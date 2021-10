Champions League: Der EV Zug spielt gegen Red Bull München.

Eishockey «Mir würde nie in den Sinn kommen, auf Unentschieden zu spielen»: EVZ-Trainer Tangnes über das «Endspiel» gegen Red Bull München Im letzten Gruppenspiel tritt der EV Zug am Mittwochabend gegen Red Bull München zur Reifeprüfung an. Trainer Dan Tangnes erklärt weshalb und sagt, worauf es ankommen wird, um den Achtelfinal-Einzug perfekt zu machen. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Der Zuger Marco Müller gegen den Münchner Justin Schütz (rechts) beim Puckeinwurf. Bild: Martin Hangen/Freshfocus (München, 5. Oktober 2021)

Keine der anderen 31 teilnehmenden Mannschaften in der diesjährigen Auflage der Champions Hockey League (CHL) durfte an den ersten fünf Spieltagen so oft ein Tor bejubeln wie der EV Zug – insgesamt 27 Mal, 5,4 Tore kamen durchschnittlich pro Spiel zusammen. Kein anderes Team hat ein besseres Torverhältnis (+14). Und dennoch: Die Zuger bangen um den Einzug in die Achtelfinals.

Dan Tangnes fasst die bisherigen Leistungen so zusammen: «Es gab sehr gute und weniger gute Momente. Uns nützen viele Tore nur dann, wenn wir die Fehlerquote in der Defensive auf ein Minimum reduzieren.» Deshalb die Vorgabe des EVZ-Trainers an die Mannschaft:

«Wir müssen hinten solid stehen, vorne die Chancen machen und von der Strafbank wegbleiben.»

Tangnes’ Rezept fürs Weiterkommen im europäischen Wettbewerb hört sich simpel an, doch die Münchner laufen heiss. Bei der Generalprobe und dem 6:3-Auswärtssieg gegen den ERC Ingolstadt zeigten sie sich in Spiel- und Torlaune. Eine der Stärken: das Überzahlspiel. 55 Prozent der bisherigen Powerplays in der CHL münzte der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in Tore um – eine Quote, die auch Tangnes Eindruck macht: «München spielt sehr flüssig und clever. Wir werden wohl nicht ohne Strafen davonkommen, doch wir müssen deren Anzahl tief halten.»

Unschöne Erinnerungen an Duell vor drei Jahren

Dem EV Zug würde ein Unentschieden nach 60 Minuten genügen, um den Achtelfinal-Einzug perfekt zu machen. Gerade dieser Umstand mache es nicht einfach, meint Tangnes:

«Alle Spieler haben das natürlich im Hinterkopf, doch sie müssen versuchen, das ausblenden. Es ist eine Art Reifeprüfung.»

Mit angezogener Handbremse einen Wettkampf zu bestreiten, sei sowieso keine erfolgversprechende Methode. «Mir würde nie in den Sinn kommen, auf Unentschieden zu spielen.»

Die «roten Bullen» reisten gestern mit dem Mannschaftsbus von München nach Zug. Im Gepäck: gute Erinnerungen an das letzte Gastspiel in der Bossard-Arena. Am 20. November 2018 machte die Equipe zuletzt ihre Aufwartung. Und sie siegte im Achtelfinal-Rückspiel mit 2:0. Dies nachdem die Münchner zu Hause nach der 2:3-Niederlage mit dem Rücken zur Wand standen. Doch im Rückspiel verzweifelten die Zuger reihenweise am entfesselt aufspielenden deutschen Nati-Goalie Danny aus den Birken, der mit hoher Wahrscheinlichkeit auch diesmal das Tor hüten wird.

Tangnes: «Wir müssen viele Chancen kreieren»

Es war der Abend der grossen Enttäuschungen aus Sicht des Schweizer Hockeyfans. Auch für den SC Bern, die ZSC Lions und den HC Lugano bedeutete der Achtelfinal Endstation. «Das Ausscheiden war keine Schande, aber es hat uns sehr weh getan», erinnert sich Tangnes. Nur sieben Spieler, die heute Abend im Einsatz stehen, erlebten damals die enttäuschende Niederlage. Deshalb wurde diese Episode in der Teamsitzung mit keinem Wort erwähnt, so Tangnes. «Wir müssen viele Chancen kreieren und dem Gegner das Leben so schwer wie möglich machen.» Der Norweger macht sich auf ein «Vollgas-Spiel» gefasst, wie er es formuliert. «Unser Team kann beweisen, dass es mental gefestigt ist und in dieser Saison auch auf europäischer Bühne an der Spitze mitreden kann.»

Es wäre für den Trainer des EV Zug «ein Statement, unter den besten 16 Klubs in Europa zu sein». Und dass der EV Zug fähig ist, genug Tore zu schiessen, hat er in der Königsklasse bewiesen.