Der EV Zug hat die Emotionen unter Kontrolle, der HC Lugano nicht

Eishockey Disziplin als oberstes Gebot beim EV Zug: Provozieren mit dem nötigen Feingefühl Der EV Zug hat bislang die Emotionen weitgehend unter Kontrolle – nicht so der HC Lugano, der sich selbst schwächt. Der Titelfavorit strebt am Dienstag im dritten Duell die Vorentscheidung an. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zugs Stürmer Anton Lander (Mitte) tauscht ein paar Nettigkeiten mit Luganos Justin Abdelkader (rechts) aus. Bild: Michela Locatelli / Freshfocus (Lugano, 27. März 2022)

Fabrice Herzog und Yannick Zehnder traten die Heimreise von Lugano nach Zug nicht nur mit einem 6:2-Sieg im Gepäck an, sondern mit persönlichen Erfolgserlebnissen und vielen positiven Gefühlen. Die beiden führten sich die spielerischen Höhepunkte während der gut zweistündigen Carfahrt nochmals via Stream zu Gemüte.

Herzog (zwei Tore, zwei Assists) war nicht nur wegen seiner Skorerpunkte auffällig unterwegs. Er kreierte Torchancen, zeigte die nötige Playoff-Härte und erledigte auch in der Defensive seinen Job. «Es läuft mir immer besser. Ich habe Vertrauen in mein Spiel gefunden, plötzlich fallen die Pucks rein, alles geht einfacher», sagt der Power-Stürmer, der die Mannschaft am Dienstag (20 Uhr) in Spiel drei als Topskorer aufs Eis führt.

Herzog hat in dieser Saison aufgrund von krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen sowie Spielsperren nie wirklich in den Rhythmus gefunden. «Ich liebe die Playoffs. Wenn es richtig zur Sache geht, macht es mir am meisten Spass.» Lange musste er sich gedulden, um die «schönste Zeit des Jahres» wieder mitzuerleben – zuletzt war das vor vier Jahren beim HC Davos der Fall. Zehnder (zwei Tore, ein Assist) seinerseits lag noch am Donnerstag mit hohem Fieber im Bett. «Wie von einem Traktor überrollt», habe er sich gefühlt. «Jetzt bin ich wieder bereit für grosse Taten.»

Vor ein paar Tagen noch mit hohem Fieber bettlägrig, nun wieder im Saft: Doppeltorschütze Yannick Zehnder. Bild: Pablo Gianinazzi / Keystone

Santeri Alatalo: «Das muss Zug Angst machen»

Ganz anders die Gemütslage im Tessin: Dort ärgerte man sich grün und blau, weil das Team erneut während vieler Phasen des Spiels ebenbürtig war. Der ehemalige EVZ-Verteidiger Santeri Alatalo wirkte im Interview gegenüber SRF ziemlich angesäuert: «Wir haben uns selber aus dem Spiel genommen». Er hielt mit Selbstkritik nicht zurück: «Wir sind noch am Lernen. Wenn man etwas gewinnen will, braucht man Disziplin.» Gezielte Provokationen der Luganesi liefen bislang ins Leere. «Wir dürfen ihre Spielchen nicht mitspielen», sagt Jérôme Bachofner, der selber kein Unschuldslamm ist und gerne mal die Krallen ausfährt. Ihm ist bewusst, «dass ich meinen Teamkollegen keine Hilfe bin, wenn ich auf der Strafbank sitze. Ich habe mit dem Trainer darüber gesprochen.» Dan Tangnes duldet keine Selbstjustiz. Für Bachofner ist klar:

«Wir dürfen den Schiedsrichtern keine Angriffsfläche bieten. Eine Rangelei gehört dazu, aber es gibt Grenzen.»

Bei Alatalo sind die Hoffnungen auf eine Wende nach wie vor intakt: «Im Spiel fünf gegen fünf sind wir momentan die beste Mannschaft auf dem Eis. Das muss Zug schon ein bisschen Angst machen.» Beim EV Zug nimmt man die Ansage aus dem Südkanton mit einer Portion Gelassenheit zur Kenntnis. Tangnes verlangt von seinem Team eine «konzentrierte und disziplinierte Leistung». Zug will die Vorentscheidung. Was dabei hilft: fernbleiben von der Strafbank.

Zwischenzeitlich wurde es beim HC Lugano eng auf der Strafbank... Bild: Pablo Gianinazzi / Keystone

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen