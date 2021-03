Eishockey Der EVZ provoziert den ZSC mit Sechseläutenmarsch – Trainer Dan Tangnes muss einschreiten Nicht nur auf dem Eisfeld geht es zwischen den «Z»-Vereinen hitzig zu und her. Nach dem Spiel ertönt in der EVZ-Kabine der Zürcher Marsch. Zugs Trainer entschuldigt sich für das unangemessene Verhalten. Philipp Zurfluh 28.03.2021, 14.11 Uhr

EVZ-Trainer Dan Tangnes (rechts) erlebt einen turbulenten Abend. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 27. März 2021)

Der EV Zug hat soeben die ZSC Lions mit 6:2 vom Eis gefegt. Das Duell ist gespickt mit wunderschönen Toren, Strafen und einer Menge an Emotionen. Die Coaches Dan Tangnes und Rikard Grönborg liefern sich während des Spiels gleich zweimal ein hitziges Wortgefecht. Als die beiden Mannschaften in der Garderobe nach dem Spiel ihre Gemüter herunterkühlen, erklingt aus der EVZ-Kabine laute Musik. Soweit nichts Ungewöhnliches. Doch plötzlich ertönt der Sechseläutenmarsch – die Zürcher Hymne schlechthin. Für die stolzen Zürcher ein Affront. Ein ZSC-Mitarbeiter kocht vor Wut. Der Sicherheitschef sucht nach dem Schuldigen in den Reihen des EVZ. Ex-ZSC-Spieler Jérôme Bachofner versucht sich bei den aufgebrachten Zürchern zu erklären und entschuldigt sich für die Musikauswahl. Er wisse nicht, wer das Lied abgespielt habe. Es tue ihm leid.