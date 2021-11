Der EV Zug besiegt die SCL Tigers in der Overtime

National League Lino Martschini erzielt den Siegtreffer in der Overtime: Der EVZ feiert einen 3:2-Heimsieg gegen die SCL Tigers Kurz vor Schluss kassiert der EV Zug zuhause in der Bossard-Arena den 2:2-Ausgleich. Schliesslich ist es Lino Martschini, der in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt - obwohl ihm der Abend nicht besonders gut läuft. Daniel Gerber Jetzt kommentieren 26.11.2021, 23.17 Uhr

Hohe Gäste in der Bossard-Arena: Mit Jesper Olofsson, Alexandre Grenier und Harri Pesonen gaben sich die Nummer eins, zwei und fünf der Topskorer-Liste die Ehre gegen den amtierenden Meister. Dennoch blieben namhafte Tor-Gelegenheiten bis zum Mitteldrittel Mangelware.

Er steigert sich kontinuierlich und entscheidet am Ende die Partie: Lino Martschini. Bild: Patrick Straub/Freshfocus

Die beherzten SCL Tigers sorgten dafür, dass fast das ganze Spiel über kaum ersichtlich war, dass zwischen den beiden Equipen fast die gesamte Tabelle liegt. Zwar lag die Mannschaft von Ex-EVZ-Academy-Trainer Jason O’Leary längere Zeit mit zwei Toren zurück, doch in extremis – der starkte Tigers-Schlussmann Ivars Punnenovs war bereits einem sechsten Feldspieler gewichen – kämpfte sich das Auswärtsteam auf Punktekurs zurück.

«Wir haben sehr gut gekämpft», bilanzierte Jason O’Leary. «Leistung und Kampfgeist waren gut – Zug ist eine starke Mannschaft. Wir freuen uns, dass wir einen Punkt gewonnen haben.» In der Verlängerung wäre gar der Sieg möglich gewesen.

Höherer Vorsprung verpasst

Fast das ganze Spiel über tat sich der EVZ (trotz klarem Chancenplus) schwer. Es bedurfte eines Ausschlusses gegen die SCL Tigers, bis EVZ-Stürmer Reto Suri sein Team mittels eines Hocheck-Schusses in Führung bringen konnte. Fast umgehend hatte die Mannschaft von Trainer Dan Tangnes selbst in Unterzahl anzutreten. Doch EVZ-Captain Jan Kovar enteilte und Tigers-Keeper Ivars Punnenovs konnte die Scheibe nicht unter Kontrolle bringen. Der mitgeeilte Fabrice Herzog brachte den Puck im Tor unter.

Reto Suri ist für den Führungstreffer im 2. Drittel verantwortlich. Bild: Patrick Straub/Freshfocus

Trotz etlichen Abschlüssen aus verheissungsvollen Positionen verpassten die Zentralschweizer während 63 Sekunden in doppelter Überzahl den Drei-Tore-Vorsprung gegen die Emmentaler. Letztlich tat Zug zu wenig um das Duell vorzeitig für sich zu entscheiden.

Martschini verpasst das leere Tor

Insbesondere ein starker Ivars Punnenovs im Tor der SCL Tigers eröffnete seinem Club gerade deshalb bis weit ins Schlussdrittel hinein die Möglichkeit zum Punktegewinn. Die Torschützen? Zunächst Weltmeister Harri Pesonen, der nach einer Saison in der KHL zu den Tigers zurückgekehrt war, sorgte für den Anschluss. Zwar reagierte Zug mit einer Druckperiode, doch einmal traf Lino Martschini nur die Torumrandung und kurz danach verpasste er knapp das leere Tor. Anschliessend sorgte Liga-Topskorer Jesper Olofsson für den Ausgleich und den Einzug in die Verlängerung – in dieser traf Lino Martschini herrlich freigespielt von Christian Djoos zum 3:2-Sieg.

Auch wenn die Begegnung mit dem Berner Team über weite Strecken harzig verlief, konnte Zug zuletzt den elften Sieg innerhalb von dreizehn Meisterschaftsspielen feiern. «Daran denke ich nicht zu viel», sagte EVZ-Coach Dan Tangnes. Das Spiel hätte früher entschieden werden müssen, «wir haben aber trotzdem einen Punkt abgegeben.» Man sei in einer Phase der Meisterschaft, in welcher sich die Vorgaben setzen müssen. «Wir holen zwar in jeder Woche Punkte, aber heute haben wir einen abgegeben.»

Die EVZ-Tore im Video

Alle Tore des Spiels. Video: TV 24 / Mysports

