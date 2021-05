Eishockey Nach 14 Saisons geht die Beziehung zwischen Raphael Diaz und dem EV Zug zu Ende – es war ein emotionaler Abschied Raphael Diaz hat je zwei WM- und Playoff-Finals verloren. Mit 35 Jahren kann die Zuger Leaderfigur seine Kindheitsträume realisieren. Philipp Zurfluh und René Barmettler 09.05.2021, 21.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein emotionaler Augenblick: Zum Abschied stemmt Raphael Diaz den Meisterpokal. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2021)

Von der Stadionuhr laufen die letzten Sekunden runter, die Spieler können die Schlusssirene kaum erwarten. Doch schon bevor sie ertönt, gibt es kein Halten mehr. Alle stürmen auf Leonardo Genoni. An vorderster Front Carl Klingberg, der den Goalie unter sich begräbt. Die Spieler lassen ihren Emotionen freien Lauf. Mittendrin Captain Raphael Diaz. Er kann seine Freudentränen nicht zurückhalten und wird von Glücksgefühlen übermannt.

Für den 35-jährigen Ur-Zuger, der gleich neben der Bos­sard-Arena im Herti-Quartier aufgewachsen ist, hat der Titel eine spezielle Bedeutung. Nach vier Finalniederlagen (zweimal Playoff-Final und zweimal WM-Final) kann er einen Pokal in die Höhe stemmen – im fünften Anlauf. «Während des Spiels blickst du dauernd auf die Uhr. Noch fünf Minuten, immer noch drei Minuten. Nun ist es vorbei. Zeit, um den Moment zu geniessen», meinte der überglückliche Routinier nach dem Spiel.

Ein Transfer, der hohe Wellen schlägt

Mit dem schönsten Moment seiner Karriere sagt der Captain der Schweizer Nationalmannschaft dem EV Zug adieu. Es ist quasi ein Abschiedsgeschenk. Diaz spielt ab nächster Saison bei Fribourg-Gottéron, wo er einen Vierjahresvertrag unterschrieben hatte.

Als im Dezember 2020 die Meldung publik wurde, dass er seinen Stammklub Ende Saison verlassen würde, war das Erstaunen gross. Das hat auch mit Diaz’ Vita zu tun. Diaz ist die Zuger Identifikationsfigur. Bis auf einen Abstecher in die NHL war der Verteidiger nur für den EV Zug aufgelaufen. «Wenn ich mir ein Karriereende ausmalen könnte, dann wäre es natürlich hier in Zug, wo ich schon als Fünfjähriger auf dem Eis stand», sagte Diaz vor dem Saisonstart gegenüber unserer Zeitung. So weckte Diaz im Umfeld des Klubs grosse Hoffnungen, dass er den auslaufenden Vertrag verlängern würde.

Der EV Zug hat ihm einen Dreijahresvertrag angeboten mit 30 Prozent weniger Lohn und sprach von einer «bestmöglichen und fairen» Offerte. Der Verteidiger hätte das deutlich tiefere Salär akzeptiert. Er pochte jedoch auf einen Dreijahresvertrag mit einer Option auf ein viertes Jahr, falls Zug in den nächsten Jahren den Titel holen würde, was nun Tatsache wurde. Der 35-Jährige hätte das als gerechte Lösung empfunden und wollte mit der «Meister-Klausel» beweisen, dass er sich für die Zentralschweizer verreissen würde.

Nun geht die Beziehung zwischen der Leaderfigur und dem EVZ nach insgesamt 14 Saisons zu Ende. Für Diaz ein emotionaler Abschied.

Jan Pegoraro Jan Pegoraro Jan Pegoraro Jan Pegoraro ( Jan Pegoraro Jan Pegoraro Jan Pegoraro Jan Pegoraro Jan Pegoraro Jan Pegoraro Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro Raphael Diaz mit dem Pokal. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Doppeltorschütze Grégory Hofmann auf dem Balkon. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro Lino Martschini mit dem Pokal und Kapitän Diaz Bild: Jan Pegoraro Justin Abdelkader lässt sich feiern. Bild: Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Die Mannschaft lässt sich feiern. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Patrick Hürlimann, Zug, 7. Mai 2021 Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Meistertrainer Dan Tagnes lässt sich feiern. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) EVZ-Verwaltungsratspräsident Hans-Peter Strebel lässt sich auf der Terrasse feiern. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Captain Raphael Diaz auf dem Balkon der Bossard-Arena.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Patrick Hürlimann, Zug, 7. Mai 2021 Bild: Jan Pegoraro Bild: Patrick Hürlimann, Zug, 7. Mai 2021 Bild: Jan Pegoraro Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) So präsentiert sich die Lage vor und während dem Spiel rund um die Bossard-Arena. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Gut bewacht: Zugang ins Stadion. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Kari Theiler mit seinem Traktor auf dem Arenaplatz.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (zug, 07. Mai 2021) / Luzerner Zeitung Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Die Spieler beim Einwärmen vor dem Spieler - hunderte Fans sind dabei. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Die Spieler beim Einwärmen vor dem Spiel Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Aufwärmen zwischen TV-Produktion und Fans. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021)