EVZ: Anton Lander telefonierte vor Entscheid mit Carl Klingberg

Porträt Telefongespräche mit Klingberg waren für neuen EVZ-Stürmer Anton Lander hilfreich Schweden, Kanada, USA, Russland und nun die Schweiz: Anton Lander ist ein Weitgereister. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Als der EV Zug Anfang April die Playoffs mit der Mission Meister­titel in Angriff nimmt, ist für Anton Lander die Saison beim KHL-Klub Lokomotive Jaroslawl schon zu Ende, die berufliche Zukunft ungewiss. Was zu diesem Zeitpunkt für den 30-Jährigen feststeht: Das Abenteuer in der zahlungskräftigsten Liga Europas findet für ihn nach vier Jahren keine Fortsetzung. «Solche Erfahrungen muss man durchmachen, um ein besserer Spieler und Mensch zu werden», blickt der schwedische Center auf diesen Lebensabschnitt zurück.

Neue Herausforderung beim EVZ statt Rückkehr in die schwedische Heimat: Anton Lander (30). Bild: Stefan Kaiser (Cham, 23. August 2021)

Im Zusammenhang mit dem «wilden Osten» ist in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit Negativbeispielen hantiert worden: Lange Reisen an die Spielorte, tiefe Lebensqualität, ausstehende Lohnzahlungen, willkürliche Vertragsauflösungen. Lander findet, man tue der KHL unrecht, wenn man nur solche Geschichten heranzieht. Womit er am meisten Mühe hatte, war das fehlende Sprachverständnis:

«Mein russischer Wortschatz ist bescheiden und viele Russen sprechen schlecht Englisch. Die Kommunikation innerhalb des Teams war eine echte Herausforderung.»

Geärgert habe ihn zudem, wenn ihm der Arbeitgeber nicht erlaubt hat, an gewissen Zusammenkünften der schwedischen Nationalmannschaft teilzunehmen. Doch bereuen tut er seinen Russland-Aufenthalt deshalb nicht.

Telefongespräche mit Carl Klingberg

Landers Stammverein ist Timra IK. Beim schwedischen Klub hat er alle Nachwuchsstufen durchlaufen. Er zieht gar eine Heimkehr in Betracht. «Ich liebe Timra, Timra liebt mich», führt Lander aus. Die Schweden buhlen um ihn. Doch es kommt ­anders: Der EV Zug gewinnt das Tauziehen. «Die Zentralschweizer waren einer von mehreren Schweizer Klubs, mit denen wir Gespräche geführt haben. Aber lassen wir dieses Thema», sagt Lander und fügt an:

«Jetzt zählt die Zukunft. Ich freue mich über die Herausforderung in einer neuen Liga.»

Vor seinem Entschluss habe er oft mit Carl Klingberg telefoniert. Den EVZ-Publikumsliebling kennt er von früher, als die beiden vor zehn Jahren bei Timra Teamkollegen waren. «Eigentlich wollte ich ihn während der Playoffs nicht belästigen. Er sollte sich auf die Leistung konzentrieren können.» Klingberg habe vom Klub, dem Umfeld und den Fans geschwärmt, und offen und ehrlich kommuniziert, «dass er zu diesem Zeitpunkt noch nicht definitiv wusste, ob sein Vertrag in Zug verlängert wird».

Landers Trumpfkarte ist das ­intensive Körperspiel. Bezeichnend sagt er:

«Kunststücke dürfen an­dere zeigen. Ich bin ein harter Arbeiter.»

Er ist ein Mann mit Einschüchterungspotenzial, der die Routine aus 450 NHL- und KHL-Spieler mitbringt. Leidenschaft sei sein wichtigster Antrieb, um die persönlichen Ziele und jene mit der Mannschaft zu erreichen. Dass der Stürmer «nur» für ein Jahr plus Option unterschreibt, hat mit seinen beiden Kindern (1 und 5 Jahre) zu tun.

«In einem Jahr schauen wir, ob wir uns hier gut akklimatisieren konnten. Ich möchte einfach, dass meine Frau und die Kinder glücklich sind.»

Lander ist heiss auf den Saisonstart: «Wir haben eine gute ­Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Wenn alle fit bleiben, sind wir für jeden Gegner schwer zu schlagen.»