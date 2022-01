Der EV Zug absolviert ein Trainingslager in Lenzerheide.

Olympiapause Fast das halbe Team wird fehlen – der EV Zug absolviert ein Mini-Trainingslager an der Bündner Bergluft Während acht Spieler des EV Zug demnächst nach Peking reisen, dürfen die anderen Profis eine trainingsfreie Woche einlegen. Danach sind intensive Einheiten sowie zwei Testspiele geplant. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der EV Zug absolviert in dieser Woche noch drei Spiele (25., 27., und 28. Januar) anschliessend ruht der Meisterschaftsbetrieb in der National League aufgrund der Olympischen Spiele während drei Wochen. In dieser Periode werden dem EV Zug insgesamt acht Spieler fehlen. Goalie Leonardo Genoni, die Stürmer Grégory Hofmann, Fabrice Herzog, Dario Simion, Sven Senteler (Schweiz), die Stürmer Anton Lander, Carl Klingberg (Schweden) und Jan Kovar (Tschechien) kämpfen in Peking um Medaillen, Ruhm und Ehre. Von allen EVZ-Olympiateilnehmern sind Senteler und Simion erstmals bei Winterspielen dabei.

Die Schweizer Nationalmannschaft wird am Sonntag, 30. Januar, im Athletik- und Spitzensportzentrum OYM in Cham zum Vorbereitungscamp einrücken. Am 1. Februar bestreitet die Schweiz gegen die kanadische Equipe ein Testspiel. Um einen Tag vor dem Abflug nach Peking alle vermeidbaren Risiken auszuschliessen, die zu einer Corona-Ansteckung führen könnten, wird die Begegnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die ausländischen Spieler Klingberg, Lander und Kovar werden ebenfalls am Wochenende zu ihren Nationalmannschaften stossen.

Zugs Trainer Dan Tangnes. Bild: Marcel Bieri / Keystone

Den restlichen EVZ-Akteuren gewährt Trainer Dan Tangnes nach dem Heimspiel am Freitag (28. Januar) gegen den Ajoie HC eine Woche trainingsfrei. Am Montag, 7. Februar, kommt die Mannschaft wieder zusammen. Es stehen physische Tests und ein paar intensive Trainingseinheiten an – auf und neben dem Eis. «Die Spieler werden nicht geschont», sagt Tangnes zu seinen Plänen.

Testspiele gegen Davos und die ZSC Lions

Vom 12. bis 15. Februar weilt der EV Zug in Lenzerheide. Dort stehen im Sportzentrum Dieschen gegen den HC Davos (12. Februar) und die ZSC Lions (15. Februar) zwei Testspiele an, um wieder in den Spielrhythmus zu kommen. Aber nicht nur: «Die Spieler sollen ein paar Tage aus der gewohnten Umgebung ausbrechen», so Tangnes. Weil fast das halbe Team fehlt und die Swiss League die Meisterschaft fortsetzt, werden auch einige Spieler von der U20-Elit zum Zug kommen. Zugs Coach meint:

«Natürlich sind das keine optimalen Voraussetzungen, um das Team auf die letzte Phase der Qualifikation einzustimmen. Aber ich freue mich für die Spieler, die nach Peking dürfen, und hoffe, dass sie gesund zurückkehren.»

Beim EHC Lenzerheide-Valbella ist die Vorfreude gross: «Wir hoffen, dass wir einige Hockeyfans hierher locken können. Es ist das erste Mal, dass wir gleichzeitig drei National-League-Teams begrüssen dürfen», sagt Christian Parpan, Verantwortlicher im Bereich Events. Die Matcheinnahmen kommen dem Nachwuchs des Klubs zugute. Weitere Aktivitäten wie eine Autogrammstunde mit den Hockey-Profis sind in Planung.

Auf den EV Zug kommt nach Olympia ein vollgepacktes Programm zu. Vom 22. Februar bis zum 14. März hat er nicht weniger als elf Spiele innert 21 Tagen zu absolvieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen