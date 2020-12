National League EVZ-Trainer ist nach dem emotionslosen Auftritt bedient: «Das war keine geschlossene Mannschaftsleistung» Ein dezimierter EV Zug verliert im ersten Spiel nach der Quarantäne in einer ereignisarmen Partie mit 1:2 nach Verlängerung. Ein gutes letztes Drittel reicht auch gegen einen zahmen SCB nicht. Philipp Zurfluh 03.12.2020, 23.38 Uhr

Berns Thomas Thiry (links) im Zweikampf mit EVZ-Verteidiger Tobias Geisser. Bild: Alexandra Wey/Keystone (Zug, 3. Dezember 2020)

Da musste EVZ-Trainer Dan Tangnes aber mächtig experimentieren. Mit den Absenzen von Leonardo Genoni, Lino Martschini, Jesse Zgraggen, Grégory Hofmann und Dario Simion war das Zuger Kollektiv arg gebeutelt. Mit dem Fehlen der drei Erstgenannten war schon tags zuvor zu rechnen. Die Abwesenheit von Hofmann und Simion hinterliess jedoch einige Fragezeichen. Offiziell als rekonvaleszent gemeldet, liess Sportchef Reto Kläy durchblicken, dass die beiden wegen «Vorsichtsmassnahmen» – Corona sei dank – das Spiel als Zuschauer verfolgen mussten. Ob der EVZ mit diesen Spielern die 1:2-Niederlage hätten verhindern können, wissen wohl nur die Hockey-Götter.

Dan Tangnes nahm nach dem Spiel jedoch kein Blatt vor den Mund:

«Das war ein schwacher Auftritt von beiden Teams. Wir haben zu wenig gearbeitet, waren viel zu lieb. So reicht es nicht.»

Das Fehlen einiger Spieler will er nicht als Ausrede gelten lassen. «Mir ist egal wer auf dem Eis steht, das war schlicht keine geschlossene Mannschaftsleistung, es fehlten die Emotionen.»

Zuger ziehen keinen Profit aus Berns Querelen

Der Begriff B-Mannschaft wäre unangebracht und dennoch kamen mit Andreas Döpfner und Dario Allenspach unverhofft zwei Nachwuchskräfte zu ihrem Debüt in der National League. Für den 18-jährigen Center Allenspach, der diese Saison im Farmteam in der Swiss League und bei der U20-Elit im Einsatz stand, ist es derzeit eine aufregende Zeit in seiner noch jungen Karriere. Er rechnet sich gute Chancen aus, mit der U20-Nationalmannschaft die WM in Edmonton zwischen Weihnachten und Neujahr bestreiten zu dürfen. Doch im gestrigen Duell waren die Augen vielmehr auf den SC Bern und dessen neuen Trainer Mario Kogler gerichtet. In den letzten Tagen wurde landauf, landab in den Zeitungsspalten der unrühmliche Abgang von Koglers Vorgänger Don Nachbaur diskutiert.

Ted Brithen schiesst gegen den Zuger Torhüter Luca Hollenstein das entscheidende Tor zum 2:1.

Jubel bei den Bernern um Top-Scorer Dustin Jeffrey, Mitte. Sie gewinnen gegen den EV Zug mit 2:1 nach Verlängerung. Zugs Yannick-Lennart Albrecht, links, behauptet sich gegen Berns Top-Scorer Dustin Jeffrey. Berns Tristan Scherwey (in gelb) schafft es nicht, sich gegen die Zuger Hintermannschaft um Jan Kovar und Tobias Geisser durchzusetzen. Carl Klingberg versucht den Berner Torhüter Philip Wuethrich zu überwinden.

Das erste Drittel bot schmale Kost. Der fehlende Spielrhythmus und die Verunsicherung waren beidseitig zu spüren. ­Teilweise verständlich, denn zusammengezählt bestritten der EVZ und der SCB seit 35 Tagen keine Meisterschaftspartie. Die Partie nahm erst nach zehn Minuten ein bisschen Fahrt auf, als Verteidiger Dominik Schlumpf mit einem überharten Check auf offenem Eis gegen den Kopf von André Heim auffiel, den die Schiedsrichter mit einer 2+10-­Minuten-Strafe sanktionierten – was Coach Tangnes die Zornesröte ins Gesicht trieb.

Auch an der Szene zwei Minuten vor Drittelsende hatte der Norweger keine Freude. Bern-Stürmer Simon Sterchi ging in Zugs Defensive vergessen und konnte nach einer abgesessenen Strafe alleine auf Genoni-Backup Luca Hollenstein losziehen. Er verwertete souverän. Die Zuger waren offensiv harmlos. Bern-­Goalie Philip Wüthrich war unterbeschäftigt. Die Automatismen fehlten, das war offensichtlich. Hier hätten sich die rund 50 Zuger Fans in der Bossard-Arena die Genialität und den Spielwitz eines Grégory Hofmann herbeigewünscht.

Die Zuger brauchten ein «dreckiges» Tor von Topskorer Jan Kovar, der auffälligsten Figur im Zuger Dress. Der Tscheche stocherte in der 43. Minute im Slot erfolgreich den Puck an Berns Goalie vorbei. Der Ausgleich beflügelte die Zuger. Sie erhöhten die Kadenz, bei den Bernern schien die Luft draussen zu sein. Einbahnhockey in den Schlussminuten, doch Berns Torhüter hielt dicht. Eine Minute vor Ende der Verlängerung sorgte Ted Brithén mit dem 2:1-Siegtreffer für den Berner Besfreiuungsschlag. Dass Goalie Luca Hollenstein auf Zuger Seite zum Mann des Spiels gekürt wurde, spricht Bände.

Dabei wären die Chancen der Zentralschweizer gut gewesen, denn bei den Bernern fehlte mit Provokateur und Aggressivleader Thomas Rüfenacht und mit den beiden Führungsspieler Eric Blum und Vincent Praplan drei wichtige Teamstützen. Doch die Bären zeigten gestern mehr Herz als die Zuger. Ob diese auf den schwachen Auftritt reagieren können? Die Antwort gibt es heute Abend, bei bei der Reprise in der Postfinance-Arena in Bern.

Zug – Bern 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) n.V.

50 Zuschauer. – SR Stolc (SVK)/Mollard, Schlegel/Steenstra (CAN). – Tore: 19. Sterchi 0:1. 43. Kovar (Langenegger) 1:1. 65. (64:14) Brithén (Haas) 1:2. – Strafen: 4mal 2 plus 10 Minuten (Schlumpf) gegen Zug, 6mal 2 plus 10 Minuten (Bader) gegen Bern.



Zug: Hollenstein; Diaz, Geisser; Cadonau, Alatalo; Schlumpf, Stadler; Leuenberger, Gross; Allenspach, Kovar, Zehnder; Klingberg, Senteler, Thorell; Thürkauf, McLeod, Bachofner; Albrecht, Langenegger, Döpfner.



Bern: Philip Wüthrich; Untersander, Henauer; Thiry, Zryd; Andersson, Beat Gerber; Burren; Haas, Brithén, Moser; Scherwey, Jeffrey, Pestoni; Heim, Bader, Jeremi Gerber; Berger, Neuenschwander, Sciaroni; Sterchi.



Bemerkungen: Zug ohne Hofmann, Genoni, Simion, Martschini, Zgraggen (verletzt). Bern ohne Ruefenacht, Praplan, Blum (verletzt).