Niklas Gällstedt, Assistenztrainer beim EV Zug, im Porträt

Porträt Freund, Helfer und stiller Analyst: So tickt EVZ-Assistenztrainer Niklas Gällstedt Früher sehr impulsiv, heute ausgeglichen. Assistenztrainer Niklas Gällstedt gehört zur Zauberformel des EV Zug. Er spricht über seine Rolle im Team und die tiefe Freundschaft zu einem früheren Weggefährten. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der ruhende Pol im Trainerteam: Assistenztrainer Niklas Gällstedt. Bild: Maria Schmid (Cham, 22. März 2022)

Egal mit wem man sich austauscht: Die Meinungen über den Mann, der in der zweiten Reihe agiert, sind einhellig: Er ist der stille, gewissenhafte Macher im Hintergrund – und doch so wertvoll und mitentscheidend für das bislang erfolgreiche Abschneiden des EV Zug. Assistenztrainer Niklas Gällstedt.

«Er besitzt ein grosses Fachwissen. Zudem hat er das Herz am rechten Fleck. Ein charakterlich einwandfreier Typ.»

Diese Worte kommen aus dem Mund von Jeff Tomlinson, Trainer beim Aufstiegsfavoriten EHC Kloten aus der Swiss League.

Bei den Rapperswil-Jona Lakers war Gällstedt in den letzten beiden Saisons die rechte Hand des Deutsch-Kanadiers und beim Halbfinal-Einzug 2021 ein Puzzleteil des Playoff-Märchens. Rappi-Sportchef Janick Steinmann sagt: «Ein Gentleman. Er hat jeden Tag mit Energie und Herzblut in Angriff genommen.»

Drei feurige Trainer – das ist einer zu viel

Von Gällstedts Elan und Expertise profitiert nun der EVZ. Das kam so: Während der letzten Saison hat Zugs ehemaliger Assistenztrainer Klas Östman den Wunsch geäussert, in seine schwedische Heimat zurückzukehren. Da klopfte Sportchef Reto Kläy an Gällstedts Türe und bekundete Interesse. Gällstedt wusste nicht, ob er eine Zukunft am Obersee hatte. «Das Angebot von Zug kam zu einem perfekten Zeitpunkt und war für mich eine einmalige Chance, die ich mir nicht entgehen lassen wollte.» Der 55-Jährige stand schon früher mal auf Kläys Liste – als Trainer für die EVZ Academy.

Gällstedt und Östman kennen sich von früher, als sie beim schwedischen Klub Leksands IF angestellt waren. Sie sind gut befreundet. Dazu eine Anekdote: Gällstedt wachte bei Leksands über den Nachwuchs und Östman war der Haupttrainer bei der U16. Gleichzeitig unterstützte Gällstedt Kollege Östman als Assistenztrainer.

Der EV Zug bereit sich auf den Halbfinal vor. Video: Tele 1

Während bei Cheftrainer Dan Tangnes und Assistenztrainer Josh Holden auch mal der Vulkan ausbricht, nimmt man Gällstedt als Typen wahr, den nichts aus der Fassung bringen kann. Das war früher anders. «Als ich noch in Schweden tätig war, sprudelten die Emotionen aus mir heraus. Ich habe nicht immer ein gutes Bild abgegeben», erzählt er. Zu oft hätte er eine festgefahrene Meinung gehabt. «Ich suchte immer einen Schuldigen.» Gällstedt, der im Gespräch zurückhaltend wirkt, fühlt sich in seiner jetzigen Rolle wohl. Sein Naturell passt zum Duo Tangnes/Holden, das in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wird. «Drei impulsive Trainer harmonieren nicht zusammen», so seine Meinung.

«Genauso wie innerhalb einer Mannschaft sind verschiedene Charakteren in einem Trainerteam wichtig, damit es funktioniert.»

Gällstedt, der bis 37-jährig als Verteidiger meist für schwedische Klubs spielte, ist beim EV Zug für die Defensive verantwortlich. Ein gewiefter Taktiker, der auch gerne mal bis spät abends Videomaterial sichtet. Die Spieler schätzen ihn wegen seines respektvollen Umgangs und seiner akribischen Arbeitsweise. Verteidiger Livio Stadler meint stellvertretend:

«Er beweist gutes Gespür für unser Befinden und weiss, wie jeder tickt. Er geht sehr überlegt vor und nimmt sich Zeit für unsere Anliegen.»

Der Schwede arbeitet auch gerne mit jungen Spielern. In Schweden gewann er mehrere Jahre Erfahrung als Chef- oder Assistenztrainer. Gällstedt: «Ein Co-Trainer ist weit mehr als nur ein ‹Hütchenaufsteller›.» Er fühle sich auch als Bindeglied zwischen Team und Dan Tangnes. «Die Spieler sollen alles mit mir besprechen können. Ich bin für sie da.»

Gällstedt und Tomlinson – Freunde fürs Leben

Als Mensch hat ihn vor allem der Lebensabschnitt bei den Lakers geprägt. Tomlinson litt seit seiner Geburt an einer unheilbaren Nierenkrankheit, er musste sich im Oktober 2019 einer Transplantation unterziehen. Er hatte eine Spender-Niere seines jüngeren Bruders eingesetzt bekommen. Bei Tomlinsons zeitweiliger Abwesenheit trug Gällstedt viel Verantwortung. Er erinnert sich:

«Ich habe hautnah erfahren, wie nah Freud und Leid beisammen liegen.»

Die Erlebnisse schweissten sie zusammen, es entwickelte sich eine tiefe Freundschaft. Noch heute stehen die beiden in häufigem telefonischem Kontakt: «Er hat sich mir gegenüber immer loyal verhalten. Wenn ich mir einen Freund zeichnen könnte, wäre es Niklas. Ich bin ihm etwas schuldig», drückt Tomlinson seine Dankbarkeit aus.

2024 läuft der Vertrag von Gällstedt aus. Bis auf den Nachwuchs blieb es ihm vergönnt, als Haupttrainer eine Equipe zu dirigieren. Er sagt offen und ehrlich: «Ich möchte eines Tages mehr Verantwortung übernehmen. Ich weiss aber nicht, ob ein Klub interessiert ist, einen 55-Jährigen zu verpflichten», beweist er Humor. An seinen zahlreichen Referenzen sollte es bestimmt nicht scheitern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen