Der EV Zug verpflichtet den norwegischen Stürmer Andreas Martinsen Andreas Martinsen (29) kommt aus der NHL-Organisation Pittsburgh Penguins und erhält beim EVZ einen Vertrag bis Saisonende. Das gab der Club am Montagnachmittag bekannt. 27.01.2020, 13.35 Uhr

Andreas Martinsen (hier mit Colorado, vorne) David Zalubowski / AP

(fmü) Der 29-jährige Andreas Martinsen spielte seit 2015 in Nordamerika und bestritt für Colorado, Montreal und Chicago 154 Partien in der NHL. Seit Oktober 2019 gehörte er zur NHL-Organisation der Pittsburgh Penguins, wurde bis heute aber im Farmteam Wilkes-Barre/Scranton eingesetzt. In der AHL hat er für verschiedene Klubs insgesamt 150 Spiele (49 Skorerpunkte) absolviert. 2012 bis 2015 stürmte er für die Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga und erzielte in 156 Einsätzen 85 Skorerpunkte. Seit 2010 ist er Stammspieler des norwegischen Nationalteams. An der WM 2019 in der Slowakei wurde er als einer der Top-3-Spieler seiner Mannschaft ausgezeichnet.

«Wir wollten noch ein physisches Element in der Offensive, wo wir zudem weniger breit aufgestellt sind als in der Abwehr», begründet Sportchef Reto Kläy die Verpflichtung des 190 cm grossen und 104 kg schweren Kraftpakets in einer Medienmitteilung.

Der Norweger ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Er wird mit seiner Familie noch in dieser Woche in Zug erwartet.