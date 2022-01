Eishockey Eine Gruppe von EVZ-Spielern hat das Training wieder aufgenommen – Spiel gegen Biel verschoben Zehn Spieler befinden sich nach wie vor in Isolation. Das Spiel vom kommenden Samstag gegen den EHC Biel wird verschoben. Philipp Zurfluh 03.01.2022, 18.05 Uhr

Am Montag durfte ein Teil der EVZ-Mannschaft wieder trainieren. Archivbild: Patrick Hürlimann

Aufatmen beim EV Zug: Am Montagvormittag konnten rund zehn Spieler unter der Leitung von Cheftrainer Dan Tangnes sowie Goalietrainer Simon Pfister die Eisfläche im Spitzensportzentrum OYM in Cham betreten und eine erste Trainingseinheit absolvieren. Dies, nachdem sich die Mannschaft inklusive Betreuerstab am 27. Dezember in Quarantäne begeben musste, weil zehn Spieler und zwei Staff-Mitglieder positiv auf das Coronavirus getestet wurden. EVZ-Teamarzt Beat Schwegler sagt:

«Die Infizierten fühlen sich gut und konnten bereits in den eigenen vier Wänden mit leichtem Aufbautraining beginnen.»

Restart in einer Woche gegen Ambri

Laut Teamarzt werden die Profis, die sich noch in Isolation befinden, zwischen Mittwoch und Freitag ihr Zuhause verlassen dürfen. Ihr Einsatz am Samstag gegen Biel kommt jedoch zu früh, da zunächst medizinische Abklärungen bevorstehen. Der Klub hat deshalb ein Gesuch um Spielverschiebung eingereicht, dem die Liga am Montagabend stattgegeben hat.

Zug wird somit in einer Woche (11. Januar) auswärts gegen Ambri wieder in die Meisterschaft eingreifen.