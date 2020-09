Der EV Zug ist nur eine Zwischenstation: Kanadier Ryan McLeod will sich mit guten Leistungen für die NHL empfehlen Smart, humorvoll, selbstbewusst: Neuzugang Ryan McLeod bringt kanadisches Flair ins Team. Wie lange er in Zug bleibt, ist ungewiss. Philipp Zurfluh 29.09.2020, 05.00 Uhr

Mit lässigem Outfit und Baseballcap erscheint Ryan McLeod zum Interview: Ihn als «coolen Typen» zu bezeichnen, könnte wohl treffender kaum sein. Typisch kanadisch, ist man geneigt zu sagen. «Ja, ich bin meistens locker drauf und gut gelaunt», meint der 21-Jährige und grinst. An diesem Tag sowieso, schliesslich hat er Geburtstag. Er werde dann am Abend mit seiner Freundin anstossen. «Mit meinem Humor und meiner umgänglichen Art kann ich hoffentlich zu einer guten Stimmung in der Mannschaft beitragen.» Nun ergänzt also ein Kanadier das europäische Ausländer-Trio. «Ein bisschen kanadische Mentalität kann nicht schaden», witzelt er.

Der Kanadier Ryan McLeod komplettiert bei Zug das Ausländerquartett.

Bild: Maria Schmid (Cham, 21. September 2020)

Der EVZ-Leihspieler ist zum ersten Mal in der Schweiz. Wenn er über das Land spricht, kommt er aus dem Schwärmen fast nicht mehr ­heraus. «Die Landschaft ist wunderschön, die Berge imposant. Doch ich bin nicht hier, um das schöne Land zu entdecken», so der Center. In Zug hat er sich mit seiner Freundin bereits eingelebt. «Ich fühle mich willkommen. Die Trainingsbedingungen sind grossartig.» Mit unserer Sprache hat der Stürmer noch keine Freundschaft geschlossen. «Guten Tag», «Dankeschön». Ein paar Brocken Deutsch lässt sich Ryan McLeod dennoch entlocken. Fast schon entschuldigend sagt er:

«Mein Deutsch ist wirklich sehr schlecht.»

Doch halb so wild: Das Sprachebüffeln hat schliesslich keine Priorität. Schliesslich will der EVZ-Leihspieler als Hockeytalent von sich reden machen.

Auch Dan Tangnes hatte seine Finger im Spiel

Der Kanadier gehört der NHL-Organisation Edmonton Oilers an. Er wurde 2018 in der zweiten Runde des NHL-Drafts an 40. Stelle gedraftet und mit einem bis 2022 laufenden Entry-Level-Vertrag ausgestattet. Zum Einsatz kam er aber bislang nur im Farmteam Bakersfield Condors. Von der Leihe zum EVZ erhofft sich der Stürmer viel Spielpraxis und «einen Rucksack voller Erfahrungen». Er will die Schweizer Mentalität spüren. Dass er bei Zug sein Glück versucht, hat auch mit Trainer Dan Tangnes zu tun. Der Norweger ist mit Jay Woodcroft, Trainer bei den Bakersfield Condors, befreundet. So kam der Kontakt zu Stande. Als «innovativ und spannend» hat Sportchef Reto Kläy den Wechsel kommentiert.

Mit einer Körpergrösse von 191 Zentimeter und 91 Kilogramm Körpergewicht bringt der Youngster Physis ins Offensivspiel. Gewöhnen muss er sich jedoch noch ans grössere Eisfeld: «Da brauche ich noch etwas Zeit.» Die Umstellung sei eine grosse Herausforderung. Der Kanadier schätzt vor allem den Umgang, den die EVZ-Spieler untereinander pflegen. In Nordamerika sei alles anonymer. Beeindruckt habe ihn in den Trainings vor allem Jan Kovar. «Seine Technik, Cleverness und Übersicht sind unglaublich. Ich bewundere, wie er in Drucksituationen die Ruhe behält.»

Golfen steht auf der To-do-Liste

Wie lange das Gastspiel in Zug ­dauert, ist ungewiss. Beginnen die NHL-Trainingscamps, muss der Kanadier wohl zurück. Vielleicht schon im November. Ryan McLeod will sich vorerst in Zug beweisen «und dann in der NHL ein gestandener Spieler werden, am liebsten bei Edmonton, dafür arbeite ich hart». Einen guten Ausgleich zum Eishockey findet Ryan McLeod unter anderem beim Golfen. «Grégory Hofmann und Carl Klingberg haben mich schon zu einer Partie eingeladen», sagt der Neuzugang. Und fügt mit einem Augenzwinkern an: «Mal schauen, ob die beiden so gut sind wie ich.»