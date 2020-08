Wegen Corona: Nur 300 Zuschauer dürfen die Spiele beim Lehner Cup in Sursee besuchen

Corona hat grosse Auswirkungen auf die achte Austragung des Lehner Cups in Sursee. Es gelten strenge Hygiene- und Schutzmassnahmen. Der EV Zug will derweil den Titel verteidigen. Philipp Zurfluh 21.08.2020, 05.00 Uhr

Sechs Wochen vor dem Saisonstart findet von Freitag bis Sonntag der Lehner Cup in Sursee statt. Ausländische Teams sucht man dieses Jahr vergebens. «Das ist sehr schade», bedauert Philipp Meier vom Organisations­komitee. Die Adler Mannheim wären heuer dabei gewesen. Im April hat man entschieden, wegen ­Corona nur Schweizer Klubs einzuladen. Mit Titelverteidiger EV Zug, Ambri-Piotta, Rapperswil-Jona Lakers und Kloten kann der Lehner Cup dennoch mit einem illustren Teilnehmerfeld aufwarten. Bis vor einer Woche stand das Turnier auf der Kippe. «Da der Saisonstart auf den 1. Oktober verlegt wurde, war ungewiss, ob die Mannschaften an ihrem Vorbereitungsplan festhalten», sagt Philipp Meier.

Philipp Meier, OK Lehner Cup PD

Die Eishalle in Sursee hat eine Kapazität von 1800 Zuschauern. 2019 wohnten im Schnitt fast 1000 Besucher einem Spiel bei. Dieses Jahr ist alles ganz anders: Wegen Corona muss sich das OK an strenge Schutz- und Hygienebestimmungen halten. Die Schutzmassnahmen wegen Corona sind durch den Kanton Luzern vorgegeben. Maximal 300 Besuchern wird der Einlass ins Stadion gewährt.

Ein Testanlass für die Winteruniversiade 2021

Die Tribüne wird in drei Sektoren geteilt. Pro Sektor sind maximal 100 Personen zugelassen. Es gibt drei separate Ein- und Ausgänge. Auch die Verpflegungsstände und sanitären Einrichtungen sind getrennt. Bei jedem Besucher wird Fieber gemessen. Im Stadion herrscht Maskenpflicht. «Bei den Vorbereitungen waren wir stets im Austausch mit dem Kanton. Die Gesundheit der Spieler und Zuschauer steht für uns über allem. Wir wollen kein Risiko eingehen», erläutert Meier. Tickets sind nur online verfügbar, auf eine Tageskasse wird verzichtet. Die Besucher müssen sich beim Eintritt ausweisen. Das OK muss sicherstellen, dass das Contact-Tracing funktioniert.

Letztes Jahr wurden rund 20'000 Franken Gewinn erzielt. Das Geld kommt jeweils der Nachwuchsabteilung des EHC Sursee zugute. «Heuer ist der Gewinn zweitrangig», sagt Meier.

«Wir wollen aber den Klubs zeigen, dass wir ein zuverlässiger Partner sind.»

Die Veranstaltung ist auch ein Testlauf für die Winteruniversiade 2021. In Sursee werden die Frauen ihre Spiele austragen. Philipp Meier freut sich trotz widriger Umstände auf das Turnier: «Ich erwarte spannende Spiele und hoffe, dass ein bisschen Normalität zurückkehrt.»

EVZ-Trainer versucht sich beim Golfen

Für den EV Zug ist der Lehner Cup eine willkommene Abwechslung in der trainingsintensiven Vorbereitung. «Ambri und Rappi sind zwei Gradmesser, es wird eine Standortbestimmung», sagt Trainer Dan Tangnes. Am Mittwoch vergnügte er sich derweil mit der Mannschaft beim EVZ-Donatoren-Golfturnier. «Es hat gutgetan, mal abzuschalten.» Tangnes strebt die ­Titelverteidigung an: «Wir nehmen die Spiele ernst.»

8. Lehner Cup in der Eishalle Sursee

Freitag, 19.30: EV Zug – Ambri-Piotta. – Samstag, 14.30: Kloten – Ambri-Piotta. 19.45: EV Zug – Rapperswil-Jona Lakers. Sonntag, 16.00: Rapperswil-Jona Lakers – Kloten.