National League «Die Spieler zerbrechen sie sich den Kopf, das ist fatal»: Der EVZ-Sportchef ist als Krisenmanager gefordert Der EV Zug droht den Anschluss an die Playoff-Plätze zu verlieren. Der Sportchef glaubt an die Lernfähigkeit der Spieler, äussert sich zur «Causa Cehlarik» und die Verpflichtung eines weiteren Ausländers. Interview: Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

EVZ-Sportchef Reto Kläy: «In den letzten zwei Jahren sind wir auf einer Wolke geschwebt.» Bild: Stefan Kaiser (Cham, 1. Februar 2021)

20 Siege, 21 Niederlagen und Rang sieben: Statt zu begeistern, dümpelt der EV Zug vor sich hin. Damit die Mission namens «Ziel Playoffs» nicht Schiffbruch erleidet, muss eine deutliche Steigerung her. Will der EV Zug mit dem Playoff-Rang sechs auf Tuchfühlung bleiben, benötigt er am Freitagabend im Heimspiel gegen den HC Lugano drei Punkte.

Der emotionslose Auftritt gegen Ambri hat Fragen aufgeworfen. War er für Sie besorgniserregend?

Reto Kläy: Die Leistung war symptomatisch für viele unserer Spiele. Ein Abbild der Saison. Wir geraten in Rückstand, kämpfen uns zurück und verlieren durch ein unnötiges Gegentor. Du versuchst aufzustehen und kassierst den nächsten Schlag. Das widerfährt uns leider oft. Es fehlt die Leichtigkeit.

Von aussen macht die Mannschaft nicht immer den Eindruck, als ob sie sich der heiklen Lage bewusst ist.

Die Situation ist herausfordernd. Die Spieler sind gehemmt und wirken blockiert. Statt ihrem Instinkt zu folgen, zerbrechen sie sich den Kopf. Das ist fatal. Durch alle Reihen laufen viele ihrer Form hinterher. Es gibt Spieler, von denen erwarten wir mehr. Es sind diverse Faktoren, die uns in diese Position manövriert haben. Jetzt hoffe ich auf die Initialzündung.

Hat der EV Zug die Qualität, Widerstände zu meistern?

Auf einer Erfolgswelle reiten und sich von der Euphorie tragen lassen, das ist kein Kunststück. In den letzten zwei Jahren sind wir auf einer Wolke geschwebt. Viele haben in ihrer Karriere nie eine sportliche Krise durchstehen müssen. Plötzlich wird der Druck grösser. Aber damit muss man umgehen können. Es ist ein Lernprozess, da müssen wir durch.

Der EV Zug hat zum wiederholten Mal das Startdrittel verschlafen. Fehlt es an der richtigen Einstellung?

Nein, das glaube ich nicht. Die Spieler nehmen sich wahrscheinlich zu viel vor und wollen es zu gut machen. Dann werden sie plötzlich nervös, sind immer einen Schritt zu spät und geraten in eine Negativspirale.

Wer steht mehr in der Verantwortung: Der Trainer oder die Mannschaft?

Es gibt nur ein Miteinander. Alle müssen am selben Strick ziehen. Die Spieler haben die grösste Macht, einen Umschwung herbeizuführen. Man darf jetzt nicht alles hinterfragen und schlechtreden. Manchmal hilft es sich auf die einfachen, elementaren Dinge zu besinnen.

Der Name Peter Cehlarik war an hohe Erwartungen geknüpft. Nun lösen Sie den Vertrag auf. Mit dem schwedischen Klub Leksands haben Sie bereits einen Abnehmer gefunden.

Das stimmt so nicht. Der Wechsel ist erst offiziell, wenn er offiziell ist. Das Interesse aus Schweden kann ich bestätigen. Wir führen Gespräche und suchen nach einer Lösung. Ein definitiver Entscheid liegt erst vor, wenn man sich über die finanziellen Konditionen einig wird.

Ein Bild mit Seltenheitswert: Der Zuger Peter Cehlarik jubelt nach einem persönlichen Torerfolg. Bild: Juergen Staiger / Keystone (Davos, 27. September 2022)

Cehlarik muss also gehen. Ist der Geduldsfaden gerissen?

Nein. Fakt ist: Die Situation ist für beide Seiten nicht befriedigend. Er konnte unsere Vorstellungen nicht erfüllen und auch er hat sich etwas Anderes erhofft. Manchmal passt es einfach nicht. Das Verrückte am Ganzen: Sein Arbeitsethos ist professionell, er hat sich nie quergestellt. Ich kann ihm also keinen Vorwurf machen.

Tangnes: «Eine persönliche Enttäuschung» Laut eines Medienberichts wechselt Stürmer Peter Cehlarik per sofort nach Schweden. Doch am Donnerstag trainierte der Slowake noch mit dem EV Zug. Angesprochen auf den möglichen Abgang, wollte sich Trainer Dan Tangnes nicht an Spekulationen beteiligen. «Mein Job ist es, mit der bestmöglichen Aufstellung anzutreten. Ich werde ihn wie jeden anderen behandeln, solange er zum Team gehört», sagt er.



Der Norweger spricht von einer «Lose-Lose-Situation» und ist ziemlich nachdenklich, gar etwas traurig gestimmt: «Es ist für mich eine persönliche Enttäuschung, weil es mir nicht gelungen ist, ihn dabei zu unterstützen, sein Potenzial abzurufen, seine Kreativität auszuleben und ihn in seinem Selbstvertrauen zu stärken.» Tangnes hat sich letzten Sommer stark gemacht für einen Cehlarik-Transfer. Gleichzeitig macht er folgenden Vergleich. «Wenn eine Beziehung nicht mehr funktioniert, ist es besser, man sucht eine Lösung, bevor es unangenehm wird.» (pz)

Kommt es zum Tausch mit Ex-ZSC-Stürmer John Quenneville, der bei Leksands auf dem Abstellgleis steht?

Das ist eine Variante. Er befindet aber nicht zuoberst auf meiner Liste.

Sie lösen die neunte Ausländerlizenz ein und halten nach einem Stürmer Ausschau, der Tore garantiert?

Ja. Aber zu diesem Zeitpunkt der Saison herrscht auf dem Markt kein Wunschkonzert.

Eine sportliche Krise ist auch für Sie als EVZ-Sportchef neu. Hinterfragen Sie Ihre Arbeit?

Jeden Tag. Man muss mit Kritiken leben können. Wenn man verliert, ist nicht alles schlecht. Wichtig ist, dass intern genau analysiert wird, was schief läuft. Bislang musste ich mir nie Sorgen über das Heimrecht in den Playoffs machen, jetzt stehen wir an einem ganz anderen Punkt. Das ist das Spannende am Sport. Er ist nicht planbar. Jede Saison hat seine eigenen Gesetze.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen