National League Grégory Hofmann wird lieber Meister in Zug als Millionär in Lugano Auch Luganos Geld kann es nicht verhindern: Grégory Hofmann wird seinen Vertrag in Zug vorzeitig verlängern. Es ist sowohl für den EVZ als auch für den Schweizer Nationalstürmer ein guter Entscheid. Klaus Zaugg 24.02.2022, 18.32 Uhr

Grégory Hofmann an der Zuger Meisterfeier 2021. Bild: Keystone/Ennio Leanza

Eine Million brutto pro Saison hat in unserem Hockey noch kein Schweizer Spieler verdient. Grégory Hofmann ist der Erste, der diese Schallmauer hätte knacken können. Sein Vertrag läuft zwar erst nach der nächsten Saison im Frühjahr 2023 aus. Aber richtigerweise regelt er seine Zukunft schon jetzt. Er wird im November 30. Sein Marktwert ist jetzt nach seiner Rückkehr aus der NHL so hoch wie noch nie – und wird in Zukunft wohl auch nie mehr so hoch sein. Die Ausgangslage ist einfach: Entweder in Zug vorzeitig um mehrere Jahre verlängern oder das Salär durch einen Wechsel zurück nach Lugano oder nach Lausanne maximieren. Diese beiden Klubs hätten ihn zum ersten Salär-Millionär unseres Hockeys gemacht.

Keine Gespräche mehr mit anderen Klubs

Luganos Sportchef Hnat Domenichelli hatte bei Hofmanns Agenten Dani Giger um einen weiteren Gesprächstermin in der nächsten Woche gebeten und auch Luganos kluge Präsidentin Vicky Mantegazza wollte mit Grégory Hofmann noch einmal einen Espresso trinken.

Grégory Hofmann im Trikot des HC Lugano. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Diese Gespräche finden nicht mehr statt: Dani Giger spielte mit offenen Karten: Es mache keinen Sinn mehr, weitere Gespräche zu führen. Der Entscheid sei gefallen. Grégory Hofmann kehrt nicht nach Lugano zurück, wo er vor seinem Wechsel nach Zug vier Jahre (2015 bis 2019) gespielt hatte. Und mit Lausannes Manager Petr Svoboda gab es nicht einmal konkrete Verhandlungen. Zu unsicher sind die Perspektiven in Lausanne. Hofmann hat sich also für Zug entschieden. Mehr noch: Es ist ein Bekenntnis zu Zug und er wird nach dem Ende der NHL-Träume wohl für keinen anderen Klub mehr stürmen.

Einer, der den Klub in vielen Bereichen besser macht

Er ist einer der wenigen «Franchise Player» mit Schweizer Pass: ein Spieler, der ein Hockeyunternehmen in jedem Bereich besser macht. Auf und neben dem Eis. Umgekehrt gibt es nur wenige Klubs, die einem Spieler ein so stabiles wirtschaftliches Umfeld und sportlich so gute Perspektiven bieten können wie der EV Zug: Der Meister wird auf Jahre hinaus ein Spitzenklub sein. Grégory Hofmann darf nach 2015 (Davos) und 2021 (Zug) mit weiteren Meisterfeiern rechnen.

Eine vorzeitige Verlängerung um fünf Jahre würde nicht überraschen. Im Laufe der nächsten zwei Wochen wird Zugs smarter Sportchef Reto Kläy verkünden, für wie viele Jahre er sich die Dienste des Nationalstürmers und WM-Silberhelden von 2018 gesichert hat. Langfristige Verträge mit Schlüsselspielern machen Sinn: Der Jahreslohn muss dann nicht mehr so hoch sein und der Klub und der Spieler können langfristig planen. Die Erfahrung lehrt, dass langfristige Verträge keinen negativen Einfluss auf die Leistungen eines Spielers haben.