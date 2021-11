EV Zug gewinnt gegen Genève-Servette 4:3

Matchbericht Der EV Zug trifft wieder und siegt in Genf in der Verlängerung mit 4:3 In einem aufwühlenden Spiel in Genf gewinnt der EVZ mit 4:3. Servette drängt Zug wieder in die Verlängerung. Daniel Gerber Jetzt kommentieren 19.11.2021, 23.16 Uhr

Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone

Spielt der EVZ in dieser Saison gegen Genève-Servette, ist eine Verlängerung nicht weit. Beim ersten Kräftemessen zwischen den beiden Clubs siegte Zug mit 5:4 in der Zusatzschicht. Diesmal mit 4:3, ebenfalls in der Over-Time. «Schade, dass wir 15 Sekunden vor Schluss noch den Ausgleich kassierten, aber der Sieg tut gut», bilanzierte EVZ-Sportchef Reto Kläy nach dem gewonnenen Duell. «Es ist noch Steigerungspotenzial vorhanden», sagt Kläy. Gleichzeitig gelte es zu berücksichtigen, dass vor den beiden Niederlagen acht Siege in Serie erreicht wurden.

Begonnen hatte das Duell so wie es geendet hatte. Mit einem Tor des EVZ. 2:14 Minuten: So lange dauerte es, bis die Frage beantwortet war, wann die Tor-Durststrecke des EV Zug nach zwei Zu-Null-Niederlagen beendet sein würde. Luca Andrea De Nisco lieferte mit seinem ersten National-League-Tor das erste EVZ-Goal seit dem 5. November beim 2:0-Auswärtserfolg im Jura beim HC Ajoie. 134:30 Minuten hatte die Torflaute angedauert. Den Start sicherlich anders vorgestellt hatte sich Jan Cadieux, der Sohn von Spieler- und Trainer-Legende Paul-André Cadieux. Neu führt er die Geschicke an der Bande der Adler.

Die beiden Finalisten der vergangenen Saison zeigten im Eisstadion Les Vernets keine Gala. Namentlich das Team vom Lac Léman arbeitete Eishockey und verstrickte den Meister aus der Zentralschweiz in ein oftmals zähflüssiges Duell mit vielen Unterbrüchen.

Die fünfte Strafe gegen Zug ist eine zu viel

Doch die Gäste liessen sich nicht aus der Ruhe bringen. Nach einem sehenswerten Doppelpass stand EVZ-Captain Jan Kovar plötzlich alleine vor Servette-Keeper Sandro Zurkirchen, der für dieses Wochenende Aufgrund der Verletzungsmisere via B-Lizenz vom EHC Kloten zwischen den Pfosten der Westschweizer steht. Dieses Duell konnte Zurkirchen noch für sich entscheiden, doch wenig später verwertete EVZ-Stürmer Reto Suri ein Zuspiel von seinem Liniengefährten Lino Martschini ins hohe Eck – was aber nur elf Sekunden später mit dem Blitz-Anschluss-Tor von Marc-Antoine Pouliot beantwortet wurde.

Der EVZ leistete sich zu viele Strafen, den fünften Ausschluss nutzte die welsche Equipe zum ersten Power-Play-Tor des Spiels und zum 2:2-Ausgleich. Zermürben konnten die Genfer mit ihrer ruppigen Spielweise den EVZ letztlich aber nicht – auch wenn das Spiel auf und ab wogte. Mit einem befreienden, herrlichen Hocheck-Schuss traf Yannick Zehnder in seinem zweiten Spiel nach seinem Comeback zur erneuten Zuger-Führung. Doch dann stemmte sich die Heimmannschaft mit aller Kraft gegen die mögliche Niederlage und 14 Sekunden vor Schluss wurde das Aufbäumen mit dem Ausgleichstreffer belohnt. Ähnlich wie kurz vor der Nati-Pause beim Fight bei Fribourg-Gottéron – mit einem Unterschied: damals war es der EVZ, der kurz vor Schluss den Ausgleich schaffte, diesmal wurde er kassiert. Doch wie damals siegte Zug auch diesmal in der Verlängerung in der Romandie.

Servette – Zug 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:1) n. V.

Les Vernets. – 5681 Zuschauer. – SR Hebeisen/DiPietro.

Tore: 3. De Nisco 0:1. 35. Suri (Martschini) 0:2. 35. Pouliot (Le Coultre) 1:2. 46. Filppula (Tömmernes, Winnik/Ausschluss Klingberg) 2:2. 55. Zehnder 2:3. 60. Winnik (Servette ohne Goalie) 3:3. 64. Müller 3:4.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 5-mal 2 Minuten gegen Zug.

Genève-Servette: Zurkirchen; Tömmernes, Karrer; Le Coultre, Völlmin; Maurer, Jacquemet; Smons; Winnik, Filppula, Smirnovs; Vouillamoz, Richard, Pouliot; Vermin, Jooris, Moy; Riat, Berthon, Antonietti; Patry.

Zug: Hollenstein; Hansson, Schlumpf; Djoos, Gross; Kreis, Cadonau; Wüthrich; Suri, Kovar, Martschini; Bachofner, Lander, Klingberg; Zehnder, Müller, Allenspach; De Nisco, Leuenberger, Hofer.