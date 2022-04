Playoff-Final: So kommt der EV Zug zurück ins Geschäft.

Eishockey Torriecher, Emotionen, Playoff-Härte und Carl Klingberg: So kommt der EV Zug zurück ins Geschäft Die ZSC Lions haben das Momentum auf ihrer Seite. Der amtierende Meister steht unter Zugzwang und benötigt am Samstagabend die richtigen Lösungen. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Für einmal kaltblütig: Der EV Zug geht durch Yannick Zehnder (links) mit 1:0 in Führung. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zürich, 20. April 2022)

Zweimal verliert der EV Zug gegen die ZSC Lions mit einem Tor Unterschied. Beide Male gibt er einen Vorsprung preis, zweimal fiel der Siegtreffer in den Schlussminuten (60. und 57.). Ein Duell auf Augenhöhe, Kleinigkeiten machen die Differenz. Eine weitere Niederlage kann sich der EV Zug nicht erlauben. Folgende acht Faktoren müssen stimmen, damit die Chance auf die Titelverteidigung nicht weiter schmilzt.

Der EV Zug ist bei fünf gegen fünf das bessere Team. Der fehlende Killerinstinkt hat ihn um die Früchte für eine gute Darbietung gebracht. Das fahrlässige Auslassen von Topchancen bereitet Trainer Dan Tangnes am meisten Bauchschmerzen. Es steht kein unwiderstehlicher ZSC auf dem Eis, aber ein abgebrühter, cleverer, wuchtiger. Dennoch: Der Coach verströmt Optimismus – logisch, was auch sonst. Die Zuger sind stark, wenn sie schnell umschalten wie beim 1:0 durch Yannick Zehnder im zweiten Spiel. Tangnes will sich bei Fragen zum mentalen Zustand der Equipe nicht ins Bockshorn jagen lassen:

«Ich wäre dann besorgt, wenn wir keine Chancen kreieren würden.»

Der EV Zug hätte beide Spielen gewinnen müssen. Dieser Umstand darf nicht die Zweifel nähren, sondern muss Mut geben.

Welchen Plan heckt EVZ-Trainer Dan Tangnes für das dritte Spiel aus? Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zürich, 20. April 2022)

Playoff-Härte wird nicht an Ausrastern gemessen. Härte ist die Kunst, im Rahmen der Spielregeln auszuteilen und Schläge einzustecken und Checks zu «fressen». Wie man es nicht tun sollte, zeigte Claudio Cadonau. Eventuell den brennenden Beinen und geringen Sauerstoffzufuhr geschuldet – der Verteidiger stand bei seinem Vergehen knapp zwei Minuten lange auf dem Eis – checkte er Gegenspieler Marc Aeschlimann gegen den Kopf. Cadonau hat seinen Teamkollegen einen Bärendienst erwiesen und muss mindestens ein Spiel pausieren. Viel besser machte es ZSCs 1,91-Meter-Hüne Christian Marti, der gegen Jan Kovar nach wenigen Minuten zu einem krachenden Check ansetzte, der selbst den eisernen Tschechen aus den Angeln hob. Zug hat auch Spieler mit Einschüchterungspotenzial. Aber sitzt der (zu) grosse Respekt vor dem starken ZSC-Powerplay im Hinterkopf? Tangnes verneint. Er sagt aber: «Wir müssen uns das Überzahlspiel verdienen und dort hingehen, wo es wehtut.» Zug konnte erst zweimal im Powerplay agieren, Zürich siebenmal.

Das «magische Dreieck» um Grégory Hofmann, Jan Kovar und Dario Simion, das sich praktisch blind versteht, hat seine Zauberkünste noch nicht präsentiert. Hofmann ist bemüht. Fehlender Einsatz ist ihm nicht anzukreiden. Zug ist darauf angewiesen, dass der Schussgewaltige sein Talent zur Entfaltung bringt. Auch bei Simion zittern die Hände, er leidet. Zweimal versiebt er Hundertprozentige. Vereinfacht gesagt: Weniger in Schönheit sterben, dafür Pucks über die Linie würgen, mehr Skrupellosigkeit zeigen.

Von ihm darf man mehr erwarten: Grégory Hofmann. Bild: Michael Buholzer / Keystone (Zug, 18. April 2022)

Mittelstürmer Marcus Krüger gilt seit Jahren als Bully-Spezialist. Im Final unterstreicht er seinen Status als König in dieser Kategorie. Bei 74 Prozent aller Puck-Einwürfe geht er als Sieger hervor. Und der EV Zug? Er hat ein Bully-Problem. Die Quoten von Anton Lander (48 Prozent), Jan Kovar (38), Sven Senteler (35) und Sven Leuenberger (17) sind viel zu niedrig. Zum Vergleich: Im Halbfinal gegen Davos lagen die Quoten von Lander, Kovar und Senteler oberhalb der 50-Prozent-Marke. Diese «einfachen» Puckgewinne sind unerlässlich – ob in der Offensive oder Defensive. Verliert man Bullys, muss man den Puck jagen. Energie, die in anderen Situationen fehlt.

Das Heimspiel als Vorteil: Die EVZ-Fans müssen am Samstag wie eine Wand hinter der Mannschaft stehen und eine feurige, Playoff-würdige Atmosphäre entfachen. Die lautstarke Unterstützung der Zuschauer muss den Spielern unter die Haut gehen.

Im Gegensatz zu seinem Bruder Jan steht Jakub Kovar noch ohne Titel da, eine zusätzliche Motivationsspritze. Der Torhüter spielt gross auf und entpuppt sich als Zugs Albtraum. Noch hat der EVZ zu wenig Lösungen gefunden, um den Tschechen nachdenklich zu stimmen und ihn aus der Reserve zu locken. Die ZSC-Defensive ist ein anderes Kaliber als jene von Lugano oder Davos: kompakter, disziplinierter, organisierter. Ausserdem lassen sich die Zuger reichlich in Duelle an der Bande verwickeln, statt im Slot Präsenz zu markieren – dort, wo die Spiele entschieden werden.

Zeigt in der Finalserie starke Leistungen: Jakub Kovar. Bild: Christian Merz / Keystone (Zürich, 20. April 2022)

Sven Andrighetto und Denis Malgin: Die Business-Class in der Offensive liefert. Nehmen die beiden Tempo auf, sind sie kaum zu bremsen. Die Paradelinie kann am meisten Druck erzeugen. Mit Wirbelwind Malgin hat Zug am meisten Mühe, obwohl oft zwei Spieler auf ihn angesetzt werden. Kann Zug dieses Duo in Schach halten, steigen die Chancen.

Die Emotionen müssen raus: So feiert Siegtorschütze Denis Malgin nach dem zweiten Finalsieg. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zürich, 20. April 2022)

Muss der Trainer ein Zeichen setzen, das System anpassen, um die Wende in der Serie zu bewerkstelligen? Obwohl der EV Zug mindestens ebenbürtig ist? Panikmache ist jetzt fehl am Platz. Aber eine Rochade auf den Ausländerpositionen ist angebracht. Carl Klingberg scharrt mit seinen H(K)ufen. Es wäre eine grosse Überraschung, müsste der hart arbeitende Energiespieler ein weiteres Mal pausieren. Tangnes will sich wohl nicht vorwerfen lassen müssen, alle Mittel ausprobiert zu haben. Einen Verteidiger für Klingberg zu opfern, wäre viel zu riskant. Nicht nur weil Claudio Cadonau gesperrt ist: Aufgrund der Spielauslösung und des Überzahlspiels ist Tangnes auf die beiden Offensiv-Verteidiger Niklas Hansson und Christian Djoos angewiesen. Auch Luca Andrea De Nisco, der zweimal als 13. Stürmer auf dem Matchblatt stand, ist eine Alternative. Der 21-Jährige zeichnet sich durch seine physische Präsenz und Lauffreudigkeit aus. Zwei Komponenten, die dem EV Zug in dieser kniffligen Situation neuen Schub verleihen könnten.

Carl Klingberg verfolgt das zweite Spiel zusammen mit Dario Wüthrich und Lino Martschini auf der Zuschauertribüne. Bild: Jan Pegoraro (Zürich, 20. April 2022)

