Projekt «Meh als Iissport»: Der EV Zug lanciert eine Doku-Serie Im Rahmen einer mehrteiligen Dokumentation gibt der Zuger Hockeyklub Einblicke ins Innenleben der Organisation. Die erste Episode wird am 15. Juli ausgestrahlt. 01.07.2022, 15.59 Uhr

Der EV Zug gewährt über die nächsten Jahre hinweg in einer Doku-Serie «Meh als Iissport» einen Blick hinter die Kulissen. Der Klub will die verschiedenen Facetten der Organisation beleuchten, um das ­Innenleben der Organisation noch näher an den Fan zu bringen. Pro Jahr werden vier Episoden à rund 15 bis 20 Minuten veröffentlicht, wie der EV Zug am Freitag bekanntgibt.

«Der EV Zug ist heute eine breit aufgestellte Organisation, welche für mehr als nur Eishockey steht und eine grosse Bedeutung für sehr viele Menschen hat: Als Sportklub, als Arbeitgeber, als gesellschaftlicher Treffpunkt, aber auch als Vorbild», schreibt der Klub weiter.

Die Mannschaft im Siegesrausch: Der EV Zug feiert am 1. Mai 2022 die Titelverteidigung. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Die erste Episode wird am 15. Juli auf allen Kanälen des EV Zug ausgestrahlt. Sie dauert rund 30 Minuten und zeigt die Ereignisse zwischen dem 7. Mai 2021 und dem 7. Mai 2022 – vom zweiten Schweizer-Meister-Titel der Vereinsgeschichte bis hin zur erfolgreichen Titelverteidigung und dem Meisterumzug durch die Stadt Zug. (pz)