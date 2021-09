Eishockey «Wir müssen wieder härter arbeiten»: EVZ-Trainer Tangnes will das Wort Formkrise nicht in den Mund nehmen Dem EV Zug macht nicht nur die lange Verletztenliste zu schaffen. Es harzt in der Offensive und die individuelle Fehlerquote ist zu hoch. Philipp Zurfluh 28.09.2021, 05.00 Uhr

Dan Tangnes (Mitte) bespricht einen Spielzug mit Jérôme Bachofner und Sven Leuenberger. Bild: Patrick Straub (Zug, 7. September 2021)

Der EV Zug und eine Niederlage: Das waren in der vergangenen Saison zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Man hatte sich an das Siegen gewöhnt. Und wenn die Mannschaft von Trainer Dan Tangnes mal als Verlierer das Eis verliess, stand sie wieder auf, zeigte eine Reaktion und fand zurück in die Erfolgsspur. Der Tabellenzweite schien seinen Lauf fortzusetzen mit sechs Siegen aus sechs Spielen. Doch nun hat der Schnellzug einiges an Geschwindigkeit verloren, wurde durch drei sieglose Spielen gegen Lugano, Ajoie und Rapperswil gebremst.

