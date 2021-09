Champions Hockey League «Das ist sehr ärgerlich»: Der EV Zug steht nach der 1:2-Niederlage gegen Rögle BK bereits unter Zugzwang Der EV Zug verliert gegen Rögle BK mit 1:2 nach Verlängerung. Es ist die zweite Niederlage im dritten Gruppenspiel. Vor allem im ersten Drittel lässt sich Zug von den Schweden dominieren. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 02.09.2021, 23.48 Uhr

Der ehemalige Zuger Dennis Everberg (rechts) im Duell mit Dominik Schlumpf. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zug, 2. September 2021)

Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren im EV Zug die grosse Bedeutung der Champions Hockey League (CHL) herausgestrichen, egal ob von Spielern, Trainern oder Sportchef. Doch meist endete der internationale Wettbewerb mit einer Enttäuschung. In der Ausgabe 2018/19 erreichte Zug den Viertelfinal. Da die CHL ein Jahr lang pausierte, mussten sich die EVZ-Fans lange gedulden, bis sie in der Bossard-Arena wieder internationales Hockey präsentiert bekamen. Vor 21 Monaten am 10. Dezember 2019 endete die Kampagne nach einer enttäuschenden 0:4-Niederlage gegen die tschechische Mannschaft mit Mountfield HK.

Obwohl sich beim internationalen Wettbewerb verschiedene Hockey-Kulturen oder talentierte Spieler mit NHL-Potenzial gegeneinander messen, hat er bei den Hockeyfans noch nie einen Beliebtheitspreis gewonnen. Das zeigte sich auch am Zuschaueraufmarsch im dritten Gruppenspielspiel des EV Zug gegen Rögle BK. Das erste wettkampfmässige Heimspiel in dieser Saison wollten sich gerade mal 2148 Zuschauer zu Gemüte führen. Zum Vergleich: In den fünf Heimspielen in der Saison 2018/19 waren nie weniger als 3500 Zuschauer zugegen.

Carl Klingberg (Zug) erzielt gegen Torhüter Christoffer Rifalk (Rögle) das Tor zum 1:1.

Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 2. September 2021) Die Zuger jubeln nach dem Tor zum 1:1.

Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 2. September 2021) Reto Suri (Zug) gegen Erlend Lesund (Rögle).

Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 2. September 2021) Marco Müller (Zug) gegen Ryan McKiernan (Rögle).

Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 2. September 2021) Trainer Cam Abbott von Rögle.

Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 2. September 2021) Mattias Sjoegren (Rögle) gegen Jan Kovar (Zug).

Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 2. September 2021) Dominik Schlumpf (Zug) gegen Dennis Everberg (Rögle).

Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 2. September 2021) Ryan McKiernan (Rögle) schlägt bei einer Keilerei Jan Kovar (Zug) die Faust ins Gesicht.

Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 2. September 2021) Jan Kovar (Zug) gegen Ryan McKiernan (Roegle) und Mattias Sjoegren (Rögle).

Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 2. September 2021)

Rögle dominiert das Startdrittel

Für Trainer Dan Tangnes, der den Sieg in diesem Wettbewerb als Ziel proklamiert hatte, war die Leistung «nicht zufriedenstellend». Sein Fazit: «Auf diesem Level reicht diese Leistung nicht für drei Punkte.» Die intensiven Trainings will er nicht als Ausrede gelten lassen. «Die Spieler hatten genug Benzin im Tank.»

Der Auftritt des amtierenden Schweizer Meisters hätte in der Anfangsphase des Spiels keinen einzigen Zuschauer mehr verdient gehabt. Rögle überforderte das Heimteam ein ums andere Mal mit ihrem Forechecking sowie genauen und schnellen Pässen. Dem schnellen Tempo geschuldet, wusste sich Dario Wüthrich nach nicht mal zwei gespielten Minuten nur noch mit einem Beinstellen zu helfen. Verteidiger Lucas Ekestahl Jonsson brachte die Gäste in der 4. Minute mit einem platzierten Schuss in Führung, Goalie Leonardo Genoni war machtlos. Kurz danach zeigte aber der sechsfache Meistergoalie seine ganze Klasse: Gegen Rögles Stürmer Anton Bengtsson rettete er mit seinem Beinschoner gleich zweimal. Die Schussstatistik von 10:2 für Rögle nach zehn Minuten widerspiegelte die Kräfteverhältnisse auf dem Eis. Da ein pomadiger EVZ, dort ein agiles Rögle. Weil die Zuger auf spielerische Art kein Rezept fanden, versuchten sie es auf «dreckigem» Weg. Carl Klingberg spedierte den Puck in der 19. Minute über die Torlinie.

Tangnes fand in der ersten Drittelspause die richtigen Worte. Der EV Zug gewann mehr Zweikämpfe und verzeichnete durchaus ein paar gute Abschlüsse, doch das Unentschieden nach 60 Minuten war leistungsgerecht. Die Verlängerung musste entscheiden. Dort schoss Bengtsson die Gäste zum Sieg und versetzte die 15 mitgereisten Fans in Feierlaune.

Gegen die Dänen braucht es ein Sieg

«Das ist sehr ärgerlich», sagte ein enttäuschter Lino Martschini. Im ersten Drittel sei man zu wenig in die Zweikämpfe gekommen und immer einen Schritt zu spät gewesen. «Wir müssen noch zwei drei Gänge hochschalten», bilanzierte Martschini. Und Livio Stadler meinte:

«Wir brauchen noch etwas Geduld, bis die Automatismen funktionieren.»

Will Zug in dieser Saison auf internationaler Stufe für Aufsehen sorgen, dann braucht es morgen gegen das punktelose Tabellenschlusslicht Sonderjyske Vojens eine Steigerung. Vielleicht würden dann wieder mehr Fans ein Spiel der Champions Hockey League besuchen.

EV Zug – Rögle 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) n. V.



Bossard-Arena. – 2148 Zuschauer. – SR Hebeisen, Stolc (SUI).

Tore: 4. Ekestahl Jonsson (Larsson/Ausschluss Wüthrich) 0:1. 19. Klingberg (Hansson) 1:1. 61. Bengtsson 1:2.



EV Zug: Genoni; Stadler, Hansson; Djoos, Cadonau; Gross, Schlumpf; Wüthrich; Zehnder, Senteler, Klingberg; Müller, Kovar, Simion; Bachofner, Leuenberger, Suri; Herzog, Lander, Martschini; Allenspach.



Bemerkung: Zug ohne Kreis (verletzt).



Gruppe D. Rangliste: 1. Rögle 3/8. 2. München 3/6. 3. Zug 3/4. 4. Vojens 3/0.



Resultate der Schweizer Klubs: IFK Helsinki – ZSC Lions 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Trinec – Fribourg-Gottéron 3:4 (3:0, 0:3, 0:1). Lausanne – Lukko Rauma 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)