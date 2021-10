Interview mit Ex-EVZ-Trainer Harold Kreis

Interview «München leistet hervorragende Nachwuchsarbeit»: Ex-EVZ-Trainer Harold Kreis spricht über die Stärken des Zuger Gruppengegners Der EV Zug trifft am Dienstagabend (20 Uhr) in der Champions Hockey League auf Red Bull München. Düsseldorf-Trainer Harold Kreis prophezeit ein enges Spiel. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Harold Kreis coachte zwischen 2014 und 2018 den EV Zug. Bild: Urs Flüeler/ Keystone

Seit der Saison 2018/19 coacht Harold Kreis die Düsseldorfer EG. Der ehemalige Trainer des EV Zug (2014 bis 2018) zeigt sich gut gelaunt und entspannt, als ihn unsere Zeitung am Montag kontaktiert. «Mit einem Sieg lässt es sich immer besser in die Woche starten», sagt der Deutsch-Kanadier. Seine Mannschaft hat am Sonntag die Nürnberg Ice Tigers mit 3:1 bezwungen und grüsst vom vierten Tabellenrang. Der 62-Jährige spricht über das schweizerisch-deutsche Champions-League-Duell, den Spitzenklub aus München und was er anders machen würde, wäre er nochmals EVZ-Trainer.

Ihr Klub musste im Sommer drastisch sparen und Abgänge mehrerer Leistungsträger verkraften. Sie wurden vor dem Saisonstart als Abstiegskandidat gehandelt. Nun mischen Sie nach acht Spielen oben mit. Überrascht?

Harold Kreis: Es ist nur eine Momentaufnahme, wir dürfen uns nichts einbilden. Dass die Medien eher pessimistisch auf uns schauen, ist ein Stück weit nachvollziehbar. Wir stellen ligaweit den jüngsten Kader und mussten 13 neue Spieler integrieren. Wir haben in der Vorbereitung viel in den Teamspirit investiert, das hat sich bezahlt gemacht.

Hat die Mannschaft genügend Qualität, um Platz zehn und damit die Pre-Playoffs zu erreichen?

Das ist unser Ziel, doch wir sind uns dieser schwierigen Aufgabe bewusst. Wenn wir unsere Tugenden wie Kampfgeist und ein solidarisches Miteinander aufs Eis bringen, können wir jeden Gegner ärgern.

Herausgefordert haben Sie vor kurzem EVZ-Gegner Red Bull München – und 3:5 verloren. Was erwartet den Schweizer Meister?

Ich traue den Münchnern sehr viel zu. Sie sind ein heisser Anwärter auf den Titel. Das Team hat vier ausgeglichene Linien und zeigt sehr solide Leistungen. Es geht konsequent und unbeirrt seinen Weg und bleibt sich seinem Spielstil treu.

Wie sieht dieser aus?

München ist gerne in Scheibenbesitz, spielt ein druckvolles Pressing und lässt dem Gegner keinen Raum, sich zu entfalten. Und wenn es nötig ist, kann das Team einen Gang hochschalten.

Kann Zug dagegenhalten?

Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe. Der EV Zug hat im spielerischen Bereich Vorteile, München ist physisch stärker. Das verspricht viel Spannung.

2013 hat der Getränkehersteller Red Bull die Anteile des Klubs übernommen. Seitdem gehören Anfeindungen von gegnerischen Fans und «Traditionsbeschwörern» zur Tagesordnung. Wie nehmen Sie persönlich den «Dosen-Verein» wahr?

Neider hat es überall. In jeder Liga auf der Welt gibt es Klubs, die finanziell potenter sind als andere. Das gilt es zu akzeptieren. Ich streiche lieber das Positive hervor:

München leistet hervorragende Nachwuchsarbeit und steigert das Gesamtansehen der Liga.

In München entsteht bald die modernste Multifunktionsarena der Welt. Wird der Klub in den nächsten Jahren die Liga dominieren, wie es der FC Bayern München in der Bundesliga tut?

Das ist möglich. München wird jedes Jahr um den Titel spielen. Der Klub plant langfristig und kann sich gute deutsche Spieler, aber auch Ausländer leisten.

Batterien sind aufgeladen Am Montagmorgen um 9 Uhr machte sich die EVZ-Entourage mit dem Teambus auf die Reise Richtung München. Am Nachmittag stand eine Trainingseinheit auf dem Programm. «Wir wollen drei Punkte holen. Dafür benötigen wir eine Top-Leistung», sagt Trainer Dan Tangnes optimistisch. Zur Ausgangslage: Der EV Zug befindet sich mit sieben Punkten aus vier Spielen auf dem dritten Rang. München führt die Gruppe mit neun Punkten und einem Zähler Vorsprung auf Rögle an. Die Schweden werden sich in den beiden Direktduellen gegen die punktlosen Dänen Sonderjyske Vojens keine Blösse geben. Holt Zug in München (Anspielzeit: 20 Uhr) nicht mindestens einen Punkt, endet das Abenteuer Europa. «Gegen Biel hat die Energie gefehlt. Das wird gegen die Deutschen nicht der Fall sein. Ich erwarte einen selbstbewussten Auftritt», so Tangnes.



Während Marco Müller wieder im Kader steht, ist mittlerweile klar, dass Stürmer Yannick Zehnder wegen einer Bänderverletzung mindestens vier Wochen ausfällt. (pz)



Ihnen wurde damals beim EV Zug vorgeworfen, zu wenig junge Spieler einzusetzen. Aus heutiger Sicht betrachtet, ein berechtigter Vorwurf?

Ich habe den Leistungsdruck gespürt und deswegen auch eher routinierten Spielern vertraut. Mir ist klar geworden, dass ich die Kommunikation zu stark vernachlässigt habe.

Gegenüber unserer Zeitung sagten Sie beim Abschied: «Vielleicht sind wir an einer Kreuzung angekommen, wo es besser ist, sich in eine andere Richtung zu bewegen.» Haben Sie den richtigen Weg eingeschlagen?

Definitiv. Ich war damals nicht der richtige Trainer, um das Team weiterzuentwickeln. Doch ich habe beim EVZ sehr viel profitiert. Ich verfolge den Verein immer noch aus der Ferne und versuche einige Spielelemente auch bei uns umzusetzen.

Sie sind nun 62-jährig. Ihr Vertrag läuft Ende Saison aus. Welche Träume haben Sie für die Zukunft?

Meine persönliche Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Ich habe unglaublich viel Spass am Eishockey und möchte auch nach der Trainerkarriere im Bereich Coaching tätig sein. Ich freue mich auf alles, was kommt.