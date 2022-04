EV Zug gegen ZSC: Simion trifft dreifach. Der Titeltraum lebt

EV Zug «Unsere Mannschaft ist mental sehr stark»: Dario Simion trifft dreifach und hält den Titeltraum am Leben Was für ein Wechselbad der Gefühle: In einer Nervenschlacht kommt der EV Zug einem Rückstand zurück ins Spiel und siegt mit 4:1. Dennoch gibt es einen Wermutstropfen zu verkraften. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 28.04.2022

Exklusiv für Abonnenten

Die Spannung war im Schlussdrittel bis unters Hallendach zu spüren. EVZ-Präsident Hans-Peter Strebel hielt es in der Loge schon lange nicht mehr auf dem Sitz – viel zu gross war die nervliche Anspannung. In der 52. Minute riss er dann die Arme in die Höhe. Die Bossard-Arena stand Kopf. Dario Simion traf ins Lattenkreuz zur 2:1-Führung nach Vorarbeit von Jan Kovar – und das notabene in Unterzahl. Die mutige Spielweise mit einem aggressiven Forechecking machte sich bezahlt. «Unsere Mannschaft ist mental sehr stark. Wir haben mit extrem viel Selbstvertrauen gespielt. Vielleicht war das am Schluss ausschlaggebend», sagte EVZ-Stürmer Yannick Zehnder. In den Schlussminuten machten Simion und Jan Kovar mit je einem Schuss ins verwaiste Gehäuse den 4:1-Sieg perfekt. Die Arena mutierte zu einem Hexenkessel.

Skorer unter sich: Dario Simion (rechts) bejubelt sein 3:1 für den EVZ mit Assistgeber Jan Kovar. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Zug, 27. April 2022)

Der EV Zug wusste vor dem Spiel: verlieren verboten. Eine ZSC-Meisterfeier im eigenen Stadion? Wäre der pure Albtraum. Der Titelverteidiger liess sich durch die Statistik nicht entmutigen und führt nun seinen Kampf gegen die «Zahlen des Grauens» fort. In der Schweizer Hockey-Geschichte hat nämlich noch nie eine Mannschaft das Kunststück geschafft, einen 0:3-Rückstand in einer Finalserie aufzuholen.

Natürlich war es ein Sieg der gesamten Zuger Mannschaft. Aber es gibt einen Spieler, den man hervorheben muss: Dario Simion. In den ersten drei Spielen noch als Chancentod verschrien, brillierte der Stürmer gestern Abend nun als Vollstrecker. Vier Tore in den letzten zwei Spielen. Der 27-Jährige, der im letztjährigen Final am Laufmeter skorte, zierte nun zum zweiten Mal neben Jan Kovar und Fabrice Herzog die erste Sturmlinie. Simion blühte auf und war an vielen torgefährlichen Aktionen beteiligt. «Natürlich tut das gut für das Selbstvertrauen», so der 27-Jährige. In seiner bescheidenen Art gab er die Komplimente gleich weiter. So zum Beispiel an Kovar, der sein Tor zum 2:1 vorbereitete. «Unglaublich was er leistet. Er ist für mich der beste Spieler in der Schweiz.»

Der EV Zug stellte an diesem Abend mentale und körperliche Leidensfähigkeit unter Beweis. Dabei hätte er sich ein Drama ersparen können. Er zeigte grosse Schwächen im Abschluss. Insgesamt konnte das Heimteam während über neun Minuten in Überzahl agieren, während 112 Sekunden gar mit zwei Spielern mehr auf dem Eis. Aber der der EV Zug sündigte ein ums andere Mal.

Schmerzverzerrtes Gesicht nach heftigem Zusammenstoss: EVZ-Stürmer Reto Suri. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Mit dem Messer am Hals suchte der EV Zug die Flucht nach vorne. Nichts mit abwarten und taktieren. Eine Welle nach der anderen rollte auf ZSC-Goalie Jakub Kovar zu. Doch es fehlte die Genauigkeit. In der letzten Minute des Startdrittels herrschte plötzlich riesige Aufregung in der Bossard-Arena. Das bekam auch die ZSC-Entourage zu spüren, die auf der Medientribüne die Wut der Heimfans visuell und akustisch zu spüren bekam. Was war passiert? Mit dem Puck am Stock fuhr Reto Suri an der gegnerischen blauen Linie entlang. Dann kam es zum Zusammenprall mit Marco Pedretti. Der Zuger krümmte sich vor Schmerzen und musste gestützt vom Eis geführt werden.

Pedretti checkt Suri. Quelle: SRF

«Als ich die Szene auf dem Videowürfel gesehen habe, schauderte es mich richtig», so Zehnder. Für Pedretti war der Arbeitseinsatz zu Ende. Die Schiedsrichter sanktionierten ihn mit einer Fünf-Minuten-Strafe sowie einem Restausschluss. Laut unseren Informationen wird der Assistenzcaptain heute im Kantonsspital genauer untersucht.

Der ZSC hatte nach der 1:0-Führung durch Denis Malgin Chancen das Skore auszubauen. Justin Sigrist scheiterte am Pfosten. Dann hatte Simion seinen grossen Auftritt. Mit dem zweiten Finalsieg hat der Titelverteidiger definitiv wieder Lunte gerochen. «Der Glaube an die Wende ist zu Hundert Prozent da. Jetzt ist aber wichtig, nur ans nächste Spiel zu denken.»

Die Zuger jubeln nach dem Tor zum 1:1. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 27. April 2022) Dominik Diem (ZSC) gegen Dario Simion (EVZ). Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 27. April 2022) Die gespannten Fans. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 27. April 2022) Christian Marti (ZSC) gegen Dario Allenspach (Zug). Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 27. April 2022) Denis Malgin, mitte oben, feiert sein Tor zum 0:1. Bild: Urs Flüeler / Keystone (27. April 2022) Die Zuger Fans schwingen die Fahnen. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 27. April 2022) Simon Bodenmann (ZSC) gegen Reto Suri (Zug). Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 27. April 2022) Die Stimmung in der Bossard Arena ist toll. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 27. April 2022) Suri (Mitte) muss angeschlagen vom Eis. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 27. April 2022) Marco Pedretti, Mitte, vom ZSC muss das Spiel verlassen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (27. April 2022) Maskottchen für die Zuger. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 27. April 2022) Die EVZ-Fans. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 27. April 2022) Nico Gross (Zug) gegen Justin Azevedo und Simon Bodenmann (ZSC). Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 27. April 2022)

Die Tore im Video. Video: TV24 / Mysports

Matchwinner Dario Simion im Interview. Video: PilatusToday

Marco Müller nach dem EVZ-Sieg. Video: PilatusToday

Zug – ZSC Lions 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Bossard Arena. – 7200 Zuschauer (ausverk.). – SR Lemelin/Hebeisen, Obwegeser/Fuchs.



Tore: 31. Malgin 0:1. 38. Simion (Jan Kovar, Herzog) 1:1. 52. Simion (Jan Kovar, Ausschl. Zehnder!) 2:1. 58. Simion (Jan Kovar, ins leere Tor) 3:1. 59. Jan Kovar 4:1. (ins leere Tor)



Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Zug, 3-mal 2 plus 5 Minuten (Pedretti) plus Spieldauer (Pedretti) gegen ZSC Lions.



Zug: Genoni; Schlumpf, Kreis; Djoos, Gross; Hansson, Sadler; Cadonau; Simion, Jan Kovar, Herzog; Klingberg, Müller, Hofmann; Zehnder, Senteler, Suri; Allenspach, Leuenberger, Bachofner; De Nisco.



ZSC Lions: Jakub Kovar; Noreau, Marti; P. Baltisberger, Geering; Weber, Kivistö; Trutmann; Denis Hollenstein, Malgin, Andrighetto; Azevedo, Krüger, Bodenmann; Pedretti, Sigrist, Diem; Chris Baltisberger, Schäppi, Aeschlimann; Sopa.



Bemerkungen: Zug ohne Lander (überzählig), Martschini (verletzt). ZSC Lions ohne Morant (verletzt), Flüeler, Quenneville, Roe, Guebey und Riedi (alle überzählig).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen