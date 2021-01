Meinung Das Verhältnis zwischen dem EV Zug und Captain Raphael Diaz kommt einer gebrochenen Liebe gleich Der EV Zug und Raphael Diaz finden keinen Nenner für eine gemeinsame Zukunft. Die Beziehung ist zerrüttet. Ein versöhnliches Ende ist dennoch möglich. Philipp Zurfluh 30.01.2021, 05.00 Uhr

Captain Raphael Diaz verlässt den EV Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 17. September 2020)

Ob im Beruf, Sport oder privat: Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Klub und Sportler sowie zwei Menschen basieren unter anderem auf Vertrauen, Wertschätzung und Respekt. Nur auf diesen Grundwerten lässt sich ein funktionierendes und langfristiges Verhältnis aufbauen. Im heutigen schnelllebigen Profi-Business ist aber Klubtreue seltener geworden. Im Fussball noch viel ausgeprägter als im Eishockey. Ein Kuss auf das Vereinswappen, welches das Trikot ziert, ist oft ein Beispiel einer heuchlerisch symbolischen Geste.

Anders liegen die Dinge beim EV Zug und Raphael Diaz. Bereits 14 Jahre steht der 35-Jährige bei den Zugern unter Vertrag. Nach einem mehrjährigen Zwischenhalt in der NHL war die Liebe zu seinem Stamm- und Jugendverein ausschlaggebend, um zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Dort, wo er bereits mit 16 Jahren den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. Für Diaz bedeutet der EVZ Heimat und Herzblut, wie er immer wieder betont. Der Verein zementiert Diaz’ Status als Inbegriff des Klubs, indem er den Captain als Botschafter des Vereins sowie der Hockey Akademie porträtiert.

Doch die Liebe zwischen Klub und Sportler ist gebrochen. Das Herz der Zuger Mannschaft lässt sein Karrierenende bei Fribourg-Gottéron vergolden, weil beide Parteien keine einvernehmlich faire Lösung gefunden haben. Bedauernswert. Nach dem gesundheitlich bedingten Karrierenende von Fabian Schnyder ist Diaz die zweite Integrationsfigur, die der EVZ innert einer Saison verliert. Es war kaum vorstellbar, dass Diaz seine Schlittschuhe anderswo an den Nagel hängt. Sein Abgang polarisiert, weil er bei den Fans ein hohes Standing hat(te). Diaz-Lobgesänge schlagen nun in Unverständnis und Enttäuschung um.

Dass die Fortsetzung der Zusammenarbeit wegen einer Klausel und vermeintlich kleinen Details scheitert, mutet seltsam an.

Beide Parteien beharren auf ihren Positionen zum Leidwesen der Fans. Währenddessen lacht sich Gottéron ins Fäustchen. Ein Dreijahresvertrag ohne Klausel war für den Nati-Captain zu wenig. Dabei hätte man nach drei Saisons die Situation neu beurteilen können. Bei Diaz’ Trainingsfleiss und Fitnesszustand wäre er auch noch mit 38 Jahren eine Bereicherung. Diaz’ öffentliches Statement suggeriert fehlende Wertschätzung. Dabei wären für ihn nach seiner Profi-Karriere alle Türen beim EVZ offen gestanden.

Der zweifache WM-Silberheld ist keiner, der mit pointierten oder ausdrucksstarken Parolen um sich schlägt, sondern lieber Taten sprechen lässt. Das hat er bislang getan: Die Spekulationen um seine Person Anfang Dezember taten seinen Leistungen keinen Abbruch. Der produktivste EVZ-Verteidiger aller Zeiten ist einer der tragenden Säulen.

Seine Klasse und die Führungsqualitäten wird man in Zug vermissen und sind schwer zu ersetzen.

Noch werden Diaz und der EVZ den Weg Hand in Hand bestreiten. Diaz ist Profi genug, um die Saison sauber zu Ende zu spielen. Schliesslich haben Klub und Sportler einen seit langem gehegten Traum, der in diesem Jahr in Erfüllung gehen soll – den Gewinn des Meistertitels. Ein versöhnliches Ende ist möglich, ein fahler Beigeschmack bleibt.