Interview Neuzugang Claudio Cadonau spricht über seinen Spielstil: «Unspektakulär, aber effizient» Der 32-jährige hatte eine Luftveränderung nötig und wechselte vom Emmental in die Zentralschweiz. Nun will er mit dem EV Zug im Kampf um den Meistertitel ein Wörtchen mitreden. Philipp Zurfluh 29.09.2020, 05.00 Uhr

Claudio Cadonau strebt mit dem EV Zug den Meistertitel an. Bild: Maria Schmid (Cham, 15. September 2020)

Sie wechselten von den SCL Tigers zum EV Zug. Verfügen Sie über die Qualitäten, um den Ansprüchen der Zentralschweizer zu genügen?

Claudio Cadonau: Das müssen andere beurteilen. Ich bringe physische Elemente und Härte ins Spiel, welche der EV Zug gesucht hat. Deshalb ist er überhaupt auf mich gekommen. Wenn man eine solche Chance erhält, überlegt man nicht zweimal.

Sind Sie der Ersatz für Verteidiger Johann Morant, der zu den ZSC Lions wechselte?

Das kann man so sehen. Ich bin aber nicht nur da, um das gegnerische Spiel zu zerstören, Checks zu machen und zu provozieren, sondern auch darum, offensiv meinen Beitrag zu leisten. Meine Spielweise ist unspektakulär, aber effizient. Wir haben ansonsten viele Verteidiger, die spielerisch extrem stark sind. Da kann ich nicht mithalten, dessen bin ich mir auch bewusst.

Letzte Saison erzielten Sie bei Langnau 8 Skorerpunkte und hatten eine Plus/Minus-Bilanz von –9. Ihr Fazit?

Durchzogen. Zu Beginn hatte ich wenig Eiszeit, in der zweiten Hälfte der Qualifikation dann wieder mehr. Es war eine schwierige Saison. Spiele, in welchen wir im Vorjahr noch punkten konnten, gingen knapp verloren. Auch im Team herrschte nicht mehr derselbe Teamgeist wie auch schon. Das schlug sich auch in den Resultaten nieder und in meinen eher bescheidenen Leistungen.

Somit kam für Sie der Wechsel zur richtigen Zeit?

Absolut. Diese Luftveränderung war nötig. Ein neuer Input, ein neuer Trainerstaff, der mich trotz meines doch schon fortgeschrittenen Alters noch weiterbringen kann (lacht). Das OYM ist der perfekte Ort dafür. Es ist unglaublich, was hier auf die Beine gestellt wurde. Die Integration ist mir leichtgefallen. Es sind alles umgängliche und unkomplizierte Typen.

Bei Langnau stand Heinz Ehlers an der Bande, beim EV Zug sagt Dan Tangnes, wo es langgeht. Zwei ganz verschiedene Charaktere.

Es sind riesengrosse Unterschiede in der Kommunikation. Dan ist sehr nah am Team und spricht sehr viel mit den Spielern. Heinz hält sich lieber im Hintergrund und spricht nur das Nötigste. Er hat aber mit dem defensiven Kampfhockey auch Erfolg gehabt. Ich habe ihm viel zu verdanken.

Zwischen den Spielsystemen von Langnau und Zug liegen Welten, es ist wie Tag und Nacht.

Wie sind Sie mit der Umstellung zurechtgekommen?

Sehr gut. Zug ist gespickt mit viel Talent und spielt ein sehr aggressives und temporeiches Hockey, das auch mal einen Fehler erlaubt.

Sie absolvieren derzeit einen Masterstudiengang in Wirtschaftsrecht. Gleisen Sie jetzt schon Ihre Zukunft nach dem Profileben auf?

Ich möchte meine Freizeit für etwas Sinnvolles nutzen, deshalb habe ich mich dafür entschieden. Hat man Pech, kann die Hockeykarriere schneller vorbei sein, als man denkt. Meine Eltern gaben mir schon früh mit auf den Weg, ein zweites Standbein aufzubauen. Ich könnte mir vorstellen, später in einer Rechtsabteilung einer Firma zu arbeiten.

Zurück zur Gegenwart. Warum wird Zug diese Saison Meister?

Es ist unser Anspruch, ganz vorne ein Wort mitzureden. Ich zähle die ZSC Lions und den SC Bern mit zum Favoritenkreis. Die Qualität haben wir, unbestritten. Doch die Saison ist lang. Die Playoffs werden zeigen, wer ein paar Prozente mehr im Köcher hat.

Zur Person: Der Zürcher mit Bündner Wurzeln durchlief die Nachwuchsabteilung der GCK Lions und debütierte mit den ZSC Lions in der Saison 2007/ 2008 in der National League. Er spielte anschliessend für Thurgau, Langenthal, Biel und Langnau, wo er zuletzt zwei Jahre unter Vertrag stand.