alatalo, Hofmann/Powerplay) 0:2. 27. Rüegsegger (Andersons, In-Albon) 1:2. 30. Alatalo (Martschini, Zehnder/Powerplay) 1:3. 36. Hofmann (Geisser) 1:4. 58. In-Albon (Rüegsegger, Erni) 2:4.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Langnau, 3-mal 2 Minuten gegen Zug.

Langnau: Stettler; Huguenin, Erni; Lardi, Leeger; Grossnicklaus, Schilt; Bircher; Nilsson, Maxwell, Julian Schmutz; Sturny, Berger, Petrini; Dostoinov, Flavio Schmutz, Weibel; Andersons, In-Albon, Rüegsegger.

Zug: Hollenstein; Gross, Diaz; Stadler, Schlumpf; Alatalo, Geisser; Cadonau; Hofmann, Kovar, Simion; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Thorell, Shore, Martschini; Bachofner, Senteler, Leuenberger.

Bemerkungen: Zug ohne Wüthrich, Zgraggen, Thürkauf (alle verletzt) und Langenegger (Farmteam).