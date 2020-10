Schläpfer glaubt mit Langenthal an den Cup-Coup gegen den EV Zug Am Sonntag trifft der EV Zug im Cup auf den SC Langenthal, wo Kevin Schläpfer als Sportchef amtet. Dieser traut seinem Team eine Überrschung zu und bedauert, dass der Cup abgeschafft wird. Philipp Zurfluh 24.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kevin Schläpfer – hier noch zu seinen Trainer-Zeiten – will als Sportchef mit Langenthal für eine Überraschung sorgen. Archivbild: Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

Cup Dem EV Zug bleibt nach den beiden Partien gegen die ZSC Lions keine Zeit, um die Beine hochzulagern. Am Sonntag (13 Uhr) treffen die Zuger in den Achtelfinals des Swiss Ice Hockey Cups auswärts auf den SC Langenthal. Beim Swiss-League-Klub leitet Kevin Schläpfer die sportlichen Geschicke. Die Vorfreude auf das Duell mit den Zentralschweizern ist gross: «Als unterklassige Mannschaft stehst du weniger unter Druck und kannst einigermassen locker ans Werk gehen», so der Sportchef. Obwohl die Favoritenrolle klar verteilt ist, wirft Kevin Schläpfer nicht schon vor dem Spiel das Handtuch.

«Wenn wir als Mannschaft entschlossen agieren und einen perfekten Tag erwischen, dann können wir für eine Überraschung sorgen.»

Der ehemalige Trainer des EHC Biel (2010–2016) und aufgrund seiner Verdienste von deren Anhängerschaft als «Hockey-Gott» verehrt, zollt dem EV Zug viel Respekt. «Sie haben unglaublich viel Talent in der Mannschaft.» Der Sportchef bedauert, dass der Cup abgesetzt wird.

«Ich kenne die Sicht von kleineren Vereinen bestens. Für sie ist es ein Highlight. Jammerschade, dass der Cup beerdigt wird.»

Langenthal gegen Zug heisst auch Kläy gegen Kläy

Ein spezielles Aufeinandertreffen wird es für Reto Kläy. Der EVZ-Sportchef war von 2002 bis 2008 Verteidiger bei den Oberaargauern. Von 2010 bis 2014 amtete er als Sportchef. Beim SC Langenthal spielt der 26-jährige Bruder Fabio. Der Stürmer mit Zuger Vergangenheit gehört seit vergangener Saison dem Langenthaler Kader an. «Der Cup hat seine eigenen Gesetze. Langenthal hat Qualität und Erfahrung», mahnt Reto Kläy. «Langenthal hat oft bewiesen, dass es besser dotierten Klubs das Leben schwermachen und gewinnen kann», ergänzt der EVZ-Sportchef. So geschehen 2016, als Langenthal den HC Lugano bis auf die Knochen blamierte und ihn gleich mit 5:1 vom Eisfeld und aus dem Cup-Wettbewerb kegelte. Der EV Zug ist also gewarnt.