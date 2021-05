Matchbericht & Stimmen Doppelter Simion im zweiten Spiel lässt Zug träumen Der EV Zug gewinnt das zweite Playoff-Final-Spiel auswärts in Genf mit 2:1. Er ist noch einen Erfolg vom Meistertitel entfernt. Philipp Zurfluh aus Genf 05.05.2021, 23.46 Uhr

Die Rudelbildung nach der Schlusssirene beim ersten Playoff-Spiel in der Bossard-Arena war der Vorgeschmack, quasi die Vorspeise. Der Hauptgang wurde den 50 Zuschauern in der Les-Vernets-Halle am Mittwochabend serviert. Die zweite Playoff-Partie war intensiver, emotionaler und ruppiger.

Hier etwa zwischen Eric Fehr von Genève-Servette und Zugs Justin Abdelkader. Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone (Genf, 5. Mai 2021)

«Es gab einige hitzige Szenen, doch wir haben uns nicht aus dem Konzept bringen lassen. Ich bin sehr stolz auf den Teameffort», meinte EVZ-Trainer Dan Tangnes.

Die Zuger bejubeln am Ende des Spiels ihren Sieg. Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone (Genf, 5. Mai 2021)

Der EVZ-Trainer aus Norwegen war meist die Ruhe selbst, haderte nicht. Ganz anders sein Antipode Patrick Emond: Er verwarf immer wieder die Hände und enervierte sich über unzählige Entscheide der Schiedsrichter. Die Nerven der Servettiens lagen des Öftern blank, vor allem in der 49. Minute. Zugs Verteidiger Santeri Alatalo checkte Topskorer Henrik Tömmernes gegen den Kopf, der Schwede blieb liegen. Zum Erstaunen der Beobachter blieb die Aktion ungeahndet.

Abdelkader checkt Tömmernes über die Bande

Tömmernes, der Strippenzieher der Genfer, der sich im ersten Spiel einen kapitalen und matchentscheidenden Fehlpass geleistet hatte, stand auch am Mittwoch im Fokus und zog einen unglücklichen Abend ein: Zunächst musste er sich nach einem Zusammenprall mit Dario Simion verarzten lassen, kurz darauf beförderte ihn Muskelpaket Justin Abdelkader mit einem wuchtigen aber fairen Check über die Bande.

Tömmernes versuchte danach, sich zu revanchieren, der US-Amerikaner quittierte die Aktion mit einem müden Lächeln. Im zweiten Drittel verlor der Schwede den Puck an der blauen Linie, Abdelkader traf den Pfosten.

Auf Zuger Seite war Simion der Mann des Spiels. In Überzahl lenkte der Stürmer einen Schuss von Captain Raphael Diaz in der 33. Minute ins Tor ab:

Der Puck landet im Tor der Genfer. Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone (Genf, 5. Mai 2021)

Es war die verdiente Führung, weil die Gäste im zweiten Drittel dem Spiel den Stempel aufdrückten und zu deutlich mehr Abschlüssen kamen.

Doch in der 39. Minute erzielte Noah Rod – ebenfalls im Powerplay – den Ausgleich.

Die Genfer feiern das Tor von Rod zum 1:1. Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone (Genf, 5. Mai 2021)

98 Minuten blieb die Weste von Goalie Leonardo Genoni sauber. Gegen den harten und präzisen Schuss von Rod hatte auch ein Meister seines Fachs nichts mehr auszurichten. Doch für die Romands hatte das erste Finaltor nicht den gewünschten Effekt. «Wir haben die Köpfe nicht hängen lassen, sondern unser Spiel durchgezogen. Das zeugt von viel Reife und Abgeklärtheit», sagte Tangnes.

Eine erneute Koproduktion von Diaz und Simion war für das 2:1 zuständig (44.).

Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone (Genf, 5. Mai 2021)

Die Genfer hatten nichts mehr entgegenzusetzen und spielerisch zu wenig in Petto, um Genoni ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Auch Künstler Linus Omark, der wegen einer Magenverstimmung zum Final-Auftakt noch gefehlt hatte, setzte kaum Akzente und blieb meist blass.

Tangnes: «Wollen uns für die harte Arbeit belohnen»

Der EV Zug kann am Freitagabend mit einem Sieg seine 23 Jahre lange titellose Ära beenden. Nun sei es wichtig, fokussiert zu bleiben und nicht zu viel nachzudenken. Tangnes betonte:

«Wir würden uns selber ins Bein schiessen, wenn wir jetzt nervös würden.»

Nun müsse jeder Spieler noch einmal an die Grenzen gehen – oder darüber hinaus. «Wir wollen uns für die harte Arbeit während der ganzen Saison belohnen.» Das Dessert ist angerichtet, der EV Zug muss nur noch zugreifen.

EVZ-Stürmer Dario Simion war der gefragteste Interviewpartner nach dem Spiel. Über seine beiden Tore meinte er bescheiden:

«Raphael Diaz hat super präzis geschossen. Für mich war es dann nicht mehr so schwierig, den Puck abzulenken.»

Solche Situation übe er oft zusammen mit Verteidiger Livio Stadler im Training. Er lobte den entschlossenen Auftritt des Teams. «Wir waren bereit, hart zu spielen und haben im Powerplay unsere Chancen genutzt, das machte den Unterschied.»



Auch Verteidiger Santeri Alatalo war zufrieden: «Wir sind defensiv sehr solid gestanden. Die Genfer Abschlüsse kamen meistens von der Seite und nur selten aus dem Slot. Und wenn es gefährlich wurde, hat Genoni gehalten.» Entscheidend sei gewesen, physisch dagegenzuhalten. «Wenn wir jeden Check fertigmachen, dann wird der Gegner irgendwann müde. Ich versuche immer cool zu bleiben und Hockey zu spielen. Im Provozieren bin ich schlecht, das überlasse ich gerne den Genfern. Das können sie besser.» Angesprochen auf den Check gegen Henrik Tömmernes sagte der Finne mit Schweizer Lizenz:

«Ich muss mir die Situation nochmals anschauen. Wahrscheinlich hätte ich mich über eine Strafe nicht beklagen dürfen.»

