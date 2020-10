Deshalb ist der 25:1-Rekordsieg des EV Zug gegen den EHC Raron nicht arrogant Die Zuger haben im Cup-Sechzehntelfinal dem 2.-Ligisten aus dem Wallis die Limiten klar aufgezeigt. Den hohen Sieg als respektlos zu kritisieren, ist jedoch nicht gerechtfertigt. Philipp Zurfluh 06.10.2020, 05.00 Uhr

Historisch! Der EV Zug überfährt in den Cup-Sechzehntelfinals den EHC Raron aus der 2. Liga. Der 25:1-Rekordsieg geht in dieser Höhe absolut in Ordnung. Die Aluminiumtreffer miteingezählt, hätte Zug die 30 vollgemacht. Der Klassenunterschied von vier Ligen war in allen Belangen sichtbar. Und dies obwohl der Cupsieger von 2019 während des Spiels zwei bis drei Gänge zurückschaltete, und weitgehend auf Checks verzichtete.