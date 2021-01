Nach 6:7-Niederlage Schonungslos ehrliche Analyse von EVZ-Trainer Dan Tangnes: «Wir haben plötzlich panisch reagiert» Trotz 6:2-Führung gegen den ZSC verfällt der EVZ in Panikmodus und fällt auseinander. Trainer Dan Tangnes nennt Gründe und kritisiert sein Team und die Schiedsrichter. Philipp Zurfluh 27.01.2021, 19.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es gibt Geschichten, wie sie nur der Sport schreiben kann. Dafür lieben wir ihn. Die Chronologie des unfassbaren Spielverlaufs beim Spitzenkampf zwischen dem EV Zug und den ZSC Lions schmeckt dem unangefochtenen Tabellenführer überhaupt nicht. Zug führt mit 4:0, 5:1 und 6:2 und ist auf bestem Weg, die Zürcher zu demütigen. Aber eine dreimalige Vier-Tore-Führung ist zu wenig. Eine fulminante Startphase nimmt ein klägliches Ende. Entfesselte Zürcher erteilen orientierungslosen Zugern eine Lehrstunde.

Zugs Cheftrainer Dan Tangnes nach der 6:7-Niederlage gegen den ZSC: «Wir haben die Disziplin verlieren» Bild: Christian Merz / Keystone (Davos, 30. Dezember 2020)

Trainer Dan Tangnes konnte in der Nacht auf Mittwoch erst spät zur Ruhe finden. «Als ich nach Hause kam, musste ich mich zuerst etwas sammeln, die Enttäuschung war sehr gross.» Einen Tag nach dem Denkzettel hat sich die Gefühlslage etwas verbessert. Einige Spielszenen hat Tangnes am trainingsfreien Tag schon analysiert. Er lässt kein gutes Haar an der Darbietung ab Minute 30: «Da haben wir das Eishockeyspielen eingestellt, wir waren zu siegessicher.» Auch die vielen Strafen seien der Wegbereiter für die furiose Aufholjagd des ZSC gewesen. Tangnes will die grossartige Leistung der Zürcher nicht kleinreden. Aber:

«Wir haben die Disziplin verloren und uns zu viele Freiheiten herausgenommen. Unser Spiel hat die Hoffnung des Gegners aufrechterhalten und wir hatten plötzlich panisch reagiert.»

Der 41-Jährige bedauert, dass sich die Spieler für den hohen Aufwand und die harte und ehrliche Arbeit in den ersten 30 Minuten nicht belohnten. Als Topskorer Jan Kovar in der 46. Minute zwölf Minuten auf die Strafbank muss, hat man den Eindruck, dass beim EVZ niemand das Heft in die Hand nahm und führungslos ist. Tangnes sagt: «Wir können uns nicht auf einzelne Akteure verlassen, sondern müssen als Kollektiv funktionieren. Jeder trägt Verantwortung.»

Unverständnis über Schiedsrichterentscheide

Für den EVZ ist die Niederlage ein Warnschuss. Ob sie nur ein Betriebsunfall ist oder das bislang so grosse Selbstbewusstsein nachhaltig erschüttert wird, kann der Leader in den nächsten Partien unter Beweis stellen. «Man lernt von jeder Niederlage. Diejenige gegen Zürich könnte uns noch stärker machen, weil wir wissen, woran wir arbeiten müssen», so Tangnes.

Der Trainer kritisiert jedoch nicht nur den Auftritt des Teams. Ohne dass er die Schuld der Niederlage auf die Schiedsrichter abwälzen will, erhalten die Spielleiter ein schlechtes Zeugnis. Er spricht die Szene kurz vor dem 6:6-Ausgleich an, als Garrett Roe Dominik Schlumpf von den Beinen holt. «Ein klares Foul», sagt Tangnes und führt aus:

«Für mich ist unverständlich, warum das keiner der vier Schiedsrichter gesehen hat. Ich wünschte mir eine klarere einheitlichere Linie bei den Entscheidungen der Schiedsrichter.»

Genoni so oft bezwungen wie seit 2012 nicht mehr

Trotz Ärger: Beim EV Zug hat man den Humor nicht verloren. «Es passiert nicht alle Tage, dass ich sieben Gegentore kassiere», scherzt Leonardo Genoni. Wie recht er hat. Ein Blick in die Statistik zeigt Erstaunliches: Es sind über acht Jahre her, dass der fünffache Meistergoalie sieben Gegentore schlucken musste, am 4. Dezember 2012, damals noch im Dress des HC Davos. Sein Sohn habe ihm bereits mitgeteilt, dass er den einen oder anderen Schuss hätte parieren können, sagt Genoni. Er sei selbstkritisch genug, um seine Leistung einzuschätzen. «Zuerst ist uns alles gelungen, dann haben wir nach der klaren Führung ein bis zwei Gänge zurückgeschaltet.» Der Goalie will aber das Spiel nicht überbewerten. «In dieser Saison ist oftmals der Puck für uns gelaufen und wir konnten immer wieder das Glück beanspruchen. Wir sind auf einer Erfolgswelle geschwommen.» Wichtig sei eine klare Analyse, so Genoni.

«Das Spiel hat gezeigt, dass Passivität und fehlende Leistungsbereitschaft bestraft werden.»

Der EVZ erlebt am Dienstagabend eine Art Déjà-vu. Bereits in der Saison 2014/15 liegen die Zuger zweimal gegen den ZSC mit 4:0 in Front, kommen aber anschliessend mit 4:6 unter die Räder. Aber nach beiden Spielen zeigt Zug eine eindrückliche Reaktion und gewinnt die nachfolgenden Partien mit 5:0 und 7:4. Dass er zu einer ähnlichen Antwort fähig ist und sich durch den Rückschlag nicht beirren lässt, zweifelt man beim Leader nicht. Schliesslich wollen die Zuger wieder schöne Geschichten schreiben – vielleicht schon am Sonntag gegen Ambri.