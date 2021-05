Playoff-Final Zwei Checks – zwei unterschiedliche Strafmasse: Der ehemalige Einzelrichter sagt «unverständlich» Das zweite Playoff-Final-Spiel erhitzt im Nachgang die Gemüter. Im Zentrum stehen zwei Fouls im Schlussdrittel. Während Zugs Santeri Alatalo aus dem Verkehr gezogen wird und eine Spiel-Sperre aufgebrummt bekommt, kommt Genfs Roger Karrer straffrei davon. Philipp Zurfluh 06.05.2021, 18.16 Uhr

Zug und Genf liefern einen Playoff-Final auf Biegen und Brechen. Im zweiten Spiel in Genf gingen die Emotionen hoch, vor allem im Schlussdrittel. Für eine unschöne Aktion sorgte Zugs Santeri Alatalo in der 49. Minute mit einem Ellbogen-Check gegen den Kopf des Genfers Topskorers Henrik Tömmernes. Ein klares Foul, das von den Schiedsrichtern Mark Lemelin und Marc Wiegand ungeahndet blieb.

Die Aktion von Alatalo gegen Tömmernes im Video. Youtube

Nun wurde der Verteidiger von der Disziplinarkommission vorsorglich für ein Spiel gesperrt, wie die Liga am Donnerstagmorgen mitteilte. Gleichzeitig wird gegen den 30-Jährigen ein ordentliches Verfahren eröffnet. Die Servettiens waren erbost über diesen unerlaubten Körpereinsatz.

Genfs Mittelstürmer Tanner Richard fand danach deutliche Worte und übte scharfe Kritik an der Leistung der Schiedsrichter:

«Man wird nicht viele Leute finden, die zufrieden waren mit den Schiedsrichter-Leistungen.»

An die Referees adressiert, doppelte er nach: «Wenn du den Helden spielen willst, dann spiel den Helden, aber dann spiel ihn für 60 Minuten.» Richard sagte aber auch: «Wir haben nicht wegen der Schiedsrichter verloren. Wir müssen für noch mehr Verkehr vor dem Zuger Tor sorgen. Wir müssen uns noch mehr anstrengen.»

Timo Helbling, Hockey-Experte beim TV-Sender «Mysports» und ehemaliger EVZ-Verteidiger griff nach dem Spiel die Referees frontal an: «Es gibt keine Entschuldigung dafür, so etwas nicht zu sehen. Das ist eine Szene, die matchentscheidend sein kann, wenn Tömmernes, der Genfs wichtigster Spieler ist, unter Umständen nicht mehr weiterspielen kann, wenn er eine Hirnerschütterung erleidet.» Der Schwede konnte aber anschliessend weiterspielen.

Karrer kommt ohne Strafe davon

Eine Szene, die ebenfalls für hitzige Diskussionen in der Hockey-Szene sorgte, war der Check von Genfs Roger Karrer in der 58. Minute. Während Zugs Topskorer Jan Kovar sich im Zweikampf mit Daniel Winnik befand, kam von hinten Verteidiger Roger Karrer angebraust und checkte Kovar in die Bande:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der Tscheche blieb kurze Zeit auf dem Eis liegen. Sein Einsatz am Freitag soll nicht gefährdet sein. Karrer wurde wegen Bandencheck mit einer Zwei- plus Zehnminutenstrafen sanktioniert. Während Alatalo mindestens für ein Spiel aus dem Verkehr gezogen wird, hat Karrers Aktion keine Folgen.

Unsere Zeitung weiss: Die Szene mit dem Foul von Karrer an Kovar wurde an den Player Safety Officer (PSO) zur Begutachtung weitergeleitet. Dieser hatte sich das Foul angeschaut, aber nicht für nötig befunden, einen Antrag an den Einzelrichter zu stellen.

Darüber haben sich nicht nur viele Mitglieder der EVZ-Entourage geärgert, sondern auch der ehemalige Einzelrichter Reto Steinmann (2004 bis 2016), wohnhaft im Kanton Zug. Er fühlt sich dem Grundsatz «servir et disparaître», dienen und abtreten, zum ersten Mal seit seinem Rücktritt vor fünf Jahren nicht verpflichtet. Dies infolge grossen Ärgers über die Handhabung der Causa Karrer:

«Dass diese Aktion keine Spielsperre nach sich sieht, ist für mich unverständlich und nicht nachvollziehbar.»

Für Steinmann ist offensichtlich: Der Vorfall ist von der objektiven Gefahr für den Gegner und von der Verwerflichkeit her mindestens gleichzusetzen mit dem Fall Alatalo. «Die Justiz der Liga hätte sich viel Kritik ersparen können, wäre der Fall Karrer vom PSO ebenso mit einem Antrag an den Einzelrichter zur Beurteilung weitergeleitet worden», so Steinmann. Timo Helbling äusserte sich am Mittwoch nach dem Spiel mit folgenden Worten: «Der Check von Karrer war gleich schlimm, wenn gar noch schlimmer.»