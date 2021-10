Coronafälle beim EV Zug: Das sagt der Zuger Teamarzt.

National League «Unsere Coronafälle werden benutzt, um die Impfung schlecht zu machen»: Das sagt der Teamarzt zu den Coronafällen beim EV Zug Seit dem Spiel in der Champions Hockey League gegen Red Bull München häufen sich beim EV Zug die Coronafälle. Mittlerweile sind zwei Spieler und zwei Betreuer betroffen. Am Donnerstag folgen die nächsten PCR-Tests. Ob das Heimspiel gegen den SC Bern am Freitag stattfinden kann, ist ungewiss. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 20.10.2021, 18.00 Uhr

Beat Schwegler, der Teamarzt des EV Zug, fotografiert in der Bossard-Arena. in der Bossard Arena am Donnerstag, 21. März 2019. Bild: Philipp Schmidli (Zug, 21. März 2019)

Die Champions Hockey League ist für den EV Zug ein unschönes Kapitel in dieser Saison. Gestartet sind die Zuger mit Titelambitionen, gescheitert sind sie bereits in der Gruppenphase. Mit einer 1:6-Niederlage im eigenen Stadion gegen Red Bull München endete die Kampagne krachend. Und mit grosser Wahrscheinlichkeit drang bei diesem Rencontre das Coronavirus in die Zuger Organisation ein.



Anfang Woche wurde bekannt, dass die Münchner diverse positive Coronafälle im Team haben. Zuerst war von 16 Personen die Rede, später von 22. Beim EVZ machten sich derweil bei zwei Teammitgliedern mässige Symptome bemerkbar. Die daraufhin durchgeführten PCR-Tests waren positiv. Dies hat den EVZ dazu bewogen, beim gesamten Team und dem gesamten Staff Antigen-Schnelltests durchzuführen – und nochmals kam ein positiver Test hinzu. Schliesslich unterzog der Klub die gesamte Mannschaft und den Staff einem PCR-Test, das sind rund 30 Personen. Am Mittwochnachmittag teilte der EVZ die Ergebnisse mit: Der positive Antigen-Schnelltest wurde bestätigt, ein weiterer positiver Fall tauchte auf. Insgesamt sind es nun vier Fälle. Betroffen sind zwei Spieler und zwei Betreuer.



Laut eigenen Angaben sind beim EV Zug sowohl der ganze Kader als auch der Betreuerstab vollständig geimpft. Dass die Impfung das Risiko einer Ansteckung vermindert, aber nicht gänzlich ausschliesst, ist bekannt. Der Zuger Teamarzt, Beat Schwegler, sagt:

«Leider werden unsere Coronafälle nun benutzt, um die Impfung schlecht zu machen. Doch die Impfung hat primär das Ziel, schwere Verläufe zu verhindern.»

Schwegler weist daraufhin, dass die vier Teammitglieder allesamt leichte Krankheitsverläufe hätten. «Wir reden von sehr leichten Symptomen.»



Der Spuk ist noch nicht vorbei

Auswirkungen auf die heimische Liga sollten die Zuger Coronafälle nicht haben. Seit dem Duell mit München hat der EV Zug kein Spiel bestritten. Am Dienstag wäre er in der National League in Davos angetreten. Das Spiel wurde abgesagt. Im Hinblick auf die Inkubationszeit werden bei Team sowie Staff am Donnerstag erneut PCR-Tests durchgeführt, die Resultate sollen im Laufe des Tages folgen. Innerhalb der Organisation wird auf grossflächiges Testen verzichtet. Generell werden aber konsequent alle Personen im Verein getestet, sobald sie länger als 24 Stunden Symptome aufweisen.



Beat Schwegler ist zuversichtlich, dass schon bald wieder Normalität einkehrt. «Wenn keine weiteren positiven Fälle hinzukommen, können wir am Donnerstag wieder aufs Eis gehen», sagt er. Das Heimspiel gegen den SC Bern könnte somit am Freitag stattfinden. Falls der Spuk noch nicht beendet wäre, kommt es darauf an, wie viele weitere Fälle hinzukommen. Gemäss Reglement kann ein Klub eine Spielverschiebung ersuchen, wenn weniger als 12 Feldspieler und ein Torhüter einsatzfähig sind.