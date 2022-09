EVZ: Arno Nussbaumer, Rémi Vogel und Daniel Neumann starten

Eishockey Arno Nussbaumer, Rémi Vogel und Daniel Neumann melden beim EV Zug Ambitionen an Der EV Zug gibt drei Nachwuchshoffnungen eine Chance. Die neuen Profis im Kurzporträt. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arno Nussbaumer Bild: PD

Der 19-Jährige gibt preis: «Ich hatte ein paar gute Optionen zur Auswahl.» So beispielsweise einen Dreijahresvertrag bei einem National-League-Klub mit einem Umweg über die Swiss League im ersten Vertragsjahr. Was gab den Ausschlag für den EVZ? «Er ist eine Top-Adresse ist. Ich weiss, wie Dan Tangnes spielen will, das passt zu mir. Zudem verfügt Zug über die beste Infrastruktur. Anderswo hätte ich mich wohl nicht so gut entwickeln können.» Kräftiger werden und an Schnelligkeit zulegen, das steht beim Verteidiger in den Hausaufgaben. Und er möchte sich noch stärker mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Nun will Nussbaumer, der seinem Cousin und Vorbild Flurin Randegger (EHC Kloten) nacheifert, bei den Profis angreifen: «Ich möchte jeden Tag besser werden. Das ist mein Anspruch.»

Rémi Vogel Bild: PD

Seit 2015 spielt Rémi Vogel für den EV Zug. 2021 holte der 178 cm grosse und 87 kg schwere Verteidiger mit der U20-Elit den Schweizer-Meister-Titel. In der EVZ Academy ist der 20-Jährige zu einer Teamstütze herangewachsen und hat mit beständigen Darbietungen auf sich aufmerksam gemacht. «Als der EVZ mir einen Profivertrag unterbreitete, musste ich nicht zweimal überlegen», sagt Vogel. Entwicklungspotenzial sieht er vor allem im Defensivverhalten. In den Trainings möchte er den Routiniers «Beine machen». Unter Druck setzen will er sich nicht. «Ich muss Geduld haben und darf nicht zu viel wollen.» Ihm sei bewusst, dass er als überzähliger Verteidiger vielleicht des Öfteren bei der U20-Elit aushelfen muss. Er käme gut damit klar: «Man kann auch dort etwas lernen. Ich muss einfach mit der richtigen Einstellung ans Werk.»

Daniel Neumann Bild: PD

22. 2. 22: An diesem Schnapszahl-Datum ist Daniel Neumann 20-jährig geworden. Geboren wurde er in Leipzig, zumindest wenn man der Datenbank Eliteprospects – dem Wikipedia des Eishockeys – Glauben schenken mag. Zur Welt kam Neumann aber nicht in Leipzig, sondern in ­Freiburg im Breisgau. Weil er kürzlich die Schweizer Lizenz erhalten hatte, belastet er das Ausländerkontingent nicht mehr. «Ein Glücksfall. Wenn ich die Lizenz nicht bekommen hätte, wäre ich wohl in meine Heimat zurückgekehrt», sagt der Stürmer, der einen Einjahresvertrag unterschrieben hat. In den beiden letzten Saisons spulte er vor allem Einsätze in der EVZ Academy ab. «Ich will auffallen», lautet sein Plan. Die starke Konkurrenz in der Offensive bereitet ihm keine schlaflosen Nächte, «sondern motiviert mich. Ich habe nichts zu verlieren.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen