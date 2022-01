Der EV Zug besiegt Ambri-Piotta auswärts 3:2 nach Verlängerung

Eishockey Ein Millimeter-Krimi und ein Schuh als Wurfmaterial: Der EV Zug startet mit einem hart umkämpften Sieg ins neue Jahr Der EV Zug dreht gegen den HC Ambri-Piotta spät auf und siegt mit 3:2 nach Verlängerung. Ein Ambri-Fan legt sich mit Trainer Dan Tangnes an. Philipp Zurfluh, Ambri Jetzt kommentieren 11.01.2022, 23.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zuger mit Siegtorschütze Samuel Kreis (Nummer 44) und Nico Gross feiern den ersten Sieg im neuen Jahr. Bild: Alessandro Crinari / Keystone (Ambri, 11. Januar 2022)

Endlich, nach 17 spielfreien Tagen durfte der EV Zug wieder Meisterschaftsluft schnuppern. Die Spieler hätten laut Trainer Dan Tangnes die Nase voll gehabt vor lauter Trainingseinheiten. Bis in die Haarspitzen seien sie motiviert gewesen. Doch in Bezug auf die Spielfreude verdienten sich die Zuger Profis lange Zeit keine guten Noten. «Unser erstes Drittel ist definitiv keines für das Trainer-Lehrbuch. Da haben wir viel Aufholbedarf», konstatierte Tangnes. Dennoch hob er den Kampfgeist seiner Mannschaft hervor, der einen Zwei-Tore-Rückstand aufholte und in der Verlängerung durch ein Tor von Samuel Kreis mit einem 3:2-Sieg ins neue Jahr startete.

Der EV Zug konnte sich in dieser Saison bereits zum neunten Mal einen Zusatzpunkt in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen sichern. So häufig wie kein anderes Team.

Ein Schuh dient als Wurfmaterial

Das Heimteam war lange Zeit präsenter, hungriger und konsequenter in den Zweikämpfen. Zudem war es bis zur Spielmitte häufiger für die spielerischen Akzente verantwortlich. Und die Leventiner legten eine hohe taktische Disziplin sowie eine gute Defensivorganisation an den Tag. Dabei strotzen die Leventiner momentan nicht vor Selbstvertrauen. Der Start ins neue Jahr ist misslungen. Nach zwei Auswärtspleiten wird die Luft im Kampf um die Qualifikation für die Pre-Playoffs dünner. Mittlerweile haben sie elf der letzten dreizehn Spiele verloren.

Was nicht leistungsfördernd hinzukommt: Ambri muss vorübergehend auf die heissblütigen Fans auf der Stehrampe verzichten, weil der Tessiner Staatsrat beschlossen hatte, die Zuschauerkapazitäten bei Grossanlässen vorübergehend zu beschränken. Diese Massnahme war Zugs Stürmer Marco Müller recht: Er wäre wohl wegen des am Montag offiziell gewordenen Wechsels zu Erzrivale Lugano nicht vor einem gellenden Pfeifkonzert gefeit gewesen.

Dennoch kochten in der 52. Minute die Emotionen auf den Sitzplätzen richtig hoch. Nachdem Goalie Benjamin Conz einen Schuss von Jan Kovar mit einer mirakulösen Parade entschärfte, konsultierten die Refeeres die Videos und entschieden schliesslich auf Tor, weil Conz nach ihrer Ansicht den Puck ein paar Millimeter hinter der Torlinie entschärfte. Dieser Entscheid war zu viel für das erboste Publikum. Vor allem für einen Zuschauer, der sich seines Schuhs entledigte, hinter Trainer Tangnes wütend gegen das Plexiglas polterte und schliesslich wegen der umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung wild mit einem 100-Franken-Geldschein umher wedelte. «Zum Glück waren wir durch eine Wand getrennt», nahm Tangnes die Aktion mit Humor.

Erstmals seit dem 26. Oktober wieder im Wettkampfmodus: Dario Simion. Bild: Alessandro Crinari / Keystone

«Konkurrenzkampf schadet nie»

Weil wohl ab nächstem Dienstag Meisterschütze Grégory Hofmann wieder für den EVZ auf Torejagd geht, erhalten nur noch vier der fünf Ausländer Auslauf. Anton Lander oder Carl Klingberg, die am meisten um ihren Stammplatz fürchten müssen, konnten gegen Ambri wenig Argumente sammeln, warum sie für Tangnes unverzichtbar wären. Klingberg spielte glücklos, Lander rieb sich an Gegenspielern und den Schiedsrichtern auf. Der Schwede sass acht Minuten auf der Strafbank. «Als die Rückkehr von Hofmann kommuniziert wurde, waren unsere Ausländer zunächst schon etwas geschockt und frustriert», liess sich Tangnes entlocken und schob nach: «Seine Anwesenheit erzeugt eine neue Team-Dynamik. Konkurrenzkampf schadet nie.»

Und Dario Simion? Der Stürmer zeigte nach langer Absenz ein solides Comeback und war hinterher glücklich, wieder dabei zu sein:

«Endlich spüre ich dieses Adrenalin, das ich so vermisst habe. Es ist schön, dem Team wieder helfen zu können.»

Ambri – Zug 2:3 (2:0, 0:0, 0:2, 0:1) n. V.



Gottardo Arena. – 4516 Zuschauer. – SR Stolc/Urban.



Tore: 2. Bürgler 1:0. 20. Pestoni (Fora) 2:0. 46. Herzog (Müller) 2:1. 52. Kovar 2:2. 62. Kreis (Lander) 2:3. Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Ambri, 6-mal 2 Minuten gegen Zug.



Ambri-Piotta: Conz; Isacco Dotti, Fora; Burren, Hietanen; Fischer, Fohrler; Pezzullo; Cajka, Regin, Moses; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Zwerger, Grassi, Pestoni; McMillan, Kostner, Trisconi; Bianchi.



Zug: Genoni; Kreis, Schlumpf; Djoos, Cadonau; Gross, Hansson; Wüthrich; Suri, Kovar, Simion; Zehnder, Senteler, Klingberg; Herzog, Lander, Müller; De Nisco, Leuenberger, Stehli.



Bemerkung: Zug ohne Bachofner, Stadler, Martschini (alle verletzt); Allenspach (überzählig).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen