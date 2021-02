Porträt Devin Stehli befindet sich mit der EVZ Academy in einer wegweisenden Woche Der 20-jährige Center hofft auf die Qualifikation für die Pre-Playoffs. Wie es nach der Saison weitergeht, steht in den Sternen – obwohl Devin Stehli noch über einen Vertrag bis April 2022 verfügt. Michael Wyss 08.02.2021, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Devin Stehli ist seit seinen Nachwuchsjahren im EVZ. Bild: Maria Schmid, (Cham, 8. Februar 2021)

Devin Stehli von der EVZ Academy sagt: «Mein Herz schlägt für diesen Verein. Ich hoffe, dass meine Karriere bei Zug eine Fortsetzung findet.» Der 1,81 Meter grosse Center, der die gesamte Nachwuchsabteilung beim EVZ durchlief, hat noch einen Vertrag bis April 2022. Er führt aus:

«Doch das nützt mir derzeit herzlich wenig, denn ich weiss ja nicht, wie es mit der Academy weitergeht.»

Der Hintergrund: Die Swiss League wird ab der Saison 2022/23 eine eigenständige Aktiengesellschaft und hat signalisiert, die Farmteams der EVZ Academy und der Ticino Rockets nicht mehr mittun zu lassen.

«Gerne würde ich eine weitere Saison in der Swiss League Erfahrung sammeln. Ich bin jetzt so richtig in der zweithöchsten Liga angekommen und habe mich positiv weiterentwickelt», ist Stehli überzeugt. Der Trainer Roger Hansson sieht das offenkundig auch so. Devin Stehli bestritt alle bisherigen Partien. «Das ist für mich der Beweis, dass ich meine Leistung bringe. Die Trainer setzen auf mich und ich geniesse das vollste Vertrauen.»

Devin Stehli hat sich einen Stammplatz im Team erarbeitet. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 4. Oktober 2020)

Am Sonntag gegen die Rockets

Die Academy liefert sich mit den Ticino Rockets ein spannendes Duell um den zehnten Rang und die damit verbundene Qualifikation für die Pre-Playoffs. «Ich bin positiv gestimmt, dass wir unser Ziel auch schaffen werden», sagt Devin Stehli.

Weiter geht es für die EVZ Academy am Mittwoch (19.45, Bossard Arena) mit dem Duell gegen die GCK Lions. Am Freitag (19.45, Porrentruy) reisen die Zuger zum HC Ajoie. Am Sonntag folgt das Direktduell mit den Ticino Rockets (15.45, Bossard-Arena). «Wir stehen in einer wegweisenden Woche. Die beiden Heimspiele müssen wir sicher gewinnen und im Jura können wir eine Überraschung landen», ist Stehli überzeugt.

Die Ungewissheit ist hart

Zurück zu Stehlis Zukunft. Wie geht er damit um, nicht zu wissen, wie es weitergeht? «Ich fokussiere mich auf meine Aufgabe und bin Eishockeyprofi beim EVZ. Ich muss mich auf meinen Job konzentrieren und darf mich mit dem Gedanken an das, was kommt, nicht zu fest beschäftigen.» Was würde der Baarer machen, wenn sich die EVZ Academy bereits Ende Saison vom Meisterschaftsbetrieb zurückziehen würde?

«Ich habe einen Plan B, wenn das Projekt mit der Academy im Frühling beendet wird. Wie das konkret aussieht, kann ich noch nicht sagen.»

Stehli streicht den Vorteil eines Farmteams wie der Academy für die Entwicklung junger Spieler heraus: «Man hat die Möglichkeit, viel Eiszeit zu bekommen. Das ist ein grosser Vorteil für die ganz jungen Akteure, die von der EVZ U-20-Elit-Mannschaft den Sprung in die Swiss League schaffen.» Bei einem gestandenen Team oder einem Topklub sei es für einen jungen Akteur hingegen schwierig, sich einen Platz zu erkämpfen.