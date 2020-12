Eishockey «Der EV Zug ist mein Zuhause»: Stürmer Sven Senteler hofft auf eine Vertragsverlängerung Center Sven Senteler kämpft um einen neuen Vertrag beim EV Zug. Zuletzt betrieb er Werbung in eigener Sache mit zwei Toren gegen Ambri-Piotta. Philipp Zurfluh 21.12.2020, 05.00 Uhr

Sven Senteler schnürte am vergangenen Freitag gegen Ambri einen Doppelpack. Bild: Samuel Golay/Keystone (Ambri, 19. Dezember 2020)

Bevor die EVZ-Profis über die Weihnachtstage im Beisein der Familien die Beine hochlagern und etwas entspannen können, stehen heute gegen den HC Lugano und am Mittwoch gegen die SCL Tigers zwei Heimspiele auf dem Programm. Zuletzt hatte der EV Zug drei Partien innert vier Tagen abgespult. Am Samstag gewährte Trainer Dan Tangnes dem Team einen trainingsfreien Tag. Ausgelaugt sei die Mannschaft nicht, antwortet Stürmer Sven Senteler auf die Frage, wie viel Energie die vergangene Woche gekostet habe. Der Trainerstaff sei bedacht darauf, dem Team genug Zeit für Erholung und Regeneration einzuräumen, so der 28-Jährige. «Ich bin froh, dass wir nach einer mühsamen Phase aufgrund von Coronafällen endlich wieder in einen Spielrhythmus gekommen sind.»

Der heutige Widersacher aus Lugano nimmt in Sentelers EVZ-Laufbahn einen besonderen Platz ein. Es sind schon über fünf Jahre her, als er am 11. September 2015 bei seinem Debüt für die Zuger gegen den HCL seine Torpremiere feierte. Speziell: Es hatte zuvor kein einziges Training mit dem Team bestritten.

Jahre später und einen grossen Erfahrungsschatz reicher, gehört der 1,85 Meter grosse gelernte Center bereits zu den dienstältesten Spielern im EVZ-Gebilde. «Ich fühle mich sehr wohl hier. Der EVZ ist mein Zuhause», so Sentelers Liebeserklärung an seinen Arbeitgeber. Das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien läuft Ende Saison aus. Der aus dem Nachwuchs der ZSC Lions stammende Stürmer strebt einen Weiterverbleib in der Zentralschweiz an. «Klar ist der auslaufende Vertrag in meinem Hinterkopf. Ich versuche mich aber nicht verrückt zu machen», sagt Senteler. Sein Agent prüfe diverse Optionen. Man halte sich alles offen. Aber der Stürmer betont: «Der EV Zug ist die erste Option, ich will hier meine Karriere fortsetzen.» Senteler ist wohl bewusst, dass sein Dossier von Sportchef Reto Kläy nicht prioritär behandelt wird. Deshalb versucht er, sich auf das Sportliche zu konzentrieren.

Und das ist dem mannschaftsdienlichen Allrounder zuletzt gelungen. Mit zwei Treffern gegen Ambri hatte er entscheidenden Anteil am Erfolg. Beim Siegtor in der Verlängerung brachen die Emotionen aus ihm heraus:

«Da kamen viele Gefühle hoch. Es tut gut, wenn man sein Team zum Sieg schiesst.»

Die Tore katapultieren ihn teamintern zum drittbesten Torschützen. «Ich orientiere mich nicht an Skorerpunkte. Wichtiger ist, dass ich ein gutes Gefühl habe.»

Der Zürcher, der 2017 erstmals ins Aufgebot der Nationalmannschaft berufen wurde, ist kein Mann der grossen Worte. Er ist sich nicht zu schade, «Drecksarbeit» zu leisten, ist zuverlässig und steht oft im Schatten anderer Spieler, die beispielsweise durch eine begnadete Stocktechnik auffallen. Er punktet viel mehr mit einem unbändigen Einsatzwillen und ist eine wichtige Figur im Unterzahlspiel. Mit Spielern wie Sven Leuenberger oder Yannick Zehnder üben zwei junge Zuger aus dem eigenen Nachwuchs Druck, die beiden auf der Centerposition agieren können. «Ich habe noch Luft nach oben und arbeite hart an mir.» Er spüre das Vertrauen des Trainers. Das drückt sich auch in den Einsatzzeiten aus, über 16 Minuten pro Spiel steht er auf dem Eis.

Gegen den HC Lugano will er an seine zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen und sich für eine Weiterbeschäftigung über die Saison hinaus aufdrängen – gegen denselben Gegner, als seine Karriere im Zuger Dress ihren Anfang nahm.