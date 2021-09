EV Zug: Christian Djoos ist auch ein Familienmensch

Porträt «Mit dem EVZ Meister werden und dann heiraten»: Führungsspieler Christian Djoos ist auch ein Familienmensch Der Schwede Christian Djoos hat einen klaren Plan vor Augen. Der 27-Jährige sagt: «Per Skype bin ich fast jeden Tag mit meinem Vater verbunden». Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 6. August feierte Christian Djoos nicht nur seinen 27. Geburtstag, sondern auch den Einstand im EVZ-Dress beim Testspiel gegen die Academy. Der Mannschaft offerierte er Kuchen. «Gekauft, nicht selbst gebacken. Dafür sind meine Fähigkeiten in der Küche nicht ausreichend», sagt er und lächelt. Der neue Mann mit der Rückennummer 5 will beim EV Zug nicht mit seinen bescheidenen Kochkünsten brillieren, sondern auf dem Eis zu einer grossen Nummer avancieren.

«Der Klub hat mich als Führungsspieler verpflichtet, dieser Funktion möchte ich gerecht werden. Das ist mein Anspruch.»

«Es ist der richtige Zeitpunkt», sagt Christian Djoos (27) zu seiner Rückkehr nach Europa. Bild: Matthias Jurt (Cham, 19. August 2021)

Der grosse Substanzverlust in der Defensive nach den Abgängen von Captain Raphael Diaz und des besten Assistgebers, Santeri Alatalo – über viele Jahre die beiden ­konstantesten, zuverlässigsten und offensivstärksten Verteidiger – ist für Djoos kein Grund, die Titelambitionen zu überdenken. «Die beiden hinterlassen in Zug eine grosse Lücke, die nicht von heute auf morgen zu füllen sein wird. Ich ­fühle mich deswegen nicht unter Druck gesetzt», meint der Neu­zugang. Während der sechs Jahre in Nordamerika habe er es immer wieder erlebt, grossen Ansprüchen gerecht zu werden.

«Man hat gar keine andere Wahl. Jeden Tag muss man liefern.»

Für eine Fussballkarriere hat das Talent gefehlt

Der Name Djoos ist in der Schweiz bereits in den 90er-Jahren auf Matchblättern und in Statistiken ­erschienen. Christians Vater Pär gab in der Saison 1993/94 in der Schweiz ein Gastspiel – beim HC Lugano. Die Ausbeute von 42 Skorerpunkten in 45 Spielen lässt sich sehen. Das Intermezzo dauerte ein Jahr, danach war Schluss. Der Grund: Pär und seine Freundin erwarteten Zwillinge. Christian und Patricia. Der Weg der werdenden Familie führte zurück nach Schweden.

Weil Vater Pär während Christians Kindheit in der höchsten schwedischen Eishockey-Liga sein Geld als Profi verdiente, war der Weg für den Sohn quasi vorgegeben. «Ich wusste schon früh, dass ich auf die Karte Eishockey setzen möchte, als Fussballer fehlte mir schlicht das Talent», erinnert sich der 27-Jährige. Die Begeisterung für Fussball hat ihn aber nie losgelassen, insbesondere die Premier League. Der Lieblingsklub: Manchester United.

Christian Djoos ist ein Familienmensch. Für ihn «der entscheidende Grund, warum ich von Nordamerika nach Europa wechselte. Es ist der richtige Zeitpunkt.» Die Nähe zur Familie habe er vermisst.

«Ich telefoniere oder skype fast jeden Tag mit meinem Vater.»

Der 8. Juni 2018 – der grösste Moment in der Karriere von Djoos. Er gewinnt mit den Washington Capitals den Stanley Cup. Als er darauf im Sommer die Trophäe in seine schwedische Heimat entführen darf, lässt er sich folgenden Satz entlocken. «Ich bin hungrig nach mehr und möchte diesen Erfolg wiederholen.» Der ambitionierte Verteidiger kann aber die Flughöhe nicht halten. In der Saison 2019/20 kommt er fast nur noch bei den Hershey Bears zum Zug, im Farmteam der Caps. Letzte Saison bei den Detroit Red Wings wird er nicht glücklich, zu wenig Eiszeit. «In Zug möchte ich eine grosse Rolle spielen», sagt Djoos. Witziges Detail: Auch sein Vater stand ein Jahr bei den Red Wings unter Vertrag.

Zwei Teamkollegen haben vermittelt

Vor seinem Engagement bei Zug war er mit den ehemaligen Mannschaftskollegen Tobias Geisser und Jonas Siegenthaler im Austausch, die er aus früheren Jahren bei den Washington Capitals kennt. «Die beiden haben mir den EV Zug schmackhaft gemacht», so Djoos.

Während er seine Schussqualitäten als «durchschnittlich» bezeichnet, punktet er vor allem mit Spielübersicht. Sieht der EV Zug die Konkurrenz analog letzter Saison nur im Rückspiegel, wäre das ganz nach dem Gusto des Schweden. Seine Mission: Zuerst die Verteidigung des Meistertitels im Frühling und dann heiraten im Sommer in seiner Heimat. «Mein Wunschszenario», sagt Djoos lächelnd. Er will seinen Teil dazu beitragen. Ein unvergessliches Jahr 2022 soll es werden.