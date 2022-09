Champions Hockey League: Der EV Zug trifft auf Grizzlys Wolfsburg

Nachgefragt «Niemand bekommt Eiszeit geschenkt»: Deshalb müssen sich die jungen EVZ-Spieler in Geduld üben Vor dem dritten Gruppenspiel gegen Grizzlys Wolfsburg zieht Trainer Dan Tangnes ein erstes Fazit zu den bisherigen Auftritten in der Champions Hockey League. Schlechte Neuigkeiten hat er zu Reto Suri. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Der Konkurrenzkampf wird unter EVZ-Trainer Dan Tangnes neu lanciert. Bild: Moritz Eden / Freshfocus (Wolfsburg, 2. September 2022)

Nach über vier Monaten Pause steht am Donnerstagabend in der Bossard-Arena das erste Heimspiel mit Wettkampfkampfcharakter an. Was darf das Publikum erwarten?

Dan Tangnes: Wir wollen gegen Wolfsburg und Turku eine tolle Atmosphäre kreieren und hoffen auf einen grossen Zuschaueraufmarsch.

Zwei Spiele, zwei Siege. Ist der Start in die Champions Hockey League nach Ihren Vorstellungen verlaufen?

Wir haben sehr solid gespielt und befinden uns auf einem guten Weg. Die Konkurrenz hat gemerkt, dass wir ein sehr schwer zu bespielbarer Gegner sind. Ob auf spielerischer oder physischer Ebene: Im Vergleich zu den Testspielen war ein riesiger Unterschied zu erkennen. Diese Gier nach Punkten und Siegen möchte ich bei den Spielern spüren.

Beim ersten Spiel gegen Wolfsburg haben die Deutschen ihre physische Stärke demonstriert. Wie nimmt man eine solche Mannschaft aus dem Spiel?

Mit ihren eigenen Waffen. Sie sind sehr präsent vor den Toren. Dort müssen wir körperlich dagegenhalten und in unserer Zone giftig sein. So können wir die Anzahl der Schüsse auf unser Tor auf einem tiefen Niveau halten.

EVZ-Fans werden evakuiert Im Anschluss an das Spiel am Samstag gegen TPS Turku führt der EVZ-Sicherheitsdienst eine Sicherheits- und Evakuationsübung durch, lässt der EV Zug in einer Mitteilung verlauten. Das simulierte Szenario: Zehn Minuten nach Spielende wird ein Brand in einem Verpflegungsstand aufgrund eines Kurzschlusses simuliert. Die Brandmeldeanlage löst Alarm aus. Damit die Sicherheitsübung möglichst realitätsnah für den Sicherheitsdienst simuliert werden kann, bittet der EVZ das anwesende Publikum, nach Spielschluss für fünf bis zehn weitere Minuten auf den Zuschauerplätzen zu verbleiben und die Anweisungen der Lautsprecherdurchsagen zu befolgen. Effektiv evakuiert wird nur der Zuschauerbereich (Steh- und Sitzplätze) der Arena. Die Restaurationsräumlichkeiten im 1. Obergeschoss, die Logen im 2. Obergeschoss wie auch die Garderobenräumlichkeiten im Untergeschoss sind nicht im Fokus der Übung.



In einem Ereignisfall während eines Meisterschaftsspiels ist der Sicherheitsdienst für die Evakuierung des Stadions zuständig. Verschiedene technische Hilfsmittel unterstützen zudem die Sicherheit der Zuschauenden im Stadion. Diese werden jährlich auf ihre Funktionalität überprüft. CEO Patrick Lengwiler sagt: «Wir hoffen, dass so etwas nie reell eintritt, gleichwohl möchten wir uns darauf bestmöglich vorbereiten. Daher ist diese Übung für unseren Sicherheitsdienst in Kooperation mit den Blaulichtorganisationen von Zug sehr wertvoll.» (pz)

Haben Sie nach den Reisestrapazen die Trainingsintensität reduziert?

Ja. Am Dienstag stand vor allem Regeneration auf dem Programm, am Mittwoch haben wir den Motor wieder laufen lassen. Die Reise beanspruchte mehr Energie, als das vielleicht viele glauben mögen.

Weshalb?

Am Samstag sind wir insgesamt 13 Stunden gereist, am Montag in einem ähnlichen Rahmen. Obwohl man sich körperlich nicht betätigt, können die Batterien nicht aufgeladen werden. Das Herumsitzen und Warten macht träge und müde. Doch die Spieler haben das gut gemeistert. Sie haben beim Ausland-Trip auf einige junge Spieler verzichtet.

War das Resultat wichtiger als das Sammeln von Spielpraxis?

Natürlich wollten wir die ersten beiden Spiele gewinnen. Niemand bekommt Eiszeit geschenkt. Man muss sie sich verdienen in den Trainings. Zudem haben wir noch eine lange Saison vor uns. Die Jungen werden ihre Chancen erhalten.

Bereits in den beiden Heimspielen gegen Wolfsburg und Turku?

Das Gerüst bleibt bestehen. Vielleicht wird es die eine oder andere Änderung geben. Der Konkurrenzkampf in der Offensive ist definitiv entbrannt. Klingberg kam zuletzt zweimal in der vierten Linie zum Zug.

Die grosse Auswahl an Stürmern, Fluch und Segen zugleich?

Fluch? Ich sehe nur das Positive. Durch die Erhöhung der Anzahl Ausländer wird der Kampf um die Plätze bei allen National-League-Teams neu lanciert. Klingberg hat an der Seite von Sven Leuenberger gespielt, einer der Besten der letzten Wochen. Wenn ich einen Spieler in der vierten Linie einsetze, ist das keine Bestrafung.

Center Sven Leuenberger zeigt bereits Frühform. Bild: Moritz Eden / Freshfocus (Wolfsburg, 2. September 2022)

Momentan ist mit Reto Suri nur ein Spieler verletzt und trainierte zuletzt alleine auf dem Eis. Wann ist er zurück?

Seine Rückkehr wäre gegen Ende September geplant gewesen. Nun haben medizinische Untersuchungen ergeben, dass das Comeback verschoben werden muss. Er wird mindestens bis zum ersten Unterbruch der Meisterschaft im November pausieren müssen.

Champions Hockey League. Gruppe B:

Donnerstag. 19.45 Uhr: EV Zug–Grizzlys Wolfsburg. 19.15 Uhr: Ljubljana–Turku. Rangliste: 1. Zug 2/6 (9:2). 2. Wolfsburg 2/3 (9:7). 3. Turku 2/3 (3:6). 4. Ljubljana 2/0 (4:10).

