Grégory Hofmann erzielt das 1. Tor in der NHL

NHL «Ein grossartiger Abend, ich bin richtig glücklich»: So feiert Ex-EVZ-Stürmer Grégory Hofmann seine Torpremiere Grégory Hofmann steuert beim 4:1-Sieg der Columbus Blue Jackets gegen die Dallas Stars ein Tor und einen Assist bei. Philipp Zurfluh 26.10.2021, 13.32 Uhr

Grégory Hofmann (Mitte) feiert sein erstes Tor in der NHL. Bild: Jay Laprete/AP

Vor zwei Wochen hat Grégory Hofmann den letzten Kaderschnitt bei den Columbus Blue Jackets überstanden. Nun bejubelt der 28-Jährige in seinem sechsten Spiel den ersten Treffer in der NHL. In der 6. Minute legt er zum 1:0 durch den Dänen Oliver Bjorkstrand auf. In der 31. Minute erzielt er mit einem Handgelenkschuss die 2:0-Führung. Der Flügel kommt auf rund 10 Minuten Eiszeit.