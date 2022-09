EV Zug: Dario Allenspach macht Schritt um Schritt nach oben

EV Zug «Vier Kilogramm mehr Muskelmasse sollten es schon sein»: Dario Allenspach macht beim EV Zug Schritt für Schritt nach oben Dario Allenspach hat vergangene Saison seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben und träumt von der grossen Bühne. Er sagt aber auch: «Ich muss realistisch denken.» Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Das Spitzensportzentrum OYM ist für Dario Allenspach der «perfekte Entwicklungshelfer». Bild: Stefan Kaiser (Cham, 6. September 2022)

Bevor Dario Allenspach die Partybrille aufsetzte, das erste Dosenbier öffnete und genüsslich an der Meisterzigarre zog, wurde der EVZ-Stürmer wenige Minuten nach der Pokalübergabe gefragt, wie denn die vierte Sturmlinie in der Nacht feiern würde. «Wahrscheinlich ein bisschen härter als die erste Linie», meinte der 20-Jährige ziemlich schlagfertig und grinste übers ganze Gesicht. Wie ausgiebig haben Allenspach und seine Stürmerkollegen denn wirklich gefeiert? «Es war schlicht verrückt, was da abgegangen ist. Die jungen Spieler haben definitiv den längsten Atem gehabt», erinnert er sich an die feuchtfröhlichen Feierlichkeiten.

An Selbstbewusstsein mangelt es dem aufstrebenden Offensivtalent definitiv nicht. Doch trotz dieses Charakterzugs wirkt Allenspach in Gesprächen eher schüchtern und mahnt an einen sensiblen Spieler.

«Ich bin ein ruhiger Typ, der nicht die Öffentlichkeit sucht.»

Aufgewachsen ist er in Herisau, ein Ort, wo schon manche grosse Hockeykarriere ihren Anfang nahm. Etwa jene von Jörg Eberle, Beat Forster oder Timo Meier, der es aus dem beschaulichen Appenzellerland in die Glamour-Welt NHL schaffte. «Ich bewundere ihn, er ist mein grosses Vorbild», gerät Allenspach beim Hören von Meiers Namen ins Schwärmen.

Lobende Worte des Trainers, aber...

Allenspach fühlte sich geehrt, als ihn der Star der San Jose Sharks fragte, ob er ihn beim «Timo Meier Camp» in Herisau unterstützen könne. «Ich habe sofort zugesagt, das ist doch Ehrensache. Es war schön zu sehen, wie viel Spass die Kinder hatten.» Während Timo Meier ohne ein einziges Spiel in der National League den Sprung von Herisaus Junioren nach Nordamerika wagte, handelt Allenspach nach einem realistischen Ansatz. Das Spitzensportzentrum OYM ist der «perfekte Entwicklungshelfer». Dort finde er die perfekten Bedingungen vor, so Allenspach, der auf Talentlisten für den NHL-Draft im Sommer geführt wurde.

Dario Allenspach beim Einwärmen vor dem Spiel gegen die Grizzlys Wolfsburg. Bild: Moritz Eden / Freshfocus (Wolfsburg, 2. September 2022)

Dass der Herisauer das Rüstzeug für eine erfolgreiche Karriere besitzt, zweifeln in Expertenkreisen wenige. Denn sein Repertoire beinhaltet so einiges: Explosivität, Wendigkeit, Puckkontrolle, Drang zum Tor. Trainer Dan Tangnes sieht ihn auf dem richtigen Weg: «Er hat eine grosse Zukunft vor sich. Doch wie viel Arbeit ist er bereit, in seine Karriere zu investieren?», lautet seine rhetorische Frage.

Dario allein zu Hause in Steinhausen

Wo muss sich Allenspach noch verbessern? Nun, es sind die gängigen Komponenten, an denen ein 20-Jäh­riger feilen muss: Physis und Kraft. Ihm ist klar, ein professioneller Arbeitsethos ist die Basis. Mit einer Ernährungsberaterin hat er sich an einen Tisch gesetzt, um in diesem Bereich noch mehr herauszuholen.

«Ich bin zu leicht für meine Körpergrösse. Drei bis vier Kilogramm mehr Muskelmasse sollten es schon sein.»

Ein Tor und ein Assist: Im Spiel gegen den HC Lugano (6:3-Sieg) wird Dario Allenspach zum «Player of the Game» gewählt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 29. März 2022)

Beim Umsetzen dieses Vorhabens mangelt es ihm nicht an Ehrgeiz, der schon seit Kindsbeinen in ihm schlummert. Auch dank dieses Charakterzugs steht er da, wo er jetzt ist. Und gleichzeitig ist es diese Unbekümmertheit, die ihn für den Gegner unberechenbar macht. In den Playoffs hat er mit vier Skorerpunkten die Erwartungen mehr als erfüllt. Kein anderer Teenager hat in den Playoff-Spielen so viele Minuten abgespult. Das grosse Gedränge auf den Stürmerpositionen bereitet Allenspach keine schlaflosen Nächte. «Du musst Leistung zeigen, dann gibt dir der Trainer auch genug Eiszeit.»

Im Juli hat Allenspach einen weiteren Schritt in die Selbstständigkeit gemacht. Nach zwei Jahren bei einer Gastfamilie und zwei Jahren in einer WG hat er in Steinhausen sein Zuhause eingerichtet. «Es ist wichtig, auf den eigenen Beinen zu stehen. Das wird mir und meiner Entwicklung guttun.» Allenspach will sich nicht nur als unbändiges Feierbiest einen Namen machen, sondern weiterhin auf dem Eis für stimmige Musik sorgen. Schritt für Schritt.

