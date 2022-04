EV Zug: Der steile Aufstieg von Verteidiger Christian Djoos

EV Zug Neu Pilot statt bloss Passagier: Die erstaunliche Wandlung des Verteidigers Christian Djoos Sechs Playoff-Spiele, acht Skorerpunkte: Christian Djoos klettert auf leisen Sohlen die Leiter hoch und glänzt seit Wochen durch seine Beständigkeit. Der Powerplay-Dirigent nennt Gründe. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

EVZ-Verteidiger Christian Djoos behauptet sich gegen Davos-Topskorer Andres Ambühl. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (10. April 2022)

Wenn ein Klub einen Spieler verpflichtet, dessen Lebenslauf ein Stanley-Cup-Sieg schmückt, weckt dies automatisch hohe Erwartungen bei den Fans. Das war auch bei Christian Djoos der Fall, der 2018 mit den Washington Capitals die wichtigste Eishockey-Trophäe der Welt gewann. Nach sechs Jahren Nordamerika fehlten ihm die Perspektiven. Für ihn war der Wechsel in die Schweiz «ein Schritt in eine andere Welt», wie es der Schwede beschreibt. «Ich musste mich zuerst an die Schweizer Verhältnisse mit der grösseren Eisfläche gewöhnen.» Zudem habe er Zeit benötigt, um das Spielsystem von Trainer Dan Tangnes zu verinnerlichen. «Unser Spiel ist sehr laufintensiv, in Nordamerika ist mehr physische Härte gefragt. Diese Umstellung ist mir schwieriger gefallen, als ich es mir vorgestellt habe.»

Dass die Leistungen des 27-Jährigen vor allem in der ersten Saisonhälfte recht kritisch beurteilt wurden, blieb von Trainer Dan Tangnes nicht unbemerkt. «Hat ein Profi in seiner Laufbahn eine NHL-Vergangenheit, löst das einen Reflex aus. Gewisse Erwartungen waren völlig überrissen.»

«Mir macht es viel Spass, in Überzahl zu spielen»

Die ersten Monate waren für den Verteidiger eine zähe Angelegenheit. Hochs und Tiefs wechselten sich innerhalb eines Spiels ab. Auf gute Aktionen folgten Konzentrationslücken und leichtsinnige Fehler. Auch beim Positionsspiel sowie dem Zweikampfverhalten herrschten Licht und Schatten.

«Mit zunehmender Spielpraxis habe ich an Sicherheit gewonnen. Nun traue ich mir immer mehr zu.»

Dass dem so ist, deckt sich einerseits mit der Wahrnehmung des Beobachters und schlägt sich andererseits in den nackten Zahlen nieder: Die Playoff-Bilanz liest sich wie jene eines Stürmers: sechs Spiele, acht Punkte. In jeder Partie war er an einem Tor beteiligt. Djoos sagt: «Ich will einfach gewinnen, alles andere ist Zugabe.» Mit seinen acht Skorerpunkten ist er in den Playoffs ligaweit die Nummer eins aller Verteidiger, was ihn aber nicht kümmert. Sein Ego stellt er hinten an. Aus einem «ich» wird im Gespräch ein «wir».

Der Stanley-Cup-Sieger ist im Überzahlspiel die prägende Figur. Er steht von allen Spielern am meisten auf dem Eis und dirigiert das Zusammenspiel von der blauen Linie. «Mir macht es viel Spass, in Überzahl zu spielen.» Djoos hat einen guten Instinkt und verfügt über ein starkes Spielverständnis. In der NHL kam er im Powerplay nur selten zum Zug, auch weil er es in der Hierarchie der Verteidiger nicht unter die Top4 schaffte.

So emotional sieht man ihn selten: Christian Djoos freut sich mit Grégory Hofmann über das 1:0 im ersten Halbfinal-Spiel. Bild: Urs Flüeler/ Keystone

Djoos ist ein zurückhaltender Profi, aber sehr pflichtbewusst. Ein Lautsprecher sei er noch nie gewesen. Doch er kann auch anders, weiss sein Linienpartner Claudio Cadonau zu berichten. «In der Garderobe haut er auch mal einen Spruch raus. Er ist menschlich ein ganz feiner Typ.» Die Ruhe überträgt der Abwehrmann aufs Eis. In hektischen Situationen behält er kühlen Kopf. Mit seinem guten Stellungsspiel kompensiert er die für einen Verteidiger eher geringe Kampfkraft von 82 Kilogramm.

Dan Tangnes will nicht die Moralpolizei spielen

Djoos will am Dienstag gegen den HC Davos die Vorentscheidung herbeiführen. «Wir müssen diszipliniert sein. Das ist uns bislang gut gelungen.» Auch Tangnes will sich nicht zu stark mit dem Gegner und dessen Trainer beschäftigen. «Das sind Nebenschauplätze und ich bin nicht die Moralpolizei.»

Die Gegenwehr der Bündner ist noch nicht gebrochen. So meint Stürmer Enzo Corvi stellvertretend: «Zug ist nicht die Übermannschaft, wie alle sagen.»

Djoos seinerseits will nicht bloss ein Passagier von vielen sein. Er will Verantwortung übernehmen, mit einer positiven Körpersprache beispielhaft vorangehen, den Mitspielern helfen, das Spiel lenken – wie es ein Leader tut. Christian Djoos ist beim EV Zug definitiv angekommen und hat nur ein Ziel – siegen.

