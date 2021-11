Der EV Zug gewinnt auswärts gegen den HC Ajoie mit 2:0

Eishockey Der Aufsteiger verlangt dem Meister alles ab – der EV Zug setzt den Höhenflug im «coolen Hexenkessel» fort Der HC Ajoie erweist sich lange als Knacknuss. Doch ein geduldiger EV Zug gewinnt gegen die Jurassier 2:0 und feiert den achten Erfolg in Serie. Verteidiger Samuel Kreis gelingt sein erstes Saisontor. Philipp Zurfluh, Pruntrut Jetzt kommentieren 05.11.2021, 23.42 Uhr

Das entscheidende 2:0 für Zug ist gefallen: Torschütze Samuel Kreis (Mitte) jubelt mit Vorlagengeber Reto Suri (links) und Captain Jan Kovar. Bild: Georgios Kefalas/Keystone (Pruntrut, 5. November 2021)

Ein aufsässiger, kampfstarker und disziplinierter HC Ajoie verlangte dem Meister alles ab. Die knapp 4000 heissblütigen Anhänger des jurassischen Dorfklubs schrien sich trotz der 16. Niederlage im 20. Spiel bis zur letzten Sekunden die Stimmbänder heiser – vergebens. Auch als die beiden Teams bereits von der Eisfläche verschwanden, tat das den Sprechgesängen keinen Abbruch. «Eine elektrisierende Atmosphäre», applaudierte EVZ-Trainer Dan Tangnes. Und Reto Suri sagte:

«Ajoie ist eine Bereicherung für die Liga. Es war schön, in einem so coolen Hexenkessel zu spielen, aber wir sind wir hergekommen, um zu siegen, und nicht die Stimmung zu geniessen.»

Dieses Vorhaben setzte der EVZ um. Der 2:0-Erfolg war verdient, ein unspektakulärer Arbeitssieg. «Auch diese Spiele muss man gewinnen. Wir haben um die Gefährlichkeit von Ajoie bei Kontern gewusst. Die Spieler haben umgesetzt, was ich verlangt habe. Das war eine solide Leistung», wollte Tangnes das Resultat nicht kleinreden. Er habe bereits am Freitagmorgen bei der Teamsitzung appelliert, Geduld zu bewahren, falls kein frühes Tor fallen würde. Das erste fiel in der 31. Minute nach einer schönen Einzelaktion durch Marco Müller. Zufrieden zeigte sich Tangnes auch mit dem Defensivverhalten. «Wir haben Leonardo Genoni gut abgeschirmt.» Und Stürmer Suri konstatierte:

«Wir hatten das Spiel unter Kontrolle. Mit mehr Kaltblütigkeit hätten wir die Partie schon früher entscheiden können.»

Letztes Gastspiel liegt 28 Jahre zurück

Nach dem überraschenden Sieg der Ajoulot im ersten Direktduell am 24. September liess sich der EV Zug diesmal nicht düpieren. Aber man muss festhalten: Dem Auftritt des Aufsteigers gebührt Respekt. Es war demnach überhaupt nicht so, dass das Heimteam erpicht war, das Tempospiel der Zuger zu zerstören, nur auf Konter zu lauern oder zu unlauteren Mitteln zu greifen. Vor allem zu Beginn des zweiten Drittels erwies sich der Tabellenletzte als ebenbürtig und forderte Genoni ein paar Mal heraus.

Es ist lange Zeit her, seit die Zentralschweizer im Pruntrut ihre Aufwartung machten. Vor 28 Jahren in der Saison 1992/93 als Tangnes noch 14-jährig war und einige Spieler noch nicht mal das Licht der Welt erblickt hatten, ging das letzte Direktduell über die Bühne.

Für das 2:0 in der 48. Minute war einer zuständig, der in dieser Saison noch keinen Torerfolg verbuchen konnte – Samuel Kreis. «Es ist immer schön, wenn man zu einem Sieg etwas beisteuern kann. Natürlich ist der erste Treffer im EVZ-Dress etwas Spezielles», gab ein strahlender Kreis Auskunft. Aus dem Slot – eine ihm eigentlich ungewohnte Position – versorgte er den Puck unter die Latte. «Da war auch etwas Glück dabei», schmunzelte der 27-Jährige.

Suri: «Ajoie hat uns das Leben schwer gemacht»

Ein Blick auf die Statistik zeigt: Die Zuger feuerten 38 Schüsse auf das Tor von Tim Wolf ab, der mit vielen Paraden seine Mannschaft lange im Spiel hielt. Der EV Zug schaukelte das Spiel im letzten Drittel souverän über die Runden.

«Egal wie viele Punkte der Gegner hat, man muss jeden respektieren. Kompliment an den HC Ajoie, der uns das Leben schwer gemacht hatte.»

Der EV Zug will am Samstag zu Hause gegen die formstarken Rapperswil-Jona Lakers vor der Nationalmannschaftspause nochmals alles in die Waagschale werfen. Gegen jenen Gegner der Meister seinen seit acht Siege anhaltenden Höhenflug gestartet hatte.

Die Tore im Video

Ajoie – Zug 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Raiffeisen-Arena, Pruntrut. – 3747 Zuschauer. – SR Urban/Hungerbühler.



Tore: 31. Müller 0:1. 48. Kreis (Suri, Klingberg) 0:2.



Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Ajoie; 2-mal 2 Minuten gegen Zug.



Ajoie: Wolf; Hauert, Birbaum; Joggi, Eigenmann; Hänggi, Rouiller, Helfer, Bogdanoff; Schmutz, Devos, Fortier; Beauchemin, Frossard, Wannström; Huber, Romanenghi, Rohrbach; Macquat, Ness, Frei.



Zug: Genoni; Stadler, Hansson; Gross, Schlumpf; Djoos, Kreis; Cadonau; Suri, Kovar, Martschini; Bachofner, Lander, Klingberg; De Nisco, Müller, Allenspach; Stehli, Leuenberger, Hofer.