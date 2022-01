EV Zug: Klingberg und Lander wollen in Peking eine Medaille

Olympia Auf Medaillenjagd in Peking: Diese beiden EVZ-Stürmer wollen die Hockey-Nation Schweden wieder stolz machen Rehabilitiert sich die schwedische Eishockey-Nationalmannschaft für die Jahrhundert-Schmach von vergangener WM? Anton Lander und Carl Klingberg nehmen Anlauf. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Sie wollen mit einer Medaille nach Zug zurückkehren: Anton Lander (links) und Carl Klingberg. Bild: Patrick Hürlimann (Zug, 26. Januar 2022)

«Peinlich und schädlich fürs schwedische Hockey», «das grösste Versagen der Neuzeit». Aufgrund des schwachen Abschneidens an den Weltmeisterschaften 2021 in Riga prasselte ein mediales Gewitter auf die schwedische Nationalmannschaft nieder. Für den erfolgsverwöhnten elfmaligen Weltmeister und zweifachen Olympiasieger endete das Turnier mit einer riesigen Enttäuschung und historisch schlecht. Erstmals seit 1937 verpasste «Tre Kronor» die Viertelfinals.

Trotz 19 WM-Debütanten: Der unerfahrenen Mannschaft wehte in der Heimat ein rauer Wind entgegen, Trainer Johan Garpenlöv wurde angezählt. Er seinerseits kommentierte das Debakel als «grossen Misserfolg für mich als Trainer und für uns als Eishockey-Nation».

Für Carl Klingberg und Ex-EVZ-Spieler Oscar Lindberg endet die WM 2021 nach der Gruppenphase. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Riga, 9. Januar 2021)

Zum Akklimatisieren bleibt keine Zeit

Einer, der die Pleite miterlebte und an den Olympischen Spielen in Peking auf Wiedergutmachung aus ist, heisst Carl Klingberg. Für den EVZ-Stürmer war die Kritik an der Equipe «absolut gerechtfertigt. Wir haben uns für die Leistung fast ein bisschen geschämt», gibt er offen zu. Welche Lehren hat er daraus gezogen?

«Wir müssen füreinander kämpfen und vom ersten Spiel an zu hundert Prozent fokussiert sein. Die Konkurrenz schläft nicht.»

Neben Klingberg darf auch EVZ-Teamkollege Anton Lander die schwedischen Landesfarben in Peking vertreten. Er meint zur Ausgangslage: «Man hat keine Zeit, sich zu akklimatisieren. Jedes Spiel, jeder Punkt kann in der Gruppenphase entscheiden.»

Für Klingberg ging das Turnier 2021 auch aus persönlicher Sicht mit einer herben Enttäuschung zu Ende. Wegen einer Fussverletzung, die er sich im zweiten Gruppenspiel gegen Belarus zugezogen hatte, verabschiedete sich der 29-Jährige vorzeitig von der WM-Bühne. «Ich hatte mich richtig gut gefühlt», erzählt Klingberg, der im ersten Spiel gegen Dänemark (3:4-Niederlage) doppelt traf. «Der psychische Schmerz, dass ich dem Team nicht mehr helfen konnte, war stärker als die körperlichen Beschwerden.»

Enttäuschung bei Olympia 2018

Einige Tage vor Abreise sind die beiden im Olympia-Fieber. Wenn sie über das Turnier sprechen, ist die Vorfreude spür- und sichtbar. Sie kennen und verstehen sich gut. Bereits im Nachwuchs der Nati gingen sie zusammen auf Torejagd. Ihre Beziehung beruht auf grossem gegenseitigem Respekt. Lander streicht Klingbergs Kämpfer- und Nehmerqualitäten heraus. «Carl bringt Energie ins Team, auch wenn er müde ist.» Und Klingberg adelt Lander:

«Mit seiner professionellen Einstellung könnte er in jedem Team Captain sein.»

Weil Carl Klingberg keine Zweikämpfe meidet, bekommt er auch ab und zu die Wucht der Gegenspieler oder deren Stöcke zu spüren; hier im Spiel gegen den SC Bern verliert er einen Zahn. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 10. Dezember 2021)

Klingberg weiss, wie eine Goldmedaille zu gewinnen ist. 2017 holte er den WM-Titel. «Es ist das Grösste, was ich je erreicht habe», freute er sich damals. Nun könnte der «Goldjunge» die Goldsammlung erweitern. Die Erinnerungen an die letzten Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang sind jedoch weniger schön. Schweden scheiterte im Viertelfinal völlig unerwartet an Deutschland: «Diese Niederlage hat richtig wehgetan, wir haben mit Olympia noch eine Rechnung offen», hegt Lander Revanchegelüste.

Bekannte Namen fehlen im Aufgebot

Nationaltrainer Garpenlöv hatte bei der Selektion eine knifflige Aufgabe zu lösen. Einige offensive, technisch versierte und formstarke Spieler wie Malte Strömwall (Dynamo Minsk, 38 Spiele/32 Punkte), Oscar Lindberg (Dynamo Moskau, 24/25) oder Jesper Olofsson, Topskorer bei den SCL Tigers (37/45) guckten in die Röhre. Das Reservoir an Spielern ist gross. «Der Trainer hätte locker ein zweites Team zusammenstellen können, das genauso gut gewesen wäre. Das zeigt, wie schwierig der Auswahlprozess gewesen ist», erläutert Klingberg, der am Freitag 31-jährig wird. Er hält fest:

«Unsere Stärke ist die physische Komponente. Wir sind ein unangenehmer Gegner. Das sollen die anderen Mannschaften zu spüren bekommen.»

Das Ziel ist klar: Carl Klingberg und Anton Lander wollen mit einer Medaille nach Zug zurückkehren – und Schweden wieder stolz machen.

Erzielten in dieser Saison bislang 25 Tore: Anton Lander und Carl Klingberg. Bild: Anthony Anex / Keystone (Fribourg, 30. Oktober 2021)

